巴黎奧運 土耳其女排獲封「名模女團」 3大人氣成員起底！

巴黎奧運今日（6日）舉行女排賽事，而出戰的隊伍分別係排名第3的中國女排，以及排名第6的土耳其女排。最終土耳其以3：2擊敗中國，成功晉級四強！不過土耳其隊就因為成員超出眾的外表率先引起討論，更被網民封為「名模女團」，其中3大人氣選手更令人印象深刻！

