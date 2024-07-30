巴黎奧運2024 伍家謙長文爆TVB疑課金做獨家 網民意見兩極：赤字都咁揼本
伍家謙揭奧運採訪潛規則：畀錢最簡單直接
伍家謙發現網上有人問：「點解有啲台可以做獨家訪問先？」並因此出現好多猜測，包括：「係咪夾硬夾走個運動員呀」、「係咪個受訪者自己揀呀」、「係咪有指定要答邊個先呀」等等。現場採訪過兩屆奧運的伍家謙，便決定將TVB為何可以攞到獨家訪問權一事，當做冷知識寫下。
伍家謙透露奧運嘅採訪有規有矩，不得亂來：「邊度可以拍片、邊度可以影相、邊度做得訪問，全部清清楚楚；有啲地方影得相唔拍得片，而齋做文字訪問嘅區域就直頭連攝錄器材都唔攞得出嚟。如果喺唔適合嘅地方拍嘢，影咗都唔出得，因為會畀國際奧委會告；輕則口頭警告，重則取消成屆嘅採訪資格。（真係發生過）」
大讚費達拿逐個記者答
伍家謙繼續詳細解釋：「一個比賽場館入面惟一合法做訪問嘅區域，叫做「混合採訪區」（mixed zone），所有完成比賽嘅運動員係必需經過呢個區域先至返到入後台更衣室嘅。經過還經過，至於停唔停低答你，個選擇權就喺運動員手上。試想像下，超級體壇巨星，全世界記者都想問；如果個個都答，佢可能行一世都未走得出個mixed zone，膀胱爆埋都未返到去驗尿做藥檢，所以，佢哋多數會選擇答頭幾個、有啲見到相熟/嚟自自己地方嘅記者就停低、有啲做完一定要做嘅訪問就直行直過。」
伍家謙笑言：「所以點解我咁崇拜費達拿，佢真係逐個逐個記者答。倫敦奧運嗰陣佢喺我前面行過咗，本來以為要食白果，點知佢答完下一個記者之後走番轉頭笑住話：「Sorry呀頭先miss咗你，你有咩想問呀？」😍，呢個級數嘅運動員，真係得佢會咁做。」
爆爭位兩大方法：一，畀錢；二，鬥早
因此排得越前當然越著數，伍家謙指排第一的一定係國際奧委會的channel，而且規定運動員一定要答，而排第二的就會係主辦城市的國家官方電視台（例如倫敦奧運係BBC，北京奧運就中央台），至於之後的排位就開放自由競逐。競逐方法有兩種：一，畀錢；二，鬥早。
伍家謙直言：「畀錢最簡單直接，只要肯科水畀國際奧委會，個位幾靚都有。入面光纖電掣乜都齊，而且只有你一間專享，其他人想入都唔入得；服務同價錢成正比，所以有意買位嘅電視台會係事前plan定，邊個場館最有機會攞獎，邊個運動員一定要問到唔可以甩，先至決定畀錢買嗰個場館入面嘅mixed zone位。」
指見到有台一個人單頭問先，大概就知咩事
伍家謙續指：「至於一啲筆直少啲，又或者肯畀錢不過抽唔到（嗰啲採訪位數量有限，好多時每個國家/地區都只得一兩個名額，超額就要抽籤，肯畀錢有時都要講下運）嘅電視台，就只能夠叫隊crew早啲入場，希望霸到較前嘅採訪位置喇。嗰啲位一定會排喺畀咗錢嘅人後面，都真係幾後下；又因為嗰度所有記者都入得，亂起上嚟係會同打仗一樣，迫到飛起。其實行到嚟到呢度嗰陣，個運動員可能已經答咗同樣嘅問題幾十次，一般好少停低。」
伍家謙最後補充：「不過，我哋嘅運動員係好好嘅，見到香港記者，幾乎一定會答；下次睇訪問，大家見到有台一個人單頭問先，有啲就幾十個咪牌堆埋一齊，大概就知咩事。」
再爆有傳媒為採訪出美人計
之後伍家謙更在留言中提及一個奧運採訪的花絮：「為咗捉運動員做訪問，傳媒真係出盡所有辦法。我見過有間南美嘅電視台，日日都搵個成個model咁嘅靚女企喺採訪區，佢啲衫基本上可以唔遮嘅地方都冇遮。結果真係做到好多訪問。」
網民意見兩極：要運動員做兩次訪問 VS 今次真係威返次
網民對此持兩極意見，有人投訴TVB搶住霸位做獨家，要班運動員做兩次訪問，好自私，亦有網民指TVB業績赤字都咁肯揼本，值得尊重：「估唔到TVB係最肯比錢嗰個，今次真係威返次」、「唔怪得可以連續單獨訪問2次啦」、「怪不得廣告時間較其他耐」、「好彩佢都冇浪費咗可以獨家訪問嘅機會，算問得好好」等。