巴黎奧運 張家朗

巴黎奧運｜張家朗江旻憓獲網民集氣結婚 3年前尷尬回應2人關係

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Keith

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巴黎奧運要數精彩時刻，莫過於兩位劍擊界健兒江旻憓（Vivian）同張家朗先後奪金，成績令全港觀眾相當振奮！張家朗破天荒連續兩屆奪金，場內場外話題多多，有網民更把二人拉埋結婚嚟講！
巴黎奧運 張家朗 張家朗TVB訪問表示江旻憓奪金成為強心針，而再度奪金，心情是不敢相信，在法國主場地奪冠感受特別深刻，因為教練是法國人，感激對方心理上輔導（圖片來源：tvb截圖）
張家朗TVB訪問表示江旻憓奪金成為強心針，而再度奪金，心情是不敢相信，在法國主場地奪冠感受特別深刻，因為教練是法國人，感激對方心理上輔導（圖片來源：tvb截圖）

張家朗曾落閘怕醜回應：我亦都唔係鍾意佢

事緣有網民在Threads 開玩笑提議說，想睇兩位劍神喺巴黎呢個咁浪漫嘅地方「原地結婚」。其實這段「緋聞」不時傳出，上屆東京奧運時，張家朗開直播與網民互動，有網民曾提議邀請江旻憓（Vivian）加入直播，張家朗就落閘，澄清「好多人問我同Vivian（江旻憓），我想講其實我哋係冇嘢嘅，我亦都唔係鍾意佢」，他再補充「所以嗰陣時大家話邀佢入Live、入FaceTime，我就怕醜，我就完全冇任何意思，係我個人本身咁樣啫。」

巴黎奧運 張家朗 事緣有網民在Threads 開玩笑提議說，想睇兩位劍神喺巴黎呢個咁浪漫嘅地方「原地結婚」。（圖片來源：Threads圖片）
事緣有網民在Threads 開玩笑提議說，想睇兩位劍神喺巴黎呢個咁浪漫嘅地方「原地結婚」。（圖片來源：Threads圖片）

張家朗前度都叫Vivian 馬詠茹預言有獎牌

回帶到東京奧運，張家朗在男子花劍個人賽中擊敗意大利對手，成功奪金，成為香港繼廿五年前李麗珊奪金後第二面金牌﹗為港爭光﹗前港隊單車運動員馬詠茹睇住直播，觀賞張家朗奪金一刻，激動爆嘁，原來馬詠茹是是張家朗前度，大方向舊愛隔空送祝福﹗更留言指「尋晚做晚間精華，我同大家講男花有機會衝獎牌，我唔係呃你哋㗎﹗」

巴黎奧運 張家朗 馬詠茹和張家朗拍拖時曾一齊做gym鍛練體能﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹和張家朗拍拖時曾一齊做gym鍛練體能﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
巴黎奧運 張家朗 今年巴黎奧運，馬詠茹亦有喺ViuTV 99台同96台做評述（圖片來源：馬詠茹IG）
今年巴黎奧運，馬詠茹亦有喺ViuTV 99台同96台做評述（圖片來源：馬詠茹IG）

張家朗馬詠茹拍拖近3年

張家朗前度是前港隊、李慧詩拍檔馬詠茹（Vivian），早前張家朗接受訪問時透露現時單身，據知張家朗和馬詠茹拍拖近三年，在體壇有金童玉女稱號，19年馬詠茹接受記者訪問時，大讚男友張家朗是一個出色運動員，一講男友便甜笑﹗網民留意到張家朗社交網出po，18年開始出現 「#cklmwy」，是張家朗及女友馬詠茹的英文簡寫，直至2020年11月後便沒有再出現，因而推斷二人拍拖近三年，2020年分手，同時刪走在社交網的甜蜜照。﹗分手後再見亦是朋友，張家朗和馬詠茹亦有互相讚好對方的post﹗

巴黎奧運 張家朗 馬詠茹睇住直播觀賞張家朗奪金，馬詠茹激動落淚﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹睇住直播觀賞張家朗奪金，馬詠茹激動落淚﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
巴黎奧運 張家朗 張家朗和馬詠茹曾被視為體壇金童玉女﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
張家朗和馬詠茹曾被視為體壇金童玉女﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
巴黎奧運 張家朗 間中放閃﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
間中放閃﹗（圖片來源：馬詠茹IG）

東京奧運｜四台派靚女主持搶收視

東京奧運23日開幕，為搶收視，各電視台除了派員到現場作實地採訪，亦分別派出靚女主持坐陣電視台，NowTV派出23歲前靚女單車運動員馬詠茹坐陣， 早前馬詠茹主持過歐國盃，靚女玩得又talk得，令觀眾留下深刻印象﹗ViuTV及開電視都派出靚女主持，無綫則大玩人海戰，由廿位女主持輪流亮相﹗各台出動靚女戰，觀眾眼球最受惠﹗

