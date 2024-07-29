巴黎奧運何瑋桁惜敗流淚 TVB訪問好過友台 網民：識得安慰運動員
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能踏上奧運會，再超越自己已經好叻！香港劍擊選手何瑋桁在巴黎奧運男子個人重劍32強賽事中首次亮相，面對來自日本、世界排名第13的山田優，最終以9：15不敵對手結束了他的奧運之旅，接受TVB訪問時激動留下男兒淚！
何瑋桁首節領先 其後被反超前
在比賽初期，何瑋桁展現了出色的技巧和策略，首節以5：2領先結束，並在第二節初期進一步將比分拉開至7：2。然而，對手山田優隨後調整了戰術，並在第三回合中以15：9逆轉勝出。賽後，何瑋桁接受TVB訪問時也表達自己感到遺憾，事關一開始比賽時是領先，但這使他過於專注於此類攻擊，而忽略了其他戰術的調整，山田優的戰術轉變和氣勢的提昇，最終左右了比賽結果，重劍32強止步。
TVB記者不斷安慰同鼓勵何瑋桁 激動流下男兒淚
其後，知道何瑋桁感到失落，TVB的訪問中都不斷安慰何瑋桁以及表示港大市民已經非常感到驕傲，何瑋桁都不禁流下男兒淚，表示抽籤時已對手清楚不好應付，因為自小便跟他比賽，從來未試過贏他超過5分，但真的也想盡力一搏贏得比賽。TVB的記者都不斷在旁加油以及鼓勵何瑋桁，更表示男子個人重劍非常不容易，已經為香港創下一個重要的里程碑，而且何瑋桁還非常年輕，可以走得更遠。何瑋桁也表示自己會越來越好，也表達了對未來的期望，期望自己、隊友以及其他人可以超越現時的成績。
網民大讚好過友台記者好多
不少網民對於何瑋桁的表現都大讚已經發揮得非常出色，留言鼓勵何瑋桁「何瑋桁的發揮其實已很出色」「桁仔，不要喊，勝敗乃兵家常事，養蓄精銳，下一屆奧運再創好成績，所有市民支持你」「你好叻㗎啦，多謝你嘅付出」「何生：勝不驕敗不餒，下屆再創佳績」。亦有網民將2台記者訪問比較，認為TVB的奧運訪問比友台更好，更懂照顧運動員的感受「TVB又贏」「好過友台唔係審犯咁先」「識得安慰運動員」
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圖片來源：ig＠hocedric、youtube＠東張+、viutv截圖