巴黎奧運2024 張家朗IG被意大利人「出征」鬧偷金牌 港網民1句反擊！
張家朗IG被意大利人「出征」
意大利隊教練史里奧連（Stefano Cerioni）賽後亦在IG上載自己指著裁判黃皓志作出抗議的照片，並留言表示：「從未見過這樣一個賊！偉大的馬治！你是贏家。」並向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出抗議。
香港網民反擊鬧意大利教練種族歧視
有網民在討論區出post講到張家朗IG被「出征」一事，鬧爆意大利隊「輸打贏要」、「成班生蕃，個教練同國民都係」、「個運動員都似串，但始終都係個教練有問題啲，中途已經狂躁，賽後直程racist咁款」、「佢喺採訪嘅時候已經鬧個裁判係亞洲人，所以判比香港」等，更有網民提到「Ryan直播都有講，同個意大利佬打過幾次，佢好自大寸寸貢仲同張家朗鬧過交」。
為此有不少香港網民不忿反擊，湧到意大利選手馬基的IG鬧爆對方輸唔起，更不停提「pineapple pizza」（菠蘿薄餅），原因是意大利人都認為在pizza放菠蘿是污辱pizza文化，甚至寧願餓死都不會吃菠蘿pizza。
蔡俊彥：求不要到意大利選手ig Diu 佢
為ViuTV擔任巴黎奧運旁述的劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）在社交網出po，求網民不要再到意大利選手的IG「出征」，並強調冇黑哨，引來不少網民力撐。蔡俊彥在Threads中發長文呼籲網民不要再「出征」去鬧意大利的劍擊選手馬治，並澄清自己在直播中的說話並非想諷刺對方：
求不要到意大利選手ig Diu 佢
比賽落敗心中不忿，人之常情。更何況呢場係絕對充滿爭議性既比賽。
我係直播話
「你已經有銀牌唔好唔開心」
「希望獲得銀牌會謙虛」
全部真心話
可能我個tone 99地搞到大家覺得我想諷刺佢
「佢樣寸寸貢，人冇乜野」係真事
呢句同樣適用於形容我自己
對手教練向裁判投訢，非常正常。
掉轉我地法國教練一樣會咁做。
意大利人的確有時賴皮一啲，向裁判施壓，
係戰術之一。你可以唔鍾意，咁唔好學，唔使走去插人哋。
Post下食菠蘿pizza都幾好笑，
何必要走去人哋ig comment 呢？
順手一提，我哋香港劍擊隊都有意大利教練，同對手意大利教練好frd，曾一齊執教意大利、俄羅斯（戰爭前），及美國著名選手。我唔想我教練難受。
要你哋del comment應該冇乜可能，但真係唔好繼續Diu。專心慶祝香港奪金牌，多啲正能量多啲愛，個世界會開心啲！
仲有，冇黑哨。
台北裁判亦成「箭靶」被諷黑哨
由於張家朗和馬治的比賽末段出現三次爭議判決，令中華台北裁判黃皓志亦成為「箭靶」，不只意大利網「出征」其IG，連香港網民都質疑「決一劍」時張家朗已明顯得分，但裁判仍猶豫不決，以致需要三度裁決，更諷刺他為「黑哨」。
為此蔡俊彥亦有黃皓志作出平反，大讚他是世界數一數二的好裁判：
其實最後嗰分，兩位劍手明知裁判鍾意睇腳，都唔用多啲腳，當然滿足唔到裁判，好自然佢就判唔出。
重有想滿足裁判好簡單，又用手又用腳，動作交代清晰，使乜走去睇片，必定好快判得出。
P.s 認真求下大家唔好話嗰位台灣裁判，佢絕對係世界數一數二好嘅裁判🙏🙏最後判唔出有機會係同另一位韓國裁判達唔成共識，合情合理的。
網民力撐蔡俊彥：輸贏都要有風度
不少網民都力撐蔡俊彥，表示：「大部分人唔係黑哨就教練好嘈就或者對手黑面。大佬，人哋差一分攞金喎，但突然連輸，嬲下好奇怪咩？贏左，仲要去人哋到挑釁，顯得好冇風度囉」、「走去人地ig開戰同小粉紅出征冇異」、「人哋冇體育精神、我哋唔需要學佢哋咁肉酸」、「輸贏都要有風度，至係真香港人」等。
網民對新晉評述員蔡俊彥反應兩極
劍擊運動員蔡俊彥近日為ViuTV擔任奧運評述員。他的表現引起了網民的熱烈討論，有人認為他講解生硬，準備不足，甚至有網民在社交平台Threads上留言表示：「睇ViuTV奧運，聽蔡俊彥講嘢真係好辛苦，鬼食泥咁，又唔做好準備，講到『甩甩咳咳』，有時又發緊夢咁。」對此，蔡俊彥也不避嫌地回應，希望大家能多些包容，給他更多機會學習和改進。
「大師兄」張小倫爆seed反擊：積下啲口福
另一方面，剛退役的男子花劍運動員張小倫，也在社交平台上發表了自己的看法。張小倫寫道：「做香港運動員就係咁，一有成績就係到呱呱嘈，冇成績就係到X，咁細個地方岀到奧運冠軍級別運動員，你估容易丫！要犧牲幾多代人嘅努力同付出，犧牲幾多位運動付出嘅年輕人，你又識得幾多個？？？」
張小倫亦希望大家體諒做評述嘅運動員：
「唔該大家評論運動員去唔同電影台做旁述嘅時候，積下啲口福，個個捱更抵夜去講的專業運動知識俾你哋聽，雖然我哋唔係專業，但係我哋係流主運動員嘅血，係一世架，希望分享多啲運動員嘅經歷」
最後，他亦叫大家不論輸贏都要尊重每位運動員：
「有得去參與奧運嘅運動員我哋當然要幫佢哋打氣，冇得去嘅一樣係唔同崗位默默努力，不論輸贏係咪都要尊重吓啲運動員，佢哋用人生最青春嘅時光用努力意志去克服唔同嘅比賽同傷患，希望可以有一日踏上頒獎台，證明自己。其實冇得去參加奧運嘅運動員都好大勇氣行岀來去做運動旁述，仲要比大家批評，我性格就係咁有個句講個句，唔鐘意我哋嘅好似睇電視一樣撳個掣轉台或者熄機。 」