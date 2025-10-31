《巨塔之后》結局｜陳煒陳展鵬聯手復仇摧毀醫院 隧道10車連環相撞場面曝光 網民：超心寒！

台慶劇《巨塔之后》今晚（31日）將迎來大結局，劇情進入最高潮！陳煒、陳展鵬組成的「復仇者聯盟」露出心寒笑容，誓要將明塱醫院連根拔起。另一邊廂，隧道內發生10車連環相撞的嚴重意外，宣萱無懼被踢出董事局，率領醫護團隊趕赴現場救援，究竟明塱醫院最終命運如何？