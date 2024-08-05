巴黎奧運 27歲田徑女神吳艷妮起底 化妝上陣竟捱轟 運動基因有遺傳？
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巴黎奧運2024除咗運動員的精彩表現外，不少選手更因亮眼的外表引起網民熱議。而有「田徑女神」之稱的中國田徑國家隊成員吳艷妮亦係網民討論的焦點之後！吳艷妮將於8月7日開始賽事，令觀眾齊齊表示十分期待！以下將會為大家整理吳艷妮的更多資料，有女神之稱嘅佢竟然因為化妝上陣被網民炮轟？
巴黎奧運吳艷妮遺傳田徑基因
現年27歲的吳艷妮祖籍四川，出生於軍人之家的吳艷妮3歲半就開始學習舞蹈，更有長達9年的民族舞經驗，就連鋼琴以及古箏學過。吳艷妮的媽媽熊艷曾是田徑運動員，而吳艷妮亦遺傳到媽媽嘅田徑基因，5年級參加運動會時被發掘有田徑天賦。吳艷妮於2012年被保送到北京體育大學競技體校，師從跨欄教練楊輝，主攻100米欄。真係唔止靜態的活動難唔到佢，就連動態活動都一樣勁！
巴黎奧運吳艷妮偷步風波痛失獎項
吳艷妮曾多次在國內賽事中奪得100米欄全國冠軍，而佢嘅突破就喺自從2021年開始，吳艷妮成功跑出13秒以內的成績，在全運會的決賽中更跑出12.91秒勇奪亞軍，今年6月吳艷妮更在全國錦標賽跑出12.93秒得冠軍。不過吳艷妮在7月的亞錦賽決賽中因偷步被取消資格，吳艷妮爭辯4分鐘無果後黯然離場，與獎牌失之交臂。
巴黎奧運吳艷妮化全妝上陣被砲轟
吳艷妮除了成績出眾外，她每次比賽都會紮孖辮以及化全妝上陣，以最靚的狀態上場。而吳艷妮手臂上的紋身亦引起過網民熱議，更有網民狠批女仔不應有紋身，導致吳艷妮需要澄清紋身係勉勵自己力爭后冠的圖案，不過隨後的賽事中吳艷妮都已經以膠布將紋身遮蓋。而吳艷妮參加今次奧運的運動員證件照就再次引起網民不滿，更被砲轟P到認唔到！
巴黎奧運吳艷妮緋聞男友同為田徑好手
最近網上流傳吳艷妮男友的消息，原來對方係同為國家隊的田徑運動員喬臻。現年23歲的喬臻比吳艷妮年輕4歲，係短跑選手，擅長200米以及400米項目。更有消息指喬臻係北京的富二代，二人身上同樣都有紋身，被不少網民大讚外型合襯。
撰文：東方新地圖片來源：微博@吳艷妮Jennie、巴黎奧運官網