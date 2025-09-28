宣萱惡鬥「太平公主」陳煒！《巨塔之后》未播先轟動 網民激讚4大必睇位？

明晚（29日）首播的重頭劇《巨塔之后》未播先轟動，女主角宣萱將與陳煒上演連場惡鬥，爭奪集團主席之位！預告片中一幕大型車禍場面極度震撼，加上遠赴歐洲取景，網民已洗版式討論，究竟兩大視后級人馬會擦出甚麼火花？