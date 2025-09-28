宣萱惡鬥陳煒爭主席！｜《巨塔之后》未播先轟動 網民盤點4大必睇位：氣勢震懾

明晚首播的台慶劇《巨塔之后》，宣萱與陳煒兩大視后級人馬將上演連場激鬥，爭奪集團主席之位，火藥味極濃！劇集在香港尚未播出，已憑藉在內地播出的強勁口碑掀起熱話，連場飆戲、華麗造型及電影級大場面均獲激讚，究竟有邊四大必睇位令網民未睇先興奮？