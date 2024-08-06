巴黎奧運 李德能

巴黎奧運 63歲李德能直播「刺激到流鼻血」 同場靚女跑手係主因？

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巴黎奧運2024除了有不同的精彩賽事外，本地的電視台亦邀請咗唔少資深體育評述員為大家講解賽事，而HOY TV今年就邀請咗入行超過40年的李德能為大家評述。日前（5日）李德能就在直播時突然流鼻血，令在場的幾位主持都嚇一嚇！不過事後網民就笑指係同場的跑手太過靚女，所以先會出現呢個驚嚇畫面……

巴黎奧運李德能直播「刺激到流鼻血」

日前舉行的男子田徑100米決賽可謂十分精彩，選手們更鬥到衝線要影相分勝負。而現年63歲的李德能就在評述時突然流鼻血，為咗緩和氣氛嘅李德能更搞笑表示：「好刺激啊，刺激到我流鼻血！」

事後李德能亦在HOY TV的ig拍片報平安：「我其實覺得好鬼失禮㗎，on air嘅時候真係忍唔住，佢真係話流就流」「不過我冇咩大礙，我諗因為可能已經連續10日喇，已經第10日通宵啦，或者真係要降吓火喇」更表示同事們已經為自己準備了涼茶。

巴黎奧運 李德能 李德能在評述男子田徑100米決賽時突然流鼻血。（圖片來源：ig@hk.hoy）
李德能在評述男子田徑100米決賽時突然流鼻血。（圖片來源：[email protected]
巴黎奧運 李德能 李德能時候於HOY TV的ig拍片報平安。（圖片來源：ig@hk.hoy）
李德能時候於HOY TV的ig拍片報平安。（圖片來源：[email protected]

巴黎奧運 網民笑指同場索女跑手太靚

李德能報平安後唔少網民都笑指佢流鼻血未必係因為捱夜，其實可能係因為同場的香港女子短跑好手陳佩琦太靚女：「血氣方剛，好嘢嚟嘅」「咁火辣咩？得能兄保重」「見到佩琪咁可愛流鼻血」「笑死我！ 係唔係好似啲日本動漫咁，啲伯伯見到靚女一樣？」

巴黎奧運 李德能 網民就笑指李德能會流鼻血係因為同場的女子短跑好手陳佩琦太靚女。（圖片來源：ig@hk.hoy）
網民就笑指李德能會流鼻血係因為同場的女子短跑好手陳佩琦太靚女。（圖片來源：[email protected]

巴黎奧運 陳佩琪原來係「學界女飛人」

24歲的陳佩琪於2017年時，以11.85秒追平香港女子100米的青年紀錄，與林安琪寫下的香港紀錄11.62秒僅相差0.23秒！陳佩琦甜美的外貌以及出眾的實力亦令佢備受關注，更令佢成為廣告商寵兒，喺上屆東京奧運亦有為HOY TV做評述。

巴黎奧運 李德能 陳佩琦於2023年曾代表香港理工大學出戰第31屆世界大學生夏季運動會。（圖片來源：ig@chanpuikeii）
陳佩琦於2023年曾代表香港理工大學出戰第31屆世界大學生夏季運動會。（圖片來源：ig@chanpuikeii）
巴黎奧運 李德能 陳佩琦更超曾被稱為「學界女飛人」！（圖片來源：ig@chanpuikeii）
陳佩琦更超曾被稱為「學界女飛人」！（圖片來源：ig@chanpuikeii）
巴黎奧運 李德能 陳佩琦甜美的外貌亦令佢成為廣告的寵兒，更曾與蘇皓兒、雲浩影等出席活動！（圖片來源：ig@chanpuikeii）
陳佩琦甜美的外貌亦令佢成為廣告的寵兒，更曾與蘇皓兒、雲浩影等出席活動！（圖片來源：ig@chanpuikeii）
巴黎奧運 李德能 陳佩琦喺上屆東京奧運亦有為HOY TV做評述。（圖片來源：ig@chanpuikeii）
陳佩琦喺上屆東京奧運亦有為HOY TV做評述。（圖片來源：ig@chanpuikeii）

即睇更多陳佩琪靚相！

巴黎奧運 李德能 （圖片來源：ig@chanpuikeii）
（圖片來源：ig@chanpuikeii）
巴黎奧運 李德能 （圖片來源：ig@chanpuikeii）
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巴黎奧運 李德能 （圖片來源：ig@chanpuikeii）
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巴黎奧運 李德能 （圖片來源：ig@chanpuikeii）
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巴黎奧運 李德能 （圖片來源：ig@chanpuikeii）
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撰文：東方新地圖片來源：ig@chanpuikeii、[email protected]

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