巫啟賢大女巫詠歡出道 不忿被指似男人 自信拍片反擊！

巫啟賢的22歲大女巫詠歡(Happy)，遺傳了父親的音樂才華，並繼承父業於去年推出首支個人單曲正式出道，眼大眉濃一身古銅健康膚色的巫詠歡，卻被網民留言抨擊唔靚又黑，仲話佢似男人扮女人，她終於忍無可忍拍片反擊，直斥留言者無禮。