巴黎奧運 張家朗 馬詠茹曾拍住李慧詩拍住上攞獎。（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹曾拍住李慧詩拍住上攞獎。（圖片來源：馬詠茹IG）
巴黎奧運 張家朗 馬詠茹退役後，專注經營KOL事業，早前更和Zenyum 合作介紹箍牙。(圖片來源：馬詠茹ig)
馬詠茹退役後，專注經營KOL事業，早前更和Zenyum 合作介紹箍牙。(圖片來源：馬詠茹ig)

東京奧運Now TV派出前單車運動員馬詠茹坐陣，馬詠茹曾夥拍李慧詩於亞運會及亞錦賽上得獎，19年突然宣布退役，原因是馬詠茹有感再加強訓練，表現都不會再提升，故全心退下火線﹗不過樣子標緻的馬詠茹轉做幕前一定大有前途﹗

巴黎奧運 張家朗 退役後的馬詠茹為NowTV主持奧運﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
退役後的馬詠茹為NowTV主持奧運﹗（圖片來源：馬詠茹IG）

馬詠茹主持歐國盃 獲強尼加持讚有綜藝感

馬詠茹（Vivian）早前孖住強尼、ERROR等主持歐國杯，馬詠茹被強尼大讚有綜藝感：「Vivian喺節目度玩得好投入，除咗運動了得，擔任體育主持綽綽有餘之外，其實都可以去做綜藝節目﹗」強尼指希望有機會再合作，更叫大家多留意馬詠茹﹗

巴黎奧運 張家朗 馬詠茹獲強尼加持﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹獲強尼加持﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
巴黎奧運 張家朗 馬詠茹退役後仍甚受廣告商歡迎，早前為bulgari拍硬照﹗ （圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹退役後仍甚受廣告商歡迎，早前為bulgari拍硬照﹗ （圖片來源：馬詠茹IG）

馬詠茹21歲突然退役

馬詠茹曾經是香港滾軸溜冰代表隊，後來被單車教練邀請接受單車訓練，馬詠茹中四開始接受單車訓練，三年後加入港隊，代表香港出戰，曾奪亞運銀牌﹗期間一度離開港隊以應付DSE，考入中文大學酒店管理學系，被香港自由車隊總教練沈金康邀請她重返港隊，馬詠茹休學習訓，其後在國際賽事上成績亮麗﹗正當大家期待她在東奧回歸，她卻於19年宣布退役，不過馬詠茹強調自己身體自己最清楚，亦好清楚自己的想法﹗退役後馬詠茹繼續學業，但樣子標緻受不少廣告品牌喜愛﹗

巴黎奧運 張家朗 馬詠茹退役後，大有條件走在幕前﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹退役後，大有條件走在幕前﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
巴黎奧運 張家朗 （圖片來源：馬詠茹IG）
（圖片來源：馬詠茹IG）
巴黎奧運 張家朗 馬詠茹在單車界早獲靚女單車手之名﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹在單車界早獲靚女單車手之名﹗（圖片來源：馬詠茹IG）

ViuTV派出嘉倩BB同咪神Shirley

ViuTV將隆重其事於7月23日（星期五）晚上6時，與觀眾共迎東奧開幕禮。而奧運進行期間，《奧運有得揀》將一連16日（7月24日至8月8日）於晚上6時30分現場直播，由強尼、陳安立、馬啓仁（Keyman）、陳嘉倩及沈殷怡坐陣，每日直播多個奧運熱門項目。而每晚11時30分將播出《奧運有團伙 精彩一夜》總結每天的賽事，讓觀眾遠在香港亦能透過ViuTV感受到奧運氣氛。

巴黎奧運 張家朗 ViuTV派出的女主持有陳嘉倩同沈殷怡﹗（圖片來源：ViuTV提供）
ViuTV派出的女主持有陳嘉倩同沈殷怡﹗（圖片來源：ViuTV提供）
巴黎奧運 張家朗 嘉倩BB主播出身，不時為ViuTv擔任主持，相信奧運主持都唔會難到佢﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）
嘉倩BB主播出身，不時為ViuTv擔任主持，相信奧運主持都唔會難到佢﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）
巴黎奧運 張家朗 （圖片來源：陳嘉倩IG）
（圖片來源：陳嘉倩IG）
巴黎奧運 張家朗 ViuTV「咪神」沈殷怡（圖片來源：沈殷怡IG）
ViuTV「咪神」沈殷怡（圖片來源：沈殷怡IG）

