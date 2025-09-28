宣萱惡鬥「太平公主」陳煒！《巨塔之后》未播先轟動 網民激讚4大必睇位？
《巨塔之后》預告片震撼曝光 隧道連環車禍場面勁揪
《巨塔之后》預告片中最矚目的一幕，莫過於一場在隧道內發生的大型車輛連環相撞事故。畫面所見，多部車輛嚴重損毀，現場冒出濃煙，氣氛極度緊張。宣萱與一眾演員在意外現場極速奔走救人，狀態逼真，單看畫面已令人腎上腺素飆升。由於場景極具真實感，製作水準被讚直達電影級別，不少網民看畢預告後紛紛留言表示期待，更有人好奇製作規模：「真的封隧道拍攝嗎？這也太認真了吧！」、「實景拍攝，感覺很真實！」、「每逢這些大場口劇情肯定夠刺激！」。
宣萱陳煒兩大女主飆戲 網民激讚：炸裂式演技
劇集最大焦點落在兩大女主角宣萱和陳煒的權鬥戲碼上。宣萱飾演腹背受敵的心胸肺外科醫生董一妍，而陳煒則飾演正邪難辨的霸氣女強人方欣，二人為爭奪明塱集團主席之位，將會展開連場明爭暗鬥。劇集在內地播出後，兩位女主角的演技已獲洗版式點讚，網民大讚宣萱展現「炸裂式演技」，而陳煒的霸氣演出更被形容為《宮心計2深宮計》的「太平公主」轉世，網民紛紛表示：「煒哥既溫柔又霸氣，亦正亦邪剛剛好」、「一出場氣勢十足，把我震懾了…」、「很期待她和宣萱的每一場交鋒戲」。
闊別33年鍾鎮濤強勢回歸 製作組遠赴布拉格實景拍攝
《巨塔之后》演員陣容鼎盛，除了宣萱及陳煒兩大女主角，更請來多位重量級演員助陣。當中最令人驚喜的，是闊別33年再度拍攝無綫劇集的鍾鎮濤，他將飾演集團主席，與宣萱有不少對手戲。此外，實力派演員湯鎮業、吳岱融、謝雪心、康華等亦強勢加盟，演員陣容絕對是信心保證。為求畫面質感，劇組更不惜工本，遠赴歐洲布拉格拍攝外景，劇中的豪門婚禮及城堡場景均贏盡好評。而所有醫療場面均在真實醫院取景，連手術室及醫療設備都是真實的，製作極度認真。
網民洗版式期待：女主時裝秀超吸睛！
劇集尚未在香港播出，網上討論度已相當高，輿論幾乎一面倒表示期待。除了緊張的劇情和演員精湛的演技外，劇中一眾女角的服裝造型亦掀起熱話。由於角色均是醫療帝國的重要成員，晚裝、OL裝、女強人裝等造型變化多元，獲網民盛讚猶如一場「女主時裝秀」。內地播出後更旋即掀起「巨塔之后」打扮風潮，就連角色佩戴的首飾、耳環、手袋等細節，都成為網民熱烈討論及「起底」的目標，可見劇集在各方面都極具話題性。