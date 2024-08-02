巴黎奧運｜51歲強尼捱夜主持奧運殘爆惹網民擔心 本尊親自回應
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巴黎奧運熱烈進行，香港政府購買了轉播權，使得HOYTV、TVB、VIUTV及RTHK等電視台都能夠轉播賽事。TVB的62歲鍾志光因連續近20小時的直播而受到網民矚目，而VIUTV的51歲強尼就略有疲態，網民擔心到親自發起「強尼健康關注組」，笑指他：「搬咗office可能唔慣返將軍澳」
51歲強尼捱夜主持奧運殘爆
由於巴黎與香港的時差，許多重要的比賽都在深夜進行，這讓香港市民不得不熬夜觀看。VIUTV安排了51歲的強尼擔任深夜時段的直播主持，而早晨時段則由口才出眾的陳安立接手。
強尼每晚都與丹尼爾及其他專家和運動員一起分析比賽，網友在Threads上熱烈討論強尼的疲憊，並表示擔憂。其中一位網友表示：「從來冇見過強尼個樣咁攰，一聽到佢把聲日日講，聽都覺得辛苦，決賽日日Chur到四五點，乜嘢賽事都要噏嚇頭，講兩嘴，頂硬上，真係慘，社蓄精神！」其他網友則紛紛截圖強尼疲憊的雙眼，並提議成立「休息關注組」，希望他能有更多休息時間，照顧好自己的健康。
強尼親自回應網友關心
對於網友的關心，強尼轉發了網友的留言並親自回應，表示自己其實並不感到過度疲勞：「其實我只係唔開Chok mode咋，唔攰㗎，大把貨！啲留言好很有愛！」
除了主持奧運節目，強尼還堅持每天健身，近日因為客串拍戲而暫停了一天的健身計劃，顯示他的鐵人精神。網友的熱情關心和支持，讓強尼感受到了溫暖，也提醒了他要好好保重自己。
圖片來源：ViuTV、Threads留言截圖、IG@ilovemyoq