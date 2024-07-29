「女飛魚」何詩蓓200米總決賽對澳洲強敵 今晚凌晨3點再見真章
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香港泳壇明星何詩蓓日前以第二名輕鬆晉級200米準決賽，並將於在30晚凌晨3:31分舉行的總決賽中再見真章。
「女飛魚」何詩蓓200米初賽已輕鬆晉級
何詩蓓此次奧運共獲得五張個人項目的入場券，最終決定專注於她的強項，即100米和200米自由泳。在200米自由泳初賽中，何詩蓓被分在第二組，與她同組的對手包括來自中國的李冰潔和美國的溫斯頓（Clarie Weinstein）等年輕泳手。何詩蓓在比賽的前50米就已經展現出領先優勢，並在比賽中段一度領先第二名近半個手臂的距離。最終，她以小組第二的成績輕鬆晉級，為深夜的準決賽做好準備。
強敵同場競技最後排名第4晉級決賽
在此次準決賽中，何詩蓓的主要對手包括澳洲的奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）和迪姆絲（Ariarne Titmus），兩位同樣輕鬆晉級準決賽。奧卡拉瑾和迪姆絲在初賽中分別遊出1分55秒79和1分56秒23的成績，表現出色。此外，加拿大的哈菲（Mary-Sophie Harvey）和中國的李冰潔也展現了強勁的競爭力，他們在初賽中的成績分別為1分56秒21和1分56秒28，均優於何詩蓓。 最後在準決賽中由兩組共16位泳手角逐，最快8名選手入7月29日的決賽。何詩蓓在初段分別排第二至第三位置，最終獲得第3名，時間是1分55秒51，總成績排名第4晉級決賽。
圖片來源：youtube＠HOY 資訊台 × 有線新聞 i-Cable News、港協暨奧委會提供