巴黎奧運 北韓乒乓「怪物組合」背景起底 今晚四強賽對香港隊黃鎮廷、杜凱琹
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乒乓球係唔少港人都會關注嘅項目之一，近年出現唔少後起之秀，在國際舞台發光發亮！巴黎奧運的乒乓球混雙比賽中，北韓乒乓組合李鄭息、金琴英將於今晚（29/7）晚上10時的四強賽與香港選手黃鎮廷、杜凱琹比賽，由於日本爆冷被淘汰，令到不少人對兩位北韓球員感到好奇，以下將會為大家介紹！
2024巴黎奧運｜日本爆冷被北韓神祕乒乓球員淘汰
上屆於東京奧運中，乒乓球混雙比賽金牌由日本對的水谷隼和伊藤美誠奪得，這次日本派出男單和女單世界排名最高的張本智和和早田希娜出戰，可見是以衝金為目標，不過出師不利，遭北韓以4比1淘汰。在賽後張本智和坦言輸掉比賽感到失望，不過又大讚北韓男選手李鄭息球技精湛，確實令到自己無能為力。該場比賽也讓水谷隼驚呼表示北韓是「奧運怪物」！
早田希娜則認為失利原因與不了解對手有關，又指李鄭息的力量比想像中大，與隊友的球都被對方反擊，大讚北韓選手非常優秀，只能甘拜下風。而上屆乒乓球混雙比賽金牌得主之一的水谷隼，隨後在社交平台「X」發文指：「奧運怪物？」，令到不少網民認為他指的應該就是北韓選手。
2024巴黎奧運｜北韓男選手李鄭息起底
現年24歲的李鄭息（RI Jong Sik），於2000年2月14日情人節出生，早在2019年曾經出戰國際乒聯平壤公開賽，擊敗中華台北代表，在2023年杭州亞運會上亦有亮相。
2024巴黎奧運｜北韓女選手金琴英起底
現年22歲金琴英（KIM Kum Yong）則於2001 年8 月17日出生。與李鄭息一樣，早在2019年曾經出戰國際乒聯平壤公開賽，同樣以3:1分數擊敗中華台北代表。同年，在參加亞洲青少年乒乓球錦標賽，與日本選手木原美優對戰。
2024巴黎奧運｜北韓教練8字公開勝利戰術
北韓選手很少參與國際比賽，因此被稱為「神秘之師」，而他們的基本功非常扎實，因此在比賽中常能夠打出意外的好成績，特別是當對手對他們不了解時，亦因此日本隊無法針對他們進行準備，而在網上流傳北韓教練的影片，見到他滿臉笑意，看來對這次勝利充滿信心，因此大方公開勝利戰術：「因為無人知道我們」。據報導，兩位北韓球員早在五月到北京一所高校進行祕密特訓，這有機會與此次出色表現有關。
圖片來源：網上圖片、HOY TV、eurosport.com截圖、Youtube截圖、微博