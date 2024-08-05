巴黎奧運 19歲中國飛魚潘展樂起底！精選5大霸氣金句 回應禁藥、獎牌
巴黎奧運2024 中國飛魚潘展樂起底
剛在8月4日踏入20歲的潘展樂，出身自浙江省溫州市一個普通家庭，由4歲半開始就因為良好的綜合身體質素，被溫州市少年游泳學校發掘，招入選苗班，他也十分熱愛游泳，每次被教練「懲罰」不能下水，都令他覺得特別難受。
原來潘展樂外公是一位退休教師，小時候曾為他安排參加多個興趣班，包括學鼓、學主持、學朗誦等，每天都十分忙碌，直到進入溫州市少年游泳學校後，他才開始專心學習游泳，並在2018年入選浙江省游泳隊，2022年進入中國國家游泳隊，2023年在杭州亞運會男子100米自由泳決賽中，以46秒97的成績獲得冠軍。
潘展樂睡房蚊帳掛滿獎牌
潘爺爺接受《浙江經視》訪問時透露，要培養運動員，首先家長要支持，所以無論刮風下雨還是冷熱，即使颱風來襲，只要教練通知，他們都會送潘展樂去訓練，但潘展樂從不抱怨辛苦，有時爺爺還會帶潘展樂去學校附近的肯德基犒賞他。
潘爺爺還展示了潘展樂的睡房，其中最引人注目的是床上蚊帳掛滿了大小不一的獎牌，潘爺爺驕傲地表示：「自2023年全運會以來的獎牌，基本上都放在這裡（蚊帳裡），每次都有三五塊獎牌，樂樂在家的時候，總是躺在金牌堆上。」
潘展樂精選5大霸氣金句回應禁藥及得獎感受
1.「比孫楊快就夠了！」
在巴黎奧運奪得金牌後，有網民翻出一段潘展樂在10歲時受訪的片段，當時他在2014年浙江省運會中取得了7面金牌的佳績，當年他已豪言要成為世界第一：「比孫楊快就夠了！」又說出兩大目標：「打破世界紀錄及贏巴黎奧運金牌。」現在這兩個目標都已實現。
2. 「測試在規定的時間，算不上影響。」
有傳巴黎奧運對中國泳隊的藥檢十分頻密，十天有兩百多次的藥檢，中國跳水女皇高敏更曾在微博發文指：「一天七次的興奮劑檢干擾了中國游泳隊，賽前訓練出了問題。」不過潘展樂在回應中國隊藥檢傳聞時，就直言傳言是假的，實際上只是基本一天測一次，他的狀態也未有受到藥檢影響：「測試在規定的時間，算不上影響。」
3.「低調點，下屆再贏他們就行了！」
在贏得男子4X100米混合接力賽金牌後，中國隊徐嘉余、覃海洋、孫家俊和潘展樂一同接受訪問，被問到打破了美國隊在這個項目10連霸的感受時，徐嘉余說：「我們相信下一屆依舊會是…」潘展樂隨即在旁邊小聲提醒：「低調點，下屆再贏他們就行了！不用說出來。」
巴黎奧運男子4×100米混合接力賽由中國隊以3分27秒46的成績奪得金牌，終止二美國在奧運此項目長達40年的10連霸佳績。
4.「冠軍是我們的，不滿意的應該是別人。」
而被講到各自在男子4X100米混合接力賽中的成績時，徐嘉余與覃海洋都不太滿意自己在比賽中的表現，潘展樂卻讚隊友助他帶出優勢，更霸氣地說：「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們！」
個人成績方面，徐嘉余52秒37、覃海洋57秒98、孫佳俊51秒19，最後一棒的潘展樂游出45秒92，再次突破自己幾日前創造的世界紀錄，亦助中國隊成功逆轉勝。
5.「今天把他們所有人都拿下了！」
在贏得100米自由泳金牌並打破世界紀錄後，潘展樂透露曾被其他國家的泳裝排擠：「一雪前恥！之前我們第一天4×100接力，我在下面跟查默斯（Kyle Chalmers）打招呼，他一點都不理我。美國隊的阿列克西（Jack Alexy）訓練的時候做滾翻，直接往我們教練身上濺水，有點看不起我們的樣子。今天終於把他們所有人都拿下了！」
重溫潘展樂霸氣搶咪牌：「一個一個來」
中國飛魚潘展樂以46秒40打破世界紀錄，並贏得男子100米自由泳金牌，TVB獨家專訪繼續由方力申上陣，當方力大膽問到藥檢問題時，潘展樂猶豫片刻，方力申試圖插話幫助，但被潘展樂打斷：「你先聽我講完！」
當方力申再提問其他問題時，潘展樂更霸氣表示「一個一個來」然後突然取走方力申的TVB咪牌，方力申則安慰道：「沒事沒事。」並主動放開咪牌，更大方讓潘展樂獨自持咪回答，網民都紛紛大讚方力申表現專業。
潘展樂再爆金句：游得快就沒有浪
在訪問中，潘展樂談到自己在比賽中的表現，直言不諱地表示自己的實力強大，不會受到浪花的影響「游得快就沒有浪」。他的自信和率直的態度獲得了網民的廣泛讚譽，許多人表示欣賞他的霸氣和真性情，並認為這正是他成為冠軍的原因「正直而三觀正的小伙子，有實力的人不用無病呻吟，搏別人同情」「這個年青人很有主見，很獨特，有氣場，坦白不找藉口」「是個非常正直而謙虛的人，實話實說，不會被訪問人帶著走」「說話仍然很單純」「說話的那種霸氣，就是冠軍的原因」