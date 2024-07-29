巴黎奧運 方力申做足功課訪問張雨霏 網民：這真的是方力申嗎？
方力申直擊國家隊泳手張雨霏 做足功課問關鍵問題！
方力申在游泳場館亦直擊了中國國家隊泳手張雨霏，在女子100米蝶泳決賽後摘銅專訪，小方一開始的問題即相當貼心又明顯做足功課：「你夢想是100米、200米蝶泳金牌，雖然獎牌顏色不一樣，但你滿意自己的表現嗎？」
張雨霏亦坦誠地回應：「說實話按整體成績來算，我不是很滿意，但是能夠站上領獎台，而且在前50米我表現出不凡的實力，拿奧運金牌是天時地利人和缺一不可的事情，可能我今次差一點運氣吧，我覺得現在的結果也不錯。」問完一輪與比賽有關的問題後，小方著雨霏跟香港粉絲打招呼，雨霏開心謂：「大家好，謝謝大家對我的支持，請大家繼續關注中國隊的表現。」與小方互動得很開心的雨霏，還一面關心問小方謂：「對了，今天上午香港拿到首金了？祝賀香港！」互動相當感人。
內地網民唔敢相信：這真的是方力申嗎？
小方在游泳場館拼搏的表現，還吸引了網民關注及激賞，事緣有內地網民在場館現場拍攝到小方獨家採訪運動員一幕，表現認真又拼命，對於小方放下藝人身段如此落力衝前線採訪，內地網民大表驚艷，並一度誤以為小方轉任體育記者，網民留言：「這真的是方力申嗎？」、「方力申啥時候當記者了」，更有網民讚TVB在游泳場館的專家採訪，有時候甚至比內地媒體還要搶先。
TVB記者何振然採訪江旻憓 網民力讚專業唔失禮
TVB記者何振然早前獨家訪問江旻憓，儘管他非常激動，但依然保持了專業，提出了多個關鍵問題，包括比賽中的逆轉、膝傷以及對香港市民的感言等。此外，何振然還安排了江旻憓與在香港直播室的隊友連翊希進行遠程對話，兩人的友情和默契在通話中展露無遺。何振然雖然未能聽到兩人的對話，但他將這一珍貴的時刻留給了他們，處理得非常得體。
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
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