24歲施焯日《巨塔之后》演17歲病童｜4年零長大惹熱議 爆宣萱鏡頭後做一事勁窩心！

無綫台慶劇《巨塔之后》昨晚劇情掀起高潮，劇中24歲的施焯日（Arthur）飾演重病青年馬思敬，其橫跨8年的角色竟展現出驚人「童顏」，完美演繹17歲的徬徨少年，外貌與4年前舊作幾乎「零長大」，引發網民熱烈討論。施焯日更親自拆解幕後趣事，並大爆前輩宣萱在鏡頭後一個超暖心舉動，究竟是甚麼？