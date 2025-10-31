《巨塔之后》結局｜陳煒陳展鵬聯手復仇摧毀醫院 隧道10車連環相撞場面曝光 網民：超心寒！
《巨塔之后》劇情白熱化 陳煒陳展鵬發動總攻擊
在昨晚播出的劇情中，方欣（陳煒飾）與戴德橋（陳展鵬飾）的復仇大計全面啟動。方欣因愛生恨，決心摧毀舊愛王進濤（鍾鎮濤飾）的心血；而戴德橋則為廿年前枉死的妹妹及被滅口的哥哥報仇。二人聯合同樣憎恨明塱的王啟心（陳楨怡飾），透過惡意收購股權，召開臨時股東大會，企圖將王家所有人踢出董事局。二人更連環拋出狠話：「呢間殺人醫院，根本就唔應該喺呢個世界上存在」、「無論係明塱，定係明塱嘅人，全部都係罪有應得」，他們臉上不懷好意的笑容令觀眾看得毛骨悚然。
陳煒陳展鵬三年前正義拍檔 《巨塔之后》黑化變復仇者
陳煒與陳展鵬這次合作，令不少觀眾回憶起三年前（2022年）的劇集《黯夜守護者》。當時陳展鵬飾演臥底警察，與飾演重案組警官的陳煒組成「正義拍檔」，聯手揭露社會陰暗面。如今二人從正義一方搖身一變，在《巨塔之后》中化身「復仇者聯盟」，充滿仇恨的眼神與狠辣手段，同樣令觀眾看得非常過癮，大讚二人正邪角色都能駕馭，「煒哥展鵬這一對，正邪都演得很好」、「方欣戴德橋眼神充滿復仇的怒火」。
《巨塔之后》結局重頭戲曝光 封隧道三日拍10車相撞
今晚大結局的重頭戲，將是堪比電影級數的「隧道10車連環相撞」場面。據總監製鍾澍佳透露，為了呈現最震撼的畫面，劇組不但申請封鎖隧道三日進行拍攝，更有工作人員事前通宵在隧道內灌水，以還原真實暴雨場景。整個場面動用超過一百名台前幕後精英，以及約四、五十名醫護人員參與，涉水衝入隧道內救援的畫面極具衝擊力，製作相當認真，令觀眾引頸以待。
網民激讚畫面震撼：「電影級數！」
《巨塔之后》的劇情與大製作場面引起網民熱烈討論，輿論幾乎一面倒表示期待。對於「復仇者聯盟」的黑化，網民紛紛留言：「明塱醫院準備撐不住了」、「一個人的復仇心已經夠恐怖，這下還要是三個人」、「期待看王家人如何反擊」。而對於結局周的隧道大場面，網民更是洗版大讚：「這種拍攝已是電影級別了」、「每逢這些大場口劇情肯定夠刺激」，究竟宣萱能否帶領團隊完成艱鉅的拯救任務，而明塱醫院的存亡又會如何，絕對是今晚結局的最大看點！