巴黎奧運 63歲李德能直播「刺激到流鼻血」 同場靚女跑手係主因？

巴黎奧運2024除了有不同的精彩賽事外，本地的電視台亦邀請咗唔少資深體育評述員為大家講解賽事，而HOY TV今年就邀請咗入行超過40年的李德能為大家評述。日前（5日）李德能就在直播時突然流鼻血，令在場的幾位主持都嚇一嚇！不過事後網民就笑指係同場的跑手太過靚女，所以先會出現呢個驚嚇畫面……

