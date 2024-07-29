巴黎奧運｜盤點15位日本美女運動員 其中00後泳將最受歡迎
1 | 志田千陽（27歲）：羽毛球女子雙打【IG：_chiharushida_】
現年27歲的日本羽毛球選手志田千陽，將與長期拍檔松山奈未一同參加女子雙打項目。她們的合作已近十年，目前世界排名第四。志田千陽不僅在球場上表現出色，她還是日本女子偶像組合乃木坂46的忠實粉絲，經常分享自己參加演唱會的照片。
2 | 三井愛梨（20歲）：蛙泳 【IG：airimitsui_official】
現年20歲的游泳選手三井愛梨，去年在世錦賽女子200米蛙泳中排名第五，並在日本選拔賽中獲得參賽資格。威武雙全的三井愛梨同時也是一名學業優秀的學生，目前在法政大學的國際文化部就讀，據知計劃在未來出國留學。
3 | 松田詩野（21歲）：滑水 【IG：shinomatsuda】
現年21歲，來自神奈川縣的滑水好手松田詩野，自小便在日本滑水勝地茅崎市長大。她自六歲開始練習滑水，並在中學時已是職業運動員。雖然未能參加上屆東京奧運，但此次以亞洲第13高排名資格參賽。
4 | 早田希娜（24歲）：乒乓球混合雙打【IG：h_hina77】
現年24歲的乒乓球選手早田希娜，將在此次奧運中參加混雙和團體賽。早田希娜與張本智和的混雙組合被視為日本隊的獎牌希望。早田希娜在去年的亞運中幫助日本隊打入決賽，最終獲得銀牌。
5 | 池江璃花子（24歲）：蝶泳 【IG：ikee.rikako】
現年24歲的池江璃花子在2016年首次登上奧運舞台，在2018年亞運一連獲取6金，成為運動界的新星。可惜在一年後確診白血病，經過10個月的治療後再次獲得東京奧運參賽資格。今次池江璃花子再參加奧運，希望在今次奧運能夠獲得好成績。
6 | 湯淺亞實（25歲）：霹靂舞 【IG：gfc_ami】
今年奧運首次加入霹靂舞項目，日本代表湯淺亞實今年25歲，在小學一年級已經開始學習Hip Hop，並且在2019年和1022年獲得世界冠軍，在亞運、亞錦賽、奧運預選等比賽中多獲得名次，非常厲害。
7 | 田中佑美（25歲）：田徑100米欄【IG：yu____den】
現年25歲的田中佑美曾在去年的杭州亞運中獲得銅牌。根據日本媒體的資料，田中從小學習芭蕾舞，曾夢想加入寶塚歌劇團，但高中時期的連續兩次在跨欄比賽中獲得冠軍，而改變了她的人生方向。
8 | 須崎優衣（25歲）： 摔跤【IG：yui106301susaki】
現年25歲的須崎優衣，上屆東京奧運女子50公斤級摔跤金牌得主，再次出戰，力求為日本隊守住摔跤的傳統。
9 | 柴原瑛菜（26歲）：網球 【IG：enashibs】
現年26歲的柴原瑛菜在美國加州出身，不過因為父母都是日本人，在2019年為了爭取奧運出賽資格，而改成日本國際。柴原瑛菜在2022年開始參加公開賽，目前世界雙打排名中穩坐24位。
10 | 北川光（27歲）：足球 【IG：hiiiiiiika14】
現年27歲的北川光為日本美女足球代表之一，2017年首次為日本國家隊出賽後，直至今年才再次獲選入日本國家隊奧運名單。
11 | 宮崎早織 （28歲）：籃球 【IG：egaooo32】
現年28歲的籃球選手宮崎早織，出身於體育世家，父母均為運動員，其哥哥則為足球員，而妹妹就由籃球員轉職為日本職業賽艇收。宮崎早織無論外貌或性格都非常好，是粉絲們的追捧對象之一。
12 |大橋悠依（28歲）：混合泳 【IG：yui_ohashi_】
現年28歲的大橋悠依在大學時期發現有貧血，最後全靠導師萩野公介的指導下改善泳術，在2017年首次出站世錦賽，並在2020年東京奧運才正式轉成全職運動員。
13 | 古賀紗理那 （28歲）：排球 【IG：sarina.koga】
現年28歲的日本女排隊長古賀紗理那，在2022年與男排代表西田有志結婚，早前古賀紗理那亦寫下親筆信，指將會在今屆奧運後隱退，今次將會成為古賀紗理那的最後一戰。
14 | 秦澄美鈴（28歲）：田徑 【IG：umiiiiire0】
現年28歲的秦澄美鈴，從小就已經是運動健將，小學玩游泳，中學轉打籃球，告終才接觸田徑，到大學就轉攻跳遠。秦澄美鈴在去年日本錦標賽、亞洲田徑錦標賽一連跳出2次好成績，一連打破日本紀錄和亞錦賽的紀錄。
15 | 角田夏實（31歲）：柔道 【IG：tsunoda_natsumi】
現年31歲的角田夏實從小就受父親影響學習柔道，並在2018年和2023年都成為亞運金牌得主。原本參加52公斤賽事的她，近年轉戰48公斤級別！