巫啟賢大女巫詠歡出道 不忿被指似男人 自信拍片反擊！
巫啟賢支持囡囡巫詠歡入行
59歲的巫啟賢有女初長成，近年長駐內地發展的他，頻頻獲邀參加內地音樂綜藝節目，其大女巫詠歡15歲就登上台北小巨蛋舞台，擔任爸爸巫啟賢的個唱嘉賓，19年參加內地歌唱節目《聲林之王》，最初並無人發現她是巫啟賢女兒，一路過關斬將從千人的海選順利晉級到指定一對一比賽，全都是靠個人的實力，之後在巫啟賢的支持下，巫詠歡決心入行，去年正式簽約內地原創音樂公司好聽音樂出道成行歌手。
巫詠歡回應網民惡意抨擊
巫詠歡7歲開始學鋼琴，13歲已經用結他創作音樂，並寫下人生第一首歌，多才多藝的她於19年拒絕紐約某大學獎學金，入讀美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），學習歌曲創作。巫詠歡出道後推出了多首自己創作的歌曲，獲不少歌迷好評，不過有網民就批評她的外型唔夠亮麗，日前巫詠歡終於作出回應。
巫詠歡自信滿滿介紹自己
巫詠歡在抖音拍了一條片，先集合了網民抨擊他的各式各樣留言，當中包括嘲諷她太黑、唔靚、長相太似男人，甚至話佢似男扮女裝，亦有網民指她零知名度等等。巫詠歡在片中逐一反擊，除直斥留言者無禮，更直言：「我就覺得我自己漂亮啊！……因為我不想做個膚淺的人。」巫詠歡舉手投足都充滿自信，最後更大方介紹自己：「初次見面，請多關照，我是巫詠歡Happy。」她的回應獲得不少人支持，有網民留言讚她面對負面抨擊仍能大方回應，覺得她其實頗有氣質而且辨識度高。
被巫啟賢重點培育成音樂天才
22歲的巫詠歡擁有立體五官和一身健康膚色，也許是受到父親從小的薰陶與培育，她從小就有音樂天賦，15歲登上台北小巨蛋擔任爸爸演唱會嘉賓，巫詠歡毫不怯場。此外，巫詠歡在19年參加過內地《聲林之王》真人騷，去年開始發布翻唱作品及日常創作的生活Vlog，去年8月她更發布首支個人單曲〈你是怎麼了What is it About You〉，人氣飆升。
鬼妹性格熱愛戶外活動
阿爸巫啟賢性格比較火爆，不時周圍焫火頭，阿女巫詠歡出道後亦成為網民關注對象，在外國接受教育的她鬼妹仔性格，熱愛水上及戶外活動，打扮隨意性感，不時在社交網分享三點式及私生活照，吸引大批男粉絲。
常見問題
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