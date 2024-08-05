巴黎奧運

巴黎奧運 19歲中國飛魚潘展樂起底！精選5大霸氣金句 回應禁藥、獎牌

最新娛聞
東方新地

廣告

近日巴黎奧運2024中，19歲就創紀錄奪金的中國飛魚潘展樂大放異彩，在100米自由泳和4X100米混合泳接力賽先後為中國取得2面金牌，更創下今屆奧運首個游泳世界紀錄，他在比賽場外亦金句頻出，令不少網民讚好！

巴黎奧運2024 中國飛魚潘展樂起底

剛在8月4日踏入20歲的潘展樂，出身自浙江省溫州市一個普通家庭，由4歲半開始就因為良好的綜合身體質素，被溫州市少年游泳學校發掘，招入選苗班，他也十分熱愛游泳，每次被教練「懲罰」不能下水，都令他覺得特別難受。

原來潘展樂外公是一位退休教師，小時候曾為他安排參加多個興趣班，包括學鼓、學主持、學朗誦等，每天都十分忙碌，直到進入溫州市少年游泳學校後，他才開始專心學習游泳，並在2018年入選浙江省游泳隊，2022年進入中國國家游泳隊，2023年在杭州亞運會男子100米自由泳決賽中，以46秒97的成績獲得冠軍。

巴黎奧運 潘展樂在巴黎奧運奪得2金1銀的佳績，包括男子100米自由泳金牌、男子4X100米混合泳接力金牌及男女混合4×100米混合泳接力銀牌。（圖片來源：潘展樂微博）
潘展樂在巴黎奧運奪得2金1銀的佳績，包括男子100米自由泳金牌、男子4X100米混合泳接力金牌及男女混合4×100米混合泳接力銀牌。（圖片來源：潘展樂微博）
巴黎奧運 潘展樂在微博曬出的照片中還有彈琴照，相當多才多藝。（圖片來源：潘展樂微博）
潘展樂在微博曬出的照片中還有彈琴照，相當多才多藝。（圖片來源：潘展樂微博）

潘展樂睡房蚊帳掛滿獎牌

潘爺爺接受《浙江經視》訪問時透露，要培養運動員，首先家長要支持，所以無論刮風下雨還是冷熱，即使颱風來襲，只要教練通知，他們都會送潘展樂去訓練，但潘展樂從不抱怨辛苦，有時爺爺還會帶潘展樂去學校附近的肯德基犒賞他。

潘爺爺還展示了潘展樂的睡房，其中最引人注目的是床上蚊帳掛滿了大小不一的獎牌，潘爺爺驕傲地表示：「自2023年全運會以來的獎牌，基本上都放在這裡（蚊帳裡），每次都有三五塊獎牌，樂樂在家的時候，總是躺在金牌堆上。」

巴黎奧運 潘展樂睡房的蚊帳上掛滿大大小小的獎牌，中間還夾雜著幾個可愛的玩偶，潘展樂不在家中時，房間都是給潘爺爺睡。（圖片來源：浙江經視）
潘展樂睡房的蚊帳上掛滿大大小小的獎牌，中間還夾雜著幾個可愛的玩偶，潘展樂不在家中時，房間都是給潘爺爺睡。（圖片來源：浙江經視）
巴黎奧運 潘爺爺還展示出潘展樂小時候的照片。（圖片來源：x）
潘爺爺還展示出潘展樂小時候的照片。（圖片來源：x）
巴黎奧運 4歲多時的潘展樂開始專注學游水。（圖片來源：極目新聞）
4歲多時的潘展樂開始專注學游水。（圖片來源：極目新聞）

潘展樂精選5大霸氣金句回應禁藥及得獎感受

1.「比孫楊快就夠了！」

在巴黎奧運奪得金牌後，有網民翻出一段潘展樂在10歲時受訪的片段，當時他在2014年浙江省運會中取得了7面金牌的佳績，當年他已豪言要成為世界第一：「比孫楊快就夠了！」又說出兩大目標：「打破世界紀錄及贏巴黎奧運金牌。」現在這兩個目標都已實現。

巴黎奧運 10歲時潘展樂已豪言要游得比孫楊快。（圖片來源：新藍網）
10歲時潘展樂已豪言要游得比孫楊快。（圖片來源：新藍網）

2. 「測試在規定的時間，算不上影響。」

有傳巴黎奧運對中國泳隊的藥檢十分頻密，十天有兩百多次的藥檢，中國跳水女皇高敏更曾在微博發文指：「一天七次的興奮劑檢干擾了中國游泳隊，賽前訓練出了問題。」不過潘展樂在回應中國隊藥檢傳聞時，就直言傳言是假的，實際上只是基本一天測一次，他的狀態也未有受到藥檢影響：「測試在規定的時間，算不上影響。」

巴黎奧運 潘展樂打破世界紀碌的驚人成績引起外國媒體嘩然，不少人質疑中國隊服用禁藥，直指「這個成績是不可能完成的。」（圖片來源：潘展樂微博）
潘展樂打破世界紀碌的驚人成績引起外國媒體嘩然，不少人質疑中國隊服用禁藥，直指「這個成績是不可能完成的。」（圖片來源：潘展樂微博）
巴黎奧運 潘展樂在接受TVB專訪時也有再講到有關藥檢問題。（圖片來源：TVB）
潘展樂在接受TVB專訪時也有再講到有關藥檢問題。（圖片來源：TVB

