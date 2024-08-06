巴黎奧運 63歲李德能直播「刺激到流鼻血」 同場靚女跑手係主因？
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巴黎奧運2024除了有不同的精彩賽事外，本地的電視台亦邀請咗唔少資深體育評述員為大家講解賽事，而HOY TV今年就邀請咗入行超過40年的李德能為大家評述。日前（5日）李德能就在直播時突然流鼻血，令在場的幾位主持都嚇一嚇！不過事後網民就笑指係同場的跑手太過靚女，所以先會出現呢個驚嚇畫面……
巴黎奧運李德能直播「刺激到流鼻血」
日前舉行的男子田徑100米決賽可謂十分精彩，選手們更鬥到衝線要影相分勝負。而現年63歲的李德能就在評述時突然流鼻血，為咗緩和氣氛嘅李德能更搞笑表示：「好刺激啊，刺激到我流鼻血！」
事後李德能亦在HOY TV的ig拍片報平安：「我其實覺得好鬼失禮㗎，on air嘅時候真係忍唔住，佢真係話流就流」「不過我冇咩大礙，我諗因為可能已經連續10日喇，已經第10日通宵啦，或者真係要降吓火喇」更表示同事們已經為自己準備了涼茶。
巴黎奧運 網民笑指同場索女跑手太靚
李德能報平安後唔少網民都笑指佢流鼻血未必係因為捱夜，其實可能係因為同場的香港女子短跑好手陳佩琦太靚女：「血氣方剛，好嘢嚟嘅」「咁火辣咩？得能兄保重」「見到佩琪咁可愛流鼻血」「笑死我！ 係唔係好似啲日本動漫咁，啲伯伯見到靚女一樣？」
巴黎奧運 陳佩琪原來係「學界女飛人」
24歲的陳佩琪於2017年時，以11.85秒追平香港女子100米的青年紀錄，與林安琪寫下的香港紀錄11.62秒僅相差0.23秒！陳佩琦甜美的外貌以及出眾的實力亦令佢備受關注，更令佢成為廣告商寵兒，喺上屆東京奧運亦有為HOY TV做評述。
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撰文：東方新地圖片來源：ig@chanpuikeii、[email protected]