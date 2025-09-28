宣萱惡鬥陳煒爭主席！｜《巨塔之后》未播先轟動 網民盤點4大必睇位：氣勢震懾
宣萱陳煒正面交鋒 網民激讚「炸裂式演技」
《巨塔之后》最矚目的焦點，無疑是宣萱與陳煒兩大好戲之人的連場惡鬥。劇情講述宣萱飾演的心胸肺外科醫生董一妍，在與集團主席鍾鎮濤舉行婚禮後突逢巨變，被迫捲入豪門鬥爭。她將要面對由陳煒飾演、正邪難辨的霸氣女強人方欣，二人為爭奪集團繼承權而明爭暗鬥，多場對峙戲份張力十足。劇集在內地播出後，兩位女主角的演技獲得洗版式好評，網民大讚宣萱展現「炸裂式演技」，而陳煒的演繹則被形容為《宮心計2深宮計》的「太平公主」轉世，留言激讚：「煒哥既溫柔又霸氣，亦正亦邪剛剛好」、「很期待她和宣萱的每一場交鋒戲」，預告連場火花四濺的飆戲場面！
巨塔之后製作不惜工本 網民驚嘆封隧道拍車禍
除了演員，《巨塔之后》的製作水準亦是網民熱議的焦點。劇組為求畫面質感，特意遠赴歐洲布拉格取景，將宏偉的城堡及奢華的豪門婚禮場面呈現觀眾眼前。此外，劇中所有醫療場口均在真實醫院進行拍攝，不論是會議室、病房還是手術室，甚至連使用的醫療設備都是真實的，大大增強了劇集的專業感與投入感。預告片中一幕大型車輛連環相撞的意外場面，其緊張感及逼真程度更被讚媲美電影級別，令網民不禁驚嘆：「真的封隧道拍攝嗎？這也太認真了吧！」、「實景拍攝，感覺很真實！」，足見製作團隊的用心。
鍾鎮濤闊別33年回巢助陣 實力派綠葉坐鎮添戲味
《巨塔之后》的演員陣容極其鼎盛，其中最令觀眾驚喜的，是闊別無綫劇集長達33年的鍾鎮濤（B哥）重量級客串，飾演集團主席王進濤，他的演出為劇集增添不少份量。同時，劇集亦邀得實力派演員湯鎮業助陣，再加上吳岱融、謝雪心、康華、林景程等多位公認的好戲之人擔任綠葉，組成黃金配角陣容。這批經驗豐富的演員坐鎮，無論是內心戲還是對手戲都充滿火花，他們的精湛演技無疑是劇集質素的一大保證，讓觀眾對角色之間的互動與劇情發展更添期待。
內地網民洗版式點讚 「女主時裝騷」掀起熱潮
劇集在內地率先播出後，網上討論度持續高企，輿論幾乎一面倒給予好評。除了演技和製作備受讚賞，劇中一眾女角的服裝造型更意外掀起模仿熱潮。由於角色身處醫療帝國，劇中出現大量晚裝、行政人員套裝及女強人風格的打扮，被網民盛讚猶如一場「女主時裝秀」。不少網民更化身偵探，熱衷於「起底」角色們所穿戴的首飾、耳環、手袋等配飾品牌，足見其受歡迎程度。綜合網民反應，不少留言都表示：「煒哥一出場氣勢十足，把我震懾了…」、「每逢這些大場口劇情肯定夠刺激！」，對劇集充滿信心。