3.「低調點，下屆再贏他們就行了！」

在贏得男子4X100米混合接力賽金牌後，中國隊徐嘉余、覃海洋、孫家俊和潘展樂一同接受訪問，被問到打破了美國隊在這個項目10連霸的感受時，徐嘉余說：「我們相信下一屆依舊會是…」潘展樂隨即在旁邊小聲提醒：「低調點，下屆再贏他們就行了！不用說出來。」

巴黎奧運男子4×100米混合接力賽由中國隊以3分27秒46的成績奪得金牌，終止二美國在奧運此項目長達40年的10連霸佳績。

巴黎奧運 潘展樂在20歲生日正日奪得男子4X100米混合泳接力賽金牌，他在微博表示這是他20歲的生日禮物：「我兌現一件前的諾言，用團隊金牌為自己慶生。」（圖片來源：潘展樂微博）
潘展樂在20歲生日正日奪得男子4X100米混合泳接力賽金牌，他在微博表示這是他20歲的生日禮物：「我兌現一件前的諾言，用團隊金牌為自己慶生。」（圖片來源：潘展樂微博）

4.「冠軍是我們的，不滿意的應該是別人。」

而被講到各自在男子4X100米混合接力賽中的成績時，徐嘉余與覃海洋都不太滿意自己在比賽中的表現，潘展樂卻讚隊友助他帶出優勢，更霸氣地說：「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們！」

個人成績方面，徐嘉余52秒37、覃海洋57秒98、孫佳俊51秒19，最後一棒的潘展樂游出45秒92，再次突破自己幾日前創造的世界紀錄，亦助中國隊成功逆轉勝。

巴黎奧運 潘展樂讚揚隊友助他帶出優勢，直言不滿意的應該是別人（指對手），不會是他和隊友們。（圖片來源：央視新聞）
潘展樂讚揚隊友助他帶出優勢，直言不滿意的應該是別人（指對手），不會是他和隊友們。（圖片來源：央視新聞）

5.「今天把他們所有人都拿下了！」

在贏得100米自由泳金牌並打破世界紀錄後，潘展樂透露曾被其他國家的泳裝排擠：「一雪前恥！之前我們第一天4×100接力，我在下面跟查默斯（Kyle Chalmers）打招呼，他一點都不理我。美國隊的阿列克西（Jack Alexy）訓練的時候做滾翻，直接往我們教練身上濺水，有點看不起我們的樣子。今天終於把他們所有人都拿下了！」

巴黎奧運 潘展樂透露曾被外國選手看不起，因此「把他們所有人都拿下了」，令他有一雪前恥的感覺。（圖片來源：央視新聞）
潘展樂透露曾被外國選手看不起，因此「把他們所有人都拿下了」，令他有一雪前恥的感覺。（圖片來源：央視新聞）
巴黎奧運 不過查默斯其後曬出了與潘展樂在泳池裡握手的照片，更指兩人在比賽前曾有講有笑，令這件事引發爭議。（圖片來源：查默斯IG）
不過查默斯其後曬出了與潘展樂在泳池裡握手的照片，更指兩人在比賽前曾有講有笑，令這件事引發爭議。（圖片來源：查默斯IG）

重溫潘展樂霸氣搶咪牌：「一個一個來」

中國飛魚潘展樂以46秒40打破世界紀錄，並贏得男子100米自由泳金牌，TVB獨家專訪繼續由方力申上陣，當方力大膽問到藥檢問題時，潘展樂猶豫片刻，方力申試圖插話幫助，但被潘展樂打斷：「你先聽我講完！」

當方力申再提問其他問題時，潘展樂更霸氣表示「一個一個來」然後突然取走方力申的TVB咪牌，方力申則安慰道：「沒事沒事。」並主動放開咪牌，更大方讓潘展樂獨自持咪回答，網民都紛紛大讚方力申表現專業。

巴黎奧運 方力申被搶咪後表示「沒事沒事。」並主動放開咪牌，更大方讓潘展樂獨自持咪回答（圖片來源：youtube＠TVB (official)））
方力申被搶咪後表示「沒事沒事。」並主動放開咪牌，更大方讓潘展樂獨自持咪回答（圖片來源：youtube＠TVB (official)））

潘展樂再爆金句：游得快就沒有浪

在訪問中，潘展樂談到自己在比賽中的表現，直言不諱地表示自己的實力強大，不會受到浪花的影響「游得快就沒有浪」。他的自信和率直的態度獲得了網民的廣泛讚譽，許多人表示欣賞他的霸氣和真性情，並認為這正是他成為冠軍的原因「正直而三觀正的小伙子，有實力的人不用無病呻吟，搏別人同情」「這個年青人很有主見，很獨特，有氣場，坦白不找藉口」「是個非常正直而謙虛的人，實話實說，不會被訪問人帶著走」「說話仍然很單純」「說話的那種霸氣，就是冠軍的原因」

巴黎奧運 潘展樂直言不會受到浪花的影響「游得快就沒有浪」。（圖片來源：TVB）
潘展樂直言不會受到浪花的影響「游得快就沒有浪」。（圖片來源：TVB

一齊睇片！

撰文：東方新地圖片來源：潘展樂微博、央視新聞、浙江經視、新藍網、查默斯IG、極目新聞、TVB

熱門文章

 