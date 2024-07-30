巴黎奧運｜張家朗江旻憓獲網民集氣結婚 3年前尷尬回應2人關係
張家朗曾落閘怕醜回應：我亦都唔係鍾意佢
事緣有網民在Threads 開玩笑提議說，想睇兩位劍神喺巴黎呢個咁浪漫嘅地方「原地結婚」。其實這段「緋聞」不時傳出，上屆東京奧運時，張家朗開直播與網民互動，有網民曾提議邀請江旻憓（Vivian）加入直播，張家朗就落閘，澄清「好多人問我同Vivian（江旻憓），我想講其實我哋係冇嘢嘅，我亦都唔係鍾意佢」，他再補充「所以嗰陣時大家話邀佢入Live、入FaceTime，我就怕醜，我就完全冇任何意思，係我個人本身咁樣啫。」
張家朗前度都叫Vivian 馬詠茹預言有獎牌
回帶到東京奧運，張家朗在男子花劍個人賽中擊敗意大利對手，成功奪金，成為香港繼廿五年前李麗珊奪金後第二面金牌﹗為港爭光﹗前港隊單車運動員馬詠茹睇住直播，觀賞張家朗奪金一刻，激動爆嘁，原來馬詠茹是是張家朗前度，大方向舊愛隔空送祝福﹗更留言指「尋晚做晚間精華，我同大家講男花有機會衝獎牌，我唔係呃你哋㗎﹗」
張家朗馬詠茹拍拖近3年
張家朗前度是前港隊、李慧詩拍檔馬詠茹（Vivian），早前張家朗接受訪問時透露現時單身，據知張家朗和馬詠茹拍拖近三年，在體壇有金童玉女稱號，19年馬詠茹接受記者訪問時，大讚男友張家朗是一個出色運動員，一講男友便甜笑﹗網民留意到張家朗社交網出po，18年開始出現 「#cklmwy」，是張家朗及女友馬詠茹的英文簡寫，直至2020年11月後便沒有再出現，因而推斷二人拍拖近三年，2020年分手，同時刪走在社交網的甜蜜照。﹗分手後再見亦是朋友，張家朗和馬詠茹亦有互相讚好對方的post﹗
東京奧運｜四台派靚女主持搶收視
東京奧運23日開幕，為搶收視，各電視台除了派員到現場作實地採訪，亦分別派出靚女主持坐陣電視台，NowTV派出23歲前靚女單車運動員馬詠茹坐陣， 早前馬詠茹主持過歐國盃，靚女玩得又talk得，令觀眾留下深刻印象﹗ViuTV及開電視都派出靚女主持，無綫則大玩人海戰，由廿位女主持輪流亮相﹗各台出動靚女戰，觀眾眼球最受惠﹗
東京奧運Now TV派出前單車運動員馬詠茹坐陣，馬詠茹曾夥拍李慧詩於亞運會及亞錦賽上得獎，19年突然宣布退役，原因是馬詠茹有感再加強訓練，表現都不會再提升，故全心退下火線﹗不過樣子標緻的馬詠茹轉做幕前一定大有前途﹗
馬詠茹主持歐國盃 獲強尼加持讚有綜藝感
馬詠茹（Vivian）早前孖住強尼、ERROR等主持歐國杯，馬詠茹被強尼大讚有綜藝感：「Vivian喺節目度玩得好投入，除咗運動了得，擔任體育主持綽綽有餘之外，其實都可以去做綜藝節目﹗」強尼指希望有機會再合作，更叫大家多留意馬詠茹﹗
馬詠茹21歲突然退役
馬詠茹曾經是香港滾軸溜冰代表隊，後來被單車教練邀請接受單車訓練，馬詠茹中四開始接受單車訓練，三年後加入港隊，代表香港出戰，曾奪亞運銀牌﹗期間一度離開港隊以應付DSE，考入中文大學酒店管理學系，被香港自由車隊總教練沈金康邀請她重返港隊，馬詠茹休學習訓，其後在國際賽事上成績亮麗﹗正當大家期待她在東奧回歸，她卻於19年宣布退役，不過馬詠茹強調自己身體自己最清楚，亦好清楚自己的想法﹗退役後馬詠茹繼續學業，但樣子標緻受不少廣告品牌喜愛﹗
ViuTV派出嘉倩BB同咪神Shirley
ViuTV將隆重其事於7月23日（星期五）晚上6時，與觀眾共迎東奧開幕禮。而奧運進行期間，《奧運有得揀》將一連16日（7月24日至8月8日）於晚上6時30分現場直播，由強尼、陳安立、馬啓仁（Keyman）、陳嘉倩及沈殷怡坐陣，每日直播多個奧運熱門項目。而每晚11時30分將播出《奧運有團伙 精彩一夜》總結每天的賽事，讓觀眾遠在香港亦能透過ViuTV感受到奧運氣氛。
香港開電視有選美冠軍
香港開電視除了搵來前奧運滑浪風帆金牌李麗珊及中國女排隊前主攻手孫玥坐陣外，亦搵來18年ViuTV選美真人騷《Good Night Show廣告女皇》中奪冠的李莉做主持，李莉畢業於教育大學運動科學系，做過體育節目主持，同時是一名田徑教練。
無綫女主持多近廿位
無綫則玩人海戰術，由鄭裕玲、姚子羚、鄧佩儀、陳庭欣、朱智賢、陳約臨、鄺潔楹、 「波波」黃凱儀、曾淑雅、陳苑澄、郭柏妍、鄺美璇及何泳芍等主寺﹗不過卻被網民笑指「人多蝦人少咩」、「人多低質」、「人多唔代表有質素囉」、「友台一個打冧你一堆Auntie啦」。