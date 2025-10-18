24歲施焯日《巨塔之后》演17歲病童｜4年零長大惹熱議 爆宣萱鏡頭後做一事勁窩心！
《巨塔之后》施焯日童顏再現 演活病重青年賺人熱淚
在昨晚播出的《巨塔之后》第15集中，施焯日飾演的馬思敬因腫瘤惡化再度入院，與宣萱飾演的董一妍醫生有多場感人對手戲。施焯日同時分飾角色8年前17歲及現時25歲的模樣，但其稚氣臉龐幾乎沒有歲月痕跡，演活了少年面對惡疾的無助與徬徨。特別是當他病情轉差時，虛弱地吐出一句：「其實係咪係時候放手嘞？」、「係董醫生你幫我賺咗8年命」，極具感染力，成功帶領觀眾在希望與絕望之間遊走，演技賺人熱淚。
施焯日親解童顏之謎「大家都以為我得18歲」
對於「童顏」成為熱話，現年24歲的施焯日接受訪問時笑言，拍攝期間不少工作人員都誤會了他的真實年齡：「無論係幕後同埋化妝整頭嘅同事，大家都以為我得18歲。」他坦言童顏的好處是容易獲得別人善待，「大家都會當我係細佬、對我好親切。」不過，為了拓闊戲路，擺脫稚氣形象，他也非常努力操弗自己，希望未來能挑戰更多元化的角色：「我有Keep住健身，一直都有前輩同導演鼓勵我去健身，我都希望自己大隻咗嘅話、可以喺演戲方面有多啲可能性。」
盤點施焯日4年進化史 稚氣臉龐零變化
翻查資料，施焯日自出道以來演過不少青少年角色，其外貌在這4年間近乎沒有「長大」，實在令人嘖嘖稱奇。2021年，他在《欺詐劇團》飾演年輕版警察，同年於《星空下的仁醫》飾演病危青年「星仔」一角，成功感動觀眾贏盡好評。2025年，他在《執法者們》飾演陳敏之兒子，到今次《巨塔之后》再演病重青年，身形明顯比過往結實不少，但臉上稚氣依舊。談及再次挑戰同類角色，他坦言有做足功課彌補上次的不足：「主要係諗吓點樣可以表達到既樂觀，同時又悲觀嘅感覺。」
施焯日激讚宣萱超專業 鏡頭後扮鬼臉幫入戲
談到今次與前輩宣萱有大量對手戲，施焯日大讚對方真人非常友善，更分享了一件窩心事。他透露有場戲需要他持續大笑，但他一直未能達標，宣萱竟在鏡頭後默默幫忙：「有一個Shot我一直笑得唔夠耐，宣萱姐姐就喺鏡頭後面扮鬼臉氹我笑。」而在拍攝一場關鍵喊戲時，宣萱的專業更讓他佩服不已。他憶述宣萱在排戲時已完全投入，令他瞬間入戲：「我最尾就喊到『爸爸聲』啲眼淚流晒出嚟。」他更觀察到一個感人細節：「嗰場戲我要喊，但因為啲對白太感人，我見到宣萱姐姐激動到流咗鼻水，但係佢冇抹，因為唔想影響我做戲。」大讚宣萱是位非常體貼的好前輩。