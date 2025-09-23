《巨塔之后》海報洩奸角玄機｜網民憑1關鍵篤定陳煒吳若希黑化 未播先爆火藥味！
《巨塔之后》海報暗藏玄機 網民秒速緝兇
無綫為宣傳新劇《巨塔之后》可謂落足心機，最新發放的「角色密碼」及「關係密碼」主題海報，資訊量極大，瞬間引爆網民討論。在13張「角色密碼」海報中，每位主角手持的道具都暗藏角色性格，例如宣萱的后冠象徵「王家女主人」地位、劉佩玥手持天秤代表「正義」。不過，有眼利網民綜合所有海報後，驚訝發現全輯相中，竟然只有陳煒及吳若希兩人手持「面具」，這個關鍵細節令網民大膽推測她們就是劇中兩大奸角，加上兩人的角色密碼分別是「果斷」與「投機」，更讓奸角之說甚囂塵上，未開播已充滿懸念！
官方再爆關係密碼 吳若希劉佩玥「矛盾」升溫
官方似乎嫌火藥味未夠濃，緊接發放的「關係密碼」海報，直接揭示了劇中錯綜複雜的鬥爭。海報顯示宣萱與陳煒的關係是「妒忌」，而飾演妯娌的「大嫂」吳若希與「二嫂」劉佩玥，關係密碼竟是「矛盾」，直接預告了兩位小花將會有連場激鬥。事實上，在宣傳物料中，吳若希的造型是「機心性感」配上深不可測的笑容，而劉佩玥則是「高貴性感」的正義形象，兩人從造型到角色設定都充滿衝突感，完美演繹出「戲內鬥到戲外」的緊張氣氛，令觀眾非常期待她們的對手戲。
內地網民熱捧吳若希劉佩玥 封「Girls help girls CP」
雖然吳若希與劉佩玥在《巨塔之后》劇中關係緊張，但無阻她們在戲外吸納粉絲。劇集宣傳片及海報釋出後，不少內地網民已率先將二人配對，大讚她們是「Girls help girls CP」，認為她們默契十足，在劇中「很多時候只需要一個眼神、已能達到心領神會之效」。更有網民指兩人顏值極高，而且長得有點相像，留言大讚：「她倆長得好像啊，傻傻分不清楚，但都是美美的」。吳若希在劇中的「大Red唇」豪門造型與劉佩玥的「知性專業女性」風格亦備受好評，成功引起話題。
網民洗版期待《巨塔之后》：「未播先興奮！」
《巨塔之后》強勁的演員陣容與充滿張力的宣傳物料，成功在網上掀起洗版式討論，網民紛紛表示極度期待。對於海報洩露的奸角線索，網民反應熱烈：「見到陳煒同吳若希拎住面具，就知有好戲睇！」、「奸角先係最搶戲，期待佢哋黑化！」。同時，吳若希與劉佩玥的組合亦成為焦點：「呢對CP好有火花，又鬥又幫手先好睇！」、「兩個都好靚，真係有啲似樣！」、「卡士強勁，宣萱加陳煒已經係必勝組合，一定追！」。