香港開電視有選美冠軍

香港開電視除了搵來前奧運滑浪風帆金牌李麗珊及中國女排隊前主攻手孫玥坐陣外，亦搵來18年ViuTV選美真人騷《Good Night Show廣告女皇》中奪冠的李莉做主持，李莉畢業於教育大學運動科學系，做過體育節目主持，同時是一名田徑教練。

巴黎奧運 張家朗 29歲李莉為開電視主持東京奧運﹗（圖片來源：李莉IG）
29歲李莉為開電視主持東京奧運﹗（圖片來源：李莉IG）
巴黎奧運 張家朗 （圖片來源：李莉IG）
（圖片來源：李莉IG）

無綫女主持多近廿位

無綫則玩人海戰術，由鄭裕玲、姚子羚、鄧佩儀、陳庭欣、朱智賢、陳約臨、鄺潔楹、 「波波」黃凱儀、曾淑雅、陳苑澄、郭柏妍、鄺美璇及何泳芍等主寺﹗不過卻被網民笑指「人多蝦人少咩」、「人多低質」、「人多唔代表有質素囉」、「友台一個打冧你一堆Auntie啦」。

巴黎奧運 張家朗 姚子羚首次擔任奧運主持，她表示當年參加 《TVB8全能主持比賽》獲得冠軍，加入TVB初期在TVB8主持節目《娛樂最前線》，有一段時間沒有主持心情既興奮又緊張﹗（圖片來源：姚子羚facebook）
姚子羚首次擔任奧運主持，她表示當年參加 《TVB8全能主持比賽》獲得冠軍，加入TVB初期在TVB8主持節目《娛樂最前線》，有一段時間沒有主持心情既興奮又緊張﹗（圖片來源：姚子羚facebook）
巴黎奧運 張家朗 早前無綫公布部分奧運主持，齊齊宣傳東京奧運﹗（圖片來源：姚子羚facebook）
早前無綫公布部分奧運主持，齊齊宣傳東京奧運﹗（圖片來源：姚子羚facebook）
巴黎奧運 張家朗 坐陣無綫除了鄭裕玲外，還有陳庭欣和朱凱婷等﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
坐陣無綫除了鄭裕玲外，還有陳庭欣和朱凱婷等﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
巴黎奧運 張家朗 朱智賢解凍後獲安排參與明星運動會，以及主持東京奧運﹗（圖片來源：朱智賢IG）
朱智賢解凍後獲安排參與明星運動會，以及主持東京奧運﹗（圖片來源：朱智賢IG）
巴黎奧運 張家朗 鄺潔楹有份主持東京奧運，她一度誤以為自己被派去日本採訪東奧﹗原來是坐陣電視台﹗（圖片來源：鄺潔楹IG）
鄺潔楹有份主持東京奧運，她一度誤以為自己被派去日本採訪東奧﹗原來是坐陣電視台﹗（圖片來源：鄺潔楹IG）
巴黎奧運 張家朗 鄧佩儀話會惡補奧運運動員資料﹗（圖片來源：鄧佩儀IG）
鄧佩儀話會惡補奧運運動員資料﹗（圖片來源：鄧佩儀IG）
巴黎奧運 張家朗 25歲陳約臨主持今屆東京奧運﹗（圖片來源：陳約臨IG）
25歲陳約臨主持今屆東京奧運﹗（圖片來源：陳約臨IG）
巴黎奧運 張家朗 陳約臨現已於日本東京現場採訪東奧，拍檔是方力申﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
陳約臨現已於日本東京現場採訪東奧，拍檔是方力申﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
巴黎奧運 張家朗 陳約臨與黃翠如曾合作﹗（圖片來源：陳約臨IG）
陳約臨與黃翠如曾合作﹗（圖片來源：陳約臨IG）
巴黎奧運 張家朗 陳約臨2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項，翌年簽約無綫旗下﹗（圖片來源：陳約臨IG）
陳約臨2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項，翌年簽約無綫旗下﹗（圖片來源：陳約臨IG）
巴黎奧運 張家朗 有指曾志偉愛將波波黃凱儀都有份主持東京奧運﹗（圖片來源：黃凱儀IG）
有指曾志偉愛將波波黃凱儀都有份主持東京奧運﹗（圖片來源：黃凱儀IG）

圖片來源：tvb截圖、Threads圖片、馬詠茹IG、馬詠茹ig、ViuTV提供、陳嘉倩IG、沈殷怡IG、李莉IG、姚子羚facebook、無綫娛樂新聞台影片截圖、朱智賢IG、鄺潔楹IG、鄧佩儀IG、陳約臨IG、黃凱儀IG

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