宣萱《巨塔之后》爆喊認仔！激動抽搐神級演技獲網民激讚：放大鏡睇都無瑕疵？
《巨塔之后》母子相認 宣萱爆喊演技震撼全場
在最新一集劇情中，董一妍（宣萱飾）驚悉志明（黃庭鋒飾）就是自己失散多年的兒子，正當她準備找尋適當時機相認，志明卻搶先一步，激動地向她坦白自己尋母多年的心路歷程。面對突如其來的告白，宣萱先是沉默，繼而忍不住哽咽，以極度抑壓又傷心的顫抖聲線說出：「入嚟明塱之後，我諗過好多可能性…但我冇諗過會見番你。」宣萱接著一邊聽著兒子講述多年來的生活，一邊強忍淚水，身體更因情緒激動而不自覺抽搐，將那份失而復得的悲痛與自責演繹得淋漓盡致，極具層次感，讓觀眾完全投入其中。
黃庭鋒揭秘相認戲 宣萱零NG三Take過
這場高難度感情戲，原來在零NG的情況下順利完成！黃庭鋒接受訪問時透露，為了好好培養情緒，當日他與宣萱都進入了「安靜投入Mode」，在拍攝前甚少交談，以免打擾對方。雖然場口難度極高，但兩人僅用了一個Wide shot及各自一個Tight shot，前後只拍了三Take便成功，相當厲害。黃庭鋒大讚全靠宣萱給予極大情感，才能讓他如此順利入戲。而演戲經驗豐富的宣萱亦謙稱此場戲極具挑戰性，坦言：「未埋位前，我都未諗到自己將會點做（演），但後尾一Roll 機就做到。」
宣萱黃庭鋒戲外狂傾偈 靠一招極速入戲
劇中母子情深，原來宣萱與黃庭鋒戲外亦一拍即合。黃庭鋒大爆宣萱私下非常親切，兩人由英國的讀書生活，到過往的經典角色，幾乎無所不談，宣萱更會突然轉用英文對話，率直的個性令他們很快便打成一片，像久未見面的朋友。黃庭鋒認為，正是這種暢所欲言的相處模式，幫助他放鬆心情，忘記了正在演戲，反而更能投入角色，與宣萱建立起真實的母子連繫感，令演出事半功倍。
網民洗版式力讚宣萱 「喊到我好心疼」
劇集播出後，網民隨即在討論區洗版，一面倒激讚宣萱的神級演技。大量留言湧現：「她哭得我好心疼」、「宣萱的哭戲從來都很有感染力，睇到我眼濕濕」、「演技用放大鏡看都無任何瑕疵，好絕」。更有網民認為她的演技愈來愈爐火純青，彷彿看到年輕時汪明荃的影子，每一個微表情和身體語言都充滿感染力，完全將觀眾帶入董一妍的內心世界。
51歲陳煒晒逆齡水著 隔空挑機宣萱鬥身材
劇中與宣萱鬥得你死我活的陳煒，戲外亦火藥味十足。現年51歲的她早前在社交平台大晒水著靚相，其白皙緊緻的肌膚加上零贅肉的完美身材，完全看不出真實年齡，逆齡狀態令網民極為感嘆。就連對手宣萱也忍不住留言大讚：「Wah！」，沒想到陳煒竟乘機向宣萱下戰書，回應：「It’s your turn」，擺明挑機鬥身材，非常搞笑，將戰火由戲內燃燒到戲外。