巴黎奧運 19歲中國飛魚潘展樂起底！精選5大霸氣金句 回應禁藥、獎牌

近日巴黎奧運2024中，19歲就創紀錄奪金的中國飛魚潘展樂大放異彩，在100米自由泳和4X100米混合泳接力賽先後為中國取得2面金牌，更創下今屆奧運首個游泳世界紀錄，他在比賽場外亦金句頻出，令不少網民讚好！

