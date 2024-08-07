巴黎奧運｜全紅嬋受訪疑遭TVB記者「抽水」網民幫手反駁：擺明係鼓勵動作
巴黎奧運｜全紅嬋再度力壓師姐奪金
現年17歲的全紅嬋再次展現驚的跳水技術，她第一跳即獲全體裁判給予滿分，最終亦以4.9分力壓師姐陳芋汐奪金。全紅嬋賽後接受TVB派出體育記者兼跳水隊大師兄何沖的獨家訪問，她坦言認為自己「發揮不夠好」。全紅嬋表示，除了第一跳之外，她認為自己的表現並未達到最佳：
「發揮不夠好，沒有很完美，其實還可以做得更好。」
巴黎奧運｜全紅嬋提師姐陳芋汐潮激動：我不怕輸，因為有她撐住
全紅嬋承認在第二跳開始已經出現了一些小失誤，何沖問她會否影響心理質素，害怕沒法奪得金牌。這時，全紅嬋以肯定的語氣及堅定的眼神回答不擔心，因為有師姐陳芋汐的支持：
「我不害怕，因為有她，要是我沒跳好，後面還是有她撐著。」
提到師姐陳芋汐，全紅嬋突然激動起來，暫停說話幾秒，樣子帶點緊張，需要身旁的何沖即拍一拍她的膊頭以示安慰。接著，全紅嬋透露自己在小失誤後「放平心態」、做好自己和用平常心來繼續比賽。大師兄何沖再問是否就算沒跳好，也相信師姐（陳芋汐）會拿下金牌時，全紅嬋立即笑着回答：「我也相信她。」
巴黎奧運｜何沖訪問評價兩極 網民批疑似對全紅嬋「抽水」
部分網民批評大師兄何沖的訪問技巧、提問欠缺質素，「記者係咪傻㗎？」、「這訪問的沒有點質素。怎麼訪問的。一直提弱點。好歹人家嬋寶是冠軍。你怎麼訪問都好像她輸了那樣來問。功課沒做。也沒親切感。嬋寶好彩也會應付你這種沒素質的訪問。」、「倒是記者訪問就訪問，把你的手收好。別人跟你非親非故不用裝熟出手。口誤說成四年不用硬拗大家都覺得是四年。只有你喔。」
另一方面，亦有網民在連登討論區以「TVB記者於訪問期間多次摸女跳水運動員」為題批評何沖疑似對全紅嬋及陳芋汐「抽水」。
巴黎奧運｜網民幫手反駁指控：擺明係鼓勵動作
很多網民馬上反駁其指控：「何沖係佢地師兄」「人地呢d摸頭擺明係鼓勵動作」「你可以話佢訪問期間唔專業，佢地呢D互動我覺無乜野，同門師兄妹」
也有人認為何沖訪問不俗，「有深度、有血有肉」、「記者不錯，拍肩膀鼓勵她表達自己，很贊（讚）」、「記者也是人。那麼本事自己去做記者。尊重一下記者采訪。人家做一份工作不容易。華人為何為難華人。」、「如果唔係何沖問，你覺得佢會講咁多野….」