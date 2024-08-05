巴黎奧運 27歲田徑女神吳艷妮起底 化妝上陣竟捱轟 運動基因有遺傳？

巴黎奧運2024除咗運動員的精彩表現外，不少選手更因亮眼的外表引起網民熱議。而有「田徑女神」之稱的中國田徑國家隊成員吳艷妮亦係網民討論的焦點之後！吳艷妮將於8月7日開始賽事，令觀眾齊齊表示十分期待！以下將會為大家整理吳艷妮的更多資料，有女神之稱嘅佢竟然因為化妝上陣被網民炮轟？

