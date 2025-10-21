宣萱《巨塔之后》爆喊認仔！激動抽搐神級演技獲網民激讚：放大鏡睇都無瑕疵？

台慶劇《巨塔之后》劇情進入高潮，宣萱在最新一集中與黃庭鋒上演母子相認的重頭戲，演技大爆發！宣萱飾演的董一妍在戲中激動爆喊至全身抽搐，場面極具感染力，她強忍淚水、顫抖著說出對白的畫面，震撼無數觀眾。這場被譽為神級的戲份，原來背後拍攝過程同樣不簡單，更創下驚人紀錄？