巫啟賢鬧李易峰「操守墜落」 反被揭花心舊賬 劈腿娶索老婆 性感大女成焦點
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巫啟賢日前在微博抽水，大鬧內地男星李易峰嫖娼被行政拘留是「操守三觀墜落」，點知反被網民翻舊賬，指他當年曾劈腿拋棄拍拖7年的女友，跟現任太太結婚，二人育有兩名女兒，大女巫詠歡繼去年更承父業出道做歌手，常見父慈女孝的畫面。今次巫啟賢五十步笑百步，被指冇資格批評別人。
巫啟賢公開批評李易峰
內地男星李易峰因嫖娼被列為劣跡藝人，前途盡毀，近年專注在內地發展，擔任音樂綜藝節目導師與評審的巫啟賢抽水抽唔切，以前輩身份在微博發表偉論：「藝人出了大問題，當然是因為藝人本身的操守三觀墜落了，可是身邊的團隊負有不可推卸的責任。團隊除了為藝人出謀劃策演繹生涯，從中賺取豐厚的傭金之外，更應注重提醒藝人潔身自愛。沒有人是完美的，但是做為頂級流量偶像在獲得巨大的回報時，更加要思考自身對社會和粉絲們的表率責任，他不是第一個出事的，也不會是最後一個，希望那些還帶著僥倖心理的既得利益者，趕快回頭是岸，對得起社會和支持者們。」
巫啟賢當年花心劈腿
巫啟賢一番正氣偉大的言論卻引來回力鏢，網民認為他沒有資格去批評人，更翩他舊賬，重提當年他與模特兒女友劉琦拍拖7年，出軌搭上現時太太彭美君後便拋棄女友，斥他本身也是渣男一名。不過婚後巫啟賢似乎已修心養性，與太太育有兩及女兒，大女兒巫詠歡(Happy)更遺傳了母親的良好基因，擁有標緻的五官與身材。
重點培育大女成音樂天才
22歲的巫詠歡擁有立體五官和一身健康膚色，也許是受到父親從小的薰陶與培育，她從小就有音樂天賦，7歲開始學彈鋼琴、13歲拿吉他開始創作，更寫下人生的第一首歌，15歲登上台北小巨蛋擔任爸爸演唱會嘉賓，巫詠歡毫不怯場。此外，巫詠歡在2019年曾拒絕紐約某大學獎學金，堅持選擇到美國伯克利音樂學院專業進修，她曾參加過內地《聲林之王》真人騷，去年開始發布翻唱作品及日常創作的生活Vlog，去年8月她更發布首支個人單曲〈你是怎麼了What is it About You〉，人氣飆升。
鬼妹性格熱愛戶外活動
阿爸周圍焫火頭，阿女巫詠歡反而成為網民關注，在外國接受教育的她鬼妹仔性格，熱愛水上及戶外活動，打扮隨意性感，不時在社交網分享三點式及私生活照，吸引大批男粉絲。