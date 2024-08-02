巴黎奧運2024 方力申專訪19歲潘展樂被搶咪 1舉動化解尷尬獲大讚夠專業

巴黎奧運男子100米自由泳決賽已於昨日（8月1日）進行，19歲的中國飛魚潘展樂更以46秒40打破世界紀錄，為中國代表團贏得今屆第9面金牌，同時亦係國家隊在男子100米自由泳項目中的首面金牌。而游泳的賽事TVB當然繼續由方力申上陣，不過小方就在訪問期間發生了一段搶咪牌的小插曲，但係方力申的反應就獲網民大讚夠晒專業同大方！

