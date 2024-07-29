巴黎奧運何瑋桁惜敗流淚 TVB訪問好過友台 網民：識得安慰運動員

能踏上奧運會，再超越自己已經好叻！香港劍擊選手何瑋桁在巴黎奧運男子個人重劍32強賽事中首次亮相，面對來自日本、世界排名第13的山田優，最終以9：15不敵對手結束了他的奧運之旅，接受TVB訪問時激動留下男兒淚！

