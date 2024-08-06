巴黎奧運 土耳其女排獲封「名模女團」 3大人氣成員起底！
廣告
巴黎奧運今日（6日）舉行女排賽事，而出戰的隊伍分別係排名第3的中國女排，以及排名第6的土耳其女排。最終土耳其以3：2擊敗中國，成功晉級四強！不過土耳其隊就因為成員超出眾的外表率先引起討論，更被網民封為「名模女團」，其中3大人氣選手更令人印象深刻！
巴黎奧運｜土耳其女排獲封「名模女團」Zehra Gunes美豔外貌靚暈400萬人
現年25歲的「排球甜心」Zehra Gunes，是土耳其隊內的「18號快攻手」，以其197cm的高挑身材和出色的球技聞名，被稱為土耳其的「排球巨牆」，是隊伍的核心成員。自2018年加入國家隊以來，她的表現一直令人矚目，尤其是在上屆東京奧運和去年的世界女排聯賽中的出色表現，贏得了無數球迷的心，她的個人IG帳號也擁有超過400萬粉絲。
View this post on Instagram
巴黎奧運｜Hande Baladin被譽為「土耳其最性感運動員」
現年26歲的Hande Baladin為土耳其「7號主攻手」選手，風格與Zehra Gunes的活力截然不同，冷豔的外貌被稱為「冰山美人」。自2015年加入國家隊以來，她以190cm的身高和冷艷的氣質迷到眾多粉絲，被譽為「土耳其最性感運動員」。作為球隊的主力，在2018年還代表土耳其出戰世界女排聯賽奪得銀牌。
View this post on Instagram
巴黎奧運｜場上MVP Melissa Varga
現年24歲的Melissa Varga是土耳其隊中的「4號接應二傳」，以其帥氣的平頭造型和193cm的身高受到矚目。她自13歲加入古巴國家隊以來，一直是球隊的主力，並在多次賽事中獲得MVP榮譽。隨後加入土耳其國家隊，在2023歐洲女子排球錦標賽中，土耳其隊奪冠，其中Melissa Vargas的發球速度更是打破了女排世界紀錄，達到時速112公里。賽場外，她以其溫柔貼心的性格深受隊友喜愛，她的紳士舉動，如下車後等待隊友並攜手同行，展現了她的人格魅力。
View this post on Instagram
撰文：東方新地圖片來源：IG@zehragunes、IG@handebaladin、IG@abreusmelisavargas