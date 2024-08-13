27歲中國田徑女神吳艷妮整容疑雲揭祕 大方回應1部位「有加工」
吳艷妮大方回應整容疑雲 1部位「有加工」
27歲的國家隊跨欄運動員吳艷妮因其美貌和全妝出賽習慣，成為了網民討論焦點，被封為「網紅運動員」。有網民指出，吳艷妮過去的照片顯示她的眼睛較小，並非雙眼皮，而且膚色較為黝黑，因此質疑她是否進行了美容手術，包括割雙眼皮、整形鼻子和下巴。吳艷妮亦曾回應整容疑雲：「我只做過割雙眼皮手術」，否認其他整形手術的指控。她解釋說，自己的下巴天生較尖，可能是因為過去的嬰兒肥和較高的體脂率，使得臉部看起來較為圓潤。她還提到，自己的美貌來自於化妝和減肥的努力。
網民意見大不同：好似表哥姚子羚
對於吳艷妮的外貌變化，網民的意見大不同，有網民認為吳艷妮的外貌變化太大，然而，也有網民認為這只是化妝和自然成長的結果。「好似表哥姚子羚」、「只是瘦了長開了割了雙眼皮化了妝。女大十八變」、「不就是化妝與素顏的差別嗎？現在哪個女生不化妝，真的是」、「以前也不醜啊，更自然」。
吳艷妮不滿被稱為「網紅」
對於被稱為「網紅」，吳艷妮在接受《騰訊新聞》訪問時表達了自己的不滿，她認為這個稱號是對她多年努力的侮辱：「我從事這個項目11年了，我每天辛辛苦苦的，我是為了當網紅嗎？不是的。醫生他們從事這麼多年，律師還有法醫這些，別人想成為網紅嗎，不是的。所以說，網紅這個詞都是在侮辱我們所有運動員。」
27歲田徑女神吳艷妮 背景起底
現年27歲的吳艷妮祖籍四川，出生於軍人之家的吳艷妮3歲半就開始學習舞蹈，更有長達9年的民族舞經驗，就連鋼琴以及古箏學過。吳艷妮的媽媽熊艷曾是田徑運動員，而吳艷妮亦遺傳到媽媽嘅田徑基因，5年級參加運動會時被發掘有田徑天賦。吳艷妮於2012年被保送到北京體育大學競技體校，師從跨欄教練楊輝，主攻100米欄。真係唔止靜態的活動難唔到佢，就連動態活動都一樣勁！
巴黎奧運吳艷妮偷步風波痛失獎項
吳艷妮曾多次在國內賽事中奪得100米欄全國冠軍，而佢嘅突破就喺自從2021年開始，吳艷妮成功跑出13秒以內的成績，在全運會的決賽中更跑出12.91秒勇奪亞軍，今年6月吳艷妮更在全國錦標賽跑出12.93秒得冠軍。不過吳艷妮在7月的亞錦賽決賽中因偷步被取消資格，吳艷妮爭辯4分鐘無果後黯然離場，與獎牌失之交臂。
巴黎奧運吳艷妮化全妝上陣被砲轟
吳艷妮除了成績出眾外，她每次比賽都會紮孖辮以及化全妝上陣，以最靚的狀態上場。而吳艷妮手臂上的紋身亦引起過網民熱議，更有網民狠批女仔不應有紋身，導致吳艷妮需要澄清紋身係勉勵自己力爭后冠的圖案，不過隨後的賽事中吳艷妮都已經以膠布將紋身遮蓋。而吳艷妮參加今次奧運的運動員證件照就再次引起網民不滿，更被砲轟P到認唔到！