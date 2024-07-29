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巴黎奧運 北韓乒乓「怪物組合」背景起底 今晚四強賽對香港隊黃鎮廷、杜凱琹

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Keith

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乒乓球係唔少港人都會關注嘅項目之一，近年出現唔少後起之秀，在國際舞台發光發亮！巴黎奧運的乒乓球混雙比賽中，北韓乒乓組合李鄭息、金琴英將於今晚（29/7）晚上10時的四強賽與香港選手黃鎮廷、杜凱琹比賽，由於日本爆冷被淘汰，令到不少人對兩位北韓球員感到好奇，以下將會為大家介紹！
巴黎奧運 北韓 北韓乒乓組合爆冷淘汰日本（圖片來源：國際乒乓球聯盟）
北韓乒乓組合爆冷淘汰日本（圖片來源：國際乒乓球聯盟）
巴黎奧運 北韓 不少人對兩位北韓球員感到好奇，以下將會為大家介紹！（圖片來源：HOY TV）
不少人對兩位北韓球員感到好奇，以下將會為大家介紹！（圖片來源：HOY TV）

2024巴黎奧運｜日本爆冷被北韓神祕乒乓球員淘汰

上屆於東京奧運中，乒乓球混雙比賽金牌由日本對的水谷隼和伊藤美誠奪得，這次日本派出男單和女單世界排名最高的張本智和和早田希娜出戰，可見是以衝金為目標，不過出師不利，遭北韓以4比1淘汰。在賽後張本智和坦言輸掉比賽感到失望，不過又大讚北韓男選手李鄭息球技精湛，確實令到自己無能為力。該場比賽也讓水谷隼驚呼表示北韓是「奧運怪物」！

巴黎奧運 北韓 日本選手大讚北韓男選手李鄭息球技精湛（圖片來源：HOY TV）
日本選手大讚北韓男選手李鄭息球技精湛（圖片來源：HOY TV）

早田希娜則認為失利原因與不了解對手有關，又指李鄭息的力量比想像中大，與隊友的球都被對方反擊，大讚北韓選手非常優秀，只能甘拜下風。而上屆乒乓球混雙比賽金牌得主之一的水谷隼，隨後在社交平台「X」發文指：「奧運怪物？」，令到不少網民認為他指的應該就是北韓選手。

巴黎奧運 北韓 隨後北韓擊敗瑞典入4強（圖片來源：HOY TV）
隨後北韓擊敗瑞典入4強（圖片來源：HOY TV）

2024巴黎奧運｜北韓男選手李鄭息起底

現年24歲的李鄭息（RI Jong Sik），於2000年2月14日情人節出生，早在2019年曾經出戰國際乒聯平壤公開賽，擊敗中華台北代表，在2023年杭州亞運會上亦有亮相。

巴黎奧運 北韓 李鄭息（圖片來源：eurosport.com截圖）
李鄭息（圖片來源：eurosport.com截圖）
巴黎奧運 北韓 李鄭息早在2019年曾經出戰國際乒聯平壤公開賽，藍色衣服正是本人，擊敗中華台北代表（圖片來源： Youtube截圖）
李鄭息早在2019年曾經出戰國際乒聯平壤公開賽，藍色衣服正是本人，擊敗中華台北代表（圖片來源： Youtube截圖）

2024巴黎奧運｜北韓女選手金琴英起底

現年22歲金琴英（KIM Kum Yong）則於2001 年8 月17日出生。與李鄭息一樣，早在2019年曾經出戰國際乒聯平壤公開賽，同樣以3:1分數擊敗中華台北代表。同年，在參加亞洲青少年乒乓球錦標賽，與日本選手木原美優對戰。

巴黎奧運 北韓 金琴英（圖片來源：eurosport.com截圖）
金琴英（圖片來源：eurosport.com截圖）
巴黎奧運 北韓 早在2019年，金琴英（紅衣）出戰國際乒聯平壤公開賽，同樣以3:1分數擊敗中華台北代表（圖片來源：Youtube截圖）
早在2019年，金琴英（紅衣）出戰國際乒聯平壤公開賽，同樣以3:1分數擊敗中華台北代表（圖片來源：Youtube截圖）
巴黎奧運 北韓 同年，金琴英（紅衣）參加亞洲青少年乒乓球錦標賽，與日本選手木原美優對戰。（圖片來源：Youtube截圖）
同年，金琴英（紅衣）參加亞洲青少年乒乓球錦標賽，與日本選手木原美優對戰。（圖片來源：Youtube截圖）

2024巴黎奧運｜北韓教練8字公開勝利戰術

北韓選手很少參與國際比賽，因此被稱為「神秘之師」，而他們的基本功非常扎實，因此在比賽中常能夠打出意外的好成績，特別是當對手對他們不了解時，亦因此日本隊無法針對他們進行準備，而在網上流傳北韓教練的影片，見到他滿臉笑意，看來對這次勝利充滿信心，因此大方公開勝利戰術：「因為無人知道我們」。據報導，兩位北韓球員早在五月到北京一所高校進行祕密特訓，這有機會與此次出色表現有關。

巴黎奧運 北韓 網上流傳北韓教練的影片（圖片來源：微博）
網上流傳北韓教練的影片（圖片來源：微博）

圖片來源：網上圖片、HOY TV、eurosport.com截圖、Youtube截圖、微博

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