巫啟賢鬧李易峰「操守墜落」 反被揭花心舊賬 劈腿娶索老婆 性感大女成焦點

巫啟賢日前在微博抽水，大鬧內地男星李易峰嫖娼被行政拘留是「操守三觀墜落」，點知反被網民翻舊賬，指他當年曾劈腿拋棄拍拖7年的女友，跟現任太太結婚，二人育有兩名女兒，大女巫詠歡繼去年更承父業出道做歌手，常見父慈女孝的畫面。今次巫啟賢五十步笑百步，被指冇資格批評別人。