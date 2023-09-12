《已讀不回死全家》免費下載：《那年盛夏我們綻放如花》原著小說結局免費睇
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《已讀不回死全家》免費開放下載！網絡小說《已讀不回死全家》絕版多時，出版社宣佈限時免費開放下載 14 天！配合電視劇《那年盛夏我們綻放如花》進入大結局，想知小說結局與電視劇版有何不同，記得把握時間免費Download ！
《已讀不回死全家》小說免費足本下載（限時14日）
電視劇《那年盛夏我們綻放如花》進入結局周，改編之原著小說《已讀不回死全家》絕版多時，因近日查詢求書者眾，出版社「創藝館」宣佈限時免費開放下載 14 天。
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出版社開放原版小說免費下載
出版社的話： 「這2星期以來，Marf aka 楊悅盈、George aka何晞賢的生死很牽動你吧！原著版本的她和他的故事，是否有更多蛛絲馬跡更燒腦？口碑熱烈廣傳中的100%本土電視劇，青春感滿滿
原著故事《已讀不回死全家》由本社 #創造館 出版，作者亦是電視劇的編劇 #何晞賢」
出版社補充：作者想要澄清說：他本身並不喜歡《國王遊戲》，與其說他有參考這部作品，不如說他致敬《Another》；而《大逃殺》雖是神作，但影響他最深遠的也並不是它呢！」
《已讀不回死全家》下載連結（或因Server問題要試多幾次）
出版社表示：「我地小公司，server 可能會不勝負荷㗎，如果下載人數過多可能要按多幾次試試」：
《已讀不回死全家》內容簡介：
大家好！關懷同學由WhatsApp做起！
讀後回覆是基本禮儀，已讀不回的人都去死吧！
我叫何晞賢。
暑假完結前夕，當我回校參加補課班時，鄰座Elaine的頭顱忽然像汽球一樣爆開！！！
炸個稀巴爛！！！腦漿瘋狂噴射！！！
我嚇得暈厥。
醒來後我發現——
神秘的Admin，把6A全班加進了一個名為「已讀不回死全家」的WhatsApp Group，強逼我們參與謎一般的死亡遊戲。
中學生涯最後一個暑假的最後幾天，我們必須在極端恐懼籠罩下找出Admin指明要除掉的四個關鍵人物——否則全員斃命！！！
一個接一個同學，已被行刑！想要活命，就要揪出真相……
已讀不回，原來真的會死人！！！
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圖片來源：有關機構