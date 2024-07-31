巴黎奧運 朱嘉望評述表現獲網民激讚！學歷、男友、家境曝光 身材勁惹火
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巴黎奧運，香港劍擊拎到超卓佳績!江旻憓、張家朗先後奪金，「劍擊女神」兼首次擔任HOY奧運評述的29歲朱嘉望（Moonie)，其評述表現同甜美樣貌，亦令網民留下深刻印象，現在就一齊認識下運動員朱嘉望嘅背景啦！
網民激讚朱嘉望評述表現
網民在討論區大讚朱嘉望是「全港最信任江旻憓嘅人」，因為在江旻憓曾落後6分之際，朱嘉望仍對她充滿信心！對於劍擊隊友江旻憓及張家朗分別為香港增光，朱嘉望表示：「我一直都好相信佢哋兩個，無論係順境波定逆境波，佢哋都一定能夠面對，教練講過到咗關鍵時刻，Impossible to not be strong! 佢哋絕對有呢種力量! 」
對於表現被媒體及網民力讚，Moonie表示非常開心：「首先多謝各大平台及網民嘅支持，每日做完評述之後，都收到好多訊息為我加油，其實我覺得我有好多進步嘅空間，例如除咗比賽期間，我會比較多嘢講之外，其他時間好似都冇乜嘢講，呢方面我都想向大師兄張小倫學習一下，可以分享下自己嘅生活日常。另外我都要多謝專程嚟到Hoy公司樓下支持我嘅朋友，辛苦大家啦！」
朱嘉望身高165cm 首位打入奧運女子擊劍團體賽隊員
29歲「劍擊女神」朱嘉望身高165cm，自小學起就讀耀中國際學校，她在14歲成為業餘重劍運動員，從2010年起連續3年贏得亞洲青少年錦標賽獎牌，擁有豐富的比賽經驗並獲得無數榮譽。她曾代表香港隊參加了2020年東京奧運會，成為香港隊歷史上首位進入奧運女子擊劍團體賽的隊員之一。
朱嘉望男友、家境曝光
朱嘉望擁有一副健美身材，閒時亦喜歡玩滑水，在IG亦有不少福利圖，大騷fit爆線條。朱嘉望於香港大學心理系畢業，家境亦頗為富裕，亦有一位拍拖逾4年的男友，非常恩愛，不時放閃同晒生活照，她曾分享一段與愛犬在天台玩耍的影片。根據影片中顯示的情況，她的天台似乎屬於一棟獨立屋，空間相當寬敞。
圖片來源：IG@linyikhei、IG@moonieckm