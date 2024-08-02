巴黎奧運2024 沙灘排球賽驚見「蘇雅琳小背心」圖文相符引網民爆笑回覆！
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巴黎奧運每日的精彩賽事都係觀眾關注的焦點，而在日前其中1場沙灘排球的賽事中，除咗比賽過程同賽果引起熱議外，更有位挪威的選手意外成為話題中心！事關該選手竟然意外撞名香港女團成員，引起唔少網民關注！
沙排挪威選手「Soerum」撞名蘇雅琳
巴黎奧運沙灘排球比賽中，一位名為Soerum Christian Sandlie 28歲挪威選手成為網民熱討對象，事關佢名與女團COLLAR蘇雅琳Ivy So發音相似，當比賽旁述方栢翹發現這一點時，他開玩笑說：「聽到蘇雅琳ViuTV觀眾可能好開心，er，男人嚟嘅。」這句話立即引起網民的爆笑反應。
網民：蘇雅琳沙灘小背心
網民對這位挪威選手的出場反應熱烈，紛紛在社交媒體上發帖討論。有人以「蘇雅琳沙灘小背心」為題於討論區發帖，即引起不少網民「中伏」其他網民則留言稱「不能只有我看到」和「仲正過女版蘇雅琳」，顯示出他們對這場意外的娛樂性十分享受。此外，有網民將這次事件與其他網絡經典笑話相提並論，如「李彩華小背心」和「2R出浴照」，這些都是以誤導標題吸引點擊的經典案例。
撰文：東方新地圖片來源：ig＠ivyysooo、tvb、ig＠christiansorum