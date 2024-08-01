盤點12位運動員出身藝人 Ian球員變紅星 有位竟然係張家朗兄弟？

香港於今屆巴黎奧運成績創新高，除咗「劍神」張家朗再度奪金外，「劍后」江旻憓同樣勇奪女子個人重劍金牌、何詩蓓更成功奪得2面銅牌！其實娛樂圈中有唔少藝人都係運動員出身，有啲更係仲係未退役已經被睇中！以下將會為大家整理12位運動員出身的靚仔靚女藝人，睇吓你哋知唔知原來佢哋都曾經係運動員？

