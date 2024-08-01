盤點12位運動員出身藝人 Ian球員變紅星 有位竟然係張家朗兄弟？
鄧麗欣排球女神
《男排女將》之所以有收視又有口碑，好演技仲好好波嘅鄧麗欣可謂功勞最大，皆因Stephy真係識打排球，仲要由細打到大，中學時代更加係港隊青年軍，早年亦都自己搞過球隊㗎！
方力申游泳健將變身奧運主持
爸爸爺爺都係游泳健將，方力申因此亦從小習泳，不過方家最高成就肯定係Alex！方力申15歲開始代表港隊出賽，更曾經擁有九項香港紀錄，至今200米背泳紀錄未有人破到！至於400米個人混合泳紀錄，則在方力申退役17年後，被16歲小將衛恆恩（Peter Harry Whittington）在男子 400 米個人混合泳中，打破咗方力申於悉尼奧運創下的香港紀錄。
陳卓賢香港男子排球代表隊
人氣男子組合MIRROR成員之一嘅陳卓賢（Ian），曾經係香港男子排球代表隊隊員，以及南華排球隊隊員。Ian於2018年參加《全民造星》奪得亞軍，隨後決心專注發展演藝事業而退出排球港隊，不過Ian入行後的第一套劇《男排女將》都係做排球員！
王嘉爾稱張家朗兄弟
張家朗在2021東京奧運奪金，令全城哄動！而韓團GOT7成員王嘉爾（Jackson）當時亦在微博發文祝賀張家朗，留言：「為你而驕傲，兄弟！真的值得紀念的一天！看了總決賽，恭喜你！現在在回家，回去以後再看幾遍！HONG KONG CHINA Let’s Goooooooooo」
王嘉爾出身運動世家
27歲的王嘉爾是前港隊劍擊運動員，當年為到韓國做練習生而放棄劍擊。王嘉爾出身運動世家，父親王銳基是來自廣東的國家劍擊隊隊員，曾有「亞洲第一劍」之稱， 及後移居香港，1995年當上香港劍擊隊總教練，母親周平是技巧體操國家隊隊員。
王嘉爾12歲時獲得全運會第一面金牌，2011年奪得亞洲青少年劍擊錦標賽的亞洲金牌。同年王嘉爾得到父母同意到韓國開始練習生生涯，為了加入演藝圈，王嘉爾放棄了參加2012年倫敦奧運，亦放棄了香港大學及美國史丹福大學的取錄資格。
網民質疑抽張家朗水
張家朗在東京奧運奪金，王嘉爾以兄弟稱呼並送上祝賀，卻被網民指抽水，指他玩佩劍，而張家朗卻主力是花劍，又指張家朗和王嘉爾加入劍擊隊時間不同，有網民又指出王嘉爾選擇在微博祝賀張家朗，而不是在港人及張家朗最想用的IG出文，加上王嘉爾以前曾貼出過去劍擊練習、獲獎的相片，卻沒有一張與張家朗的合照，質疑他抽張家朗水﹗
何雁詩高爾夫球港隊成員
何雁詩細細個就開始打高爾夫球，因為喜愛又有天份而被爸爸重點培訓。其實何雁詩曾經係高爾夫球港隊成員，更代表香港出戰亞運。何雁詩2018年復出參加「香港業餘高爾夫球女子賽」贏得冠軍，更獲得參與「盈豐香港女子高爾夫球公開賽」的資格，重返港隊。
余德丞泳隊成員代表香港出賽
名校華仁出身嘅余德丞中學年代就已經係泳隊成員，更由代表學校出賽到加入港隊代表香港出賽，可惜一直未能圓夢達到亞運要求出戰亞運。
胡子彤香港棒球隊隊員
最近因《九龍城寨之圍城》爆紅的胡子彤同樣係運動員之一，胡子彤拍攝棒球主題電影《 點五步 》入行，而佢本來亦正正係香港棒球隊隊員，因此才被睇中做電影男主角。胡子彤自細出身棒球世家，加入港隊前，胡子彤15歲是就已經開始在球會兼任棒球教練。
陳健安花式足球香港冠軍
組合C All Star成員安仔陳健安 14歲加入香港青年軍足球隊，21歲踢過兩年甲足。除此之外安仔亦係花式足球的狂熱愛好者，更攞過香港冠軍，又同朋友自組花式足球隊推動花式足球運動。
陳展鵬曾加入乒乓港隊
原來視帝陳展鵬自細愛打乒乓球，小學五年級時獲推薦到銀禧體育學院（現為香港體育學院）接受訓練。陳展鵬喺1989年至1994年期間更成為香港青年桌球代表隊成員，係人人都識嘅乒乓孖寶師兄嚟㗎！
歐鎧淳飛魚女神
同性密友係籃球員，前度又係棒球運動員，大家都好熟悉嘅飛魚女神歐鎧淳就係游水出身。歐鎧淳13歲首度打破香港成績，以17分52秒20打破1500公尺自由式的香港紀錄，現時更係18項香港紀錄保的持者，戰績彪炳，仲先後5次為香港出戰奧運，十分厲害！
梁漢文足球愛好者
踢足咁多年明星足球隊，其實梁漢文唔止當足球係愛好，佢自小就因為舅父尹志強係足球員的關係，經常都會接觸足球兼接受訓練。梁漢文13歲時就已經做教練教小學生踢波，16歲時仲曾經加入港隊青年軍！
李思雅職業網球運動員
主持過十年《體育世界 》嘅李思雅出身於運動世家，媽媽曾係香港保齡球代表，父親及胞姐都熱愛網球，自己14歲已經奪得網球賽錦標，係本地職業網球運動員。
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