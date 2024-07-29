巴黎奧運 方力申做足功課訪問張雨霏 網民：這真的是方力申嗎？

巴黎奧運氣氛有增無減！香港各家電視台亦派記者做第一手直擊，TVB記者何振然早前獨家採訪香港女子擊劍（重劍）運動員、奧運金牌得主江旻憓，做足功課令觀眾留下深刻印象。另外，方力申在游泳賽事亦採訪到珍貴內容！

