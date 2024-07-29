巴黎奧運｜盤點15位日本美女運動員 其中00後泳將最受歡迎

日本一直是香港人心目中的旅遊首選，日本的明星及運動員也深受香港人喜愛。巴黎奧運中有唔少極具魅力的日本女運動員出戰，有人將會在賽後退役，有些則是在克服疾病後參賽，以下就為大家盤點其中15位日本美女運動員！

