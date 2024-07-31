巴黎奧運 朱嘉望評述表現獲網民激讚！學歷、男友、家境曝光 身材勁惹火

巴黎奧運，香港劍擊拎到超卓佳績!江旻憓、張家朗先後奪金，「劍擊女神」兼首次擔任HOY奧運評述的29歲朱嘉望（Moonie)，其評述表現同甜美樣貌，亦令網民留下深刻印象，現在就一齊認識下運動員朱嘉望嘅背景啦！

