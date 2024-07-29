巴黎奧運 北韓乒乓「怪物組合」背景起底 今晚四強賽對香港隊黃鎮廷、杜凱琹

乒乓球係唔少港人都會關注嘅項目之一，近年出現唔少後起之秀，在國際舞台發光發亮！巴黎奧運的乒乓球混雙比賽中，北韓乒乓組合李鄭息、金琴英將於今晚（29/7）晚上10時的四強賽與香港選手黃鎮廷、杜凱琹比賽，由於日本爆冷被淘汰，令到不少人對兩位北韓球員感到好奇，以下將會為大家介紹！

