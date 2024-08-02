巴黎奧運2024 方力申專訪19歲潘展樂被搶咪 1舉動化解尷尬獲大讚夠專業
方力申專訪潘展樂唔比插嘴：你先聽我講完
方力申在訪問開始時教導潘展樂用廣東話向香港觀眾問好，隨後轉用普通話進行訪問。在談到國家隊在奧運期間的藥檢問題時，潘展樂有機會澄清每人每天只進行一次藥檢。訪問中，當潘展樂猶豫時，方力申試圖插話幫助，但被潘展樂打斷：「你先聽我講完！」方力申隨即停止，讓潘展樂繼續回答。
潘展樂霸氣搶咪牌：「一個一個來」
當方力申再提問其他問題時，潘展樂更霸氣表示「一個一個來」然後突然取走方力申的TVB咪牌，方力申則安慰道：「沒事沒事。」並主動放開咪牌，更大方讓潘展樂獨自持咪回答。方力申的這一舉動展現了對運動員的尊重，並在潘展樂回答完畢後，主動取回咪牌繼續訪問。
潘展樂爆金句：游得快就沒有浪
在訪問中，潘展樂談到自己在比賽中的表現，直言不諱地表示自己的實力強大，不會受到浪花的影響「游得快就沒有浪」。他的自信和率直的態度獲得了網民的廣泛讚譽，許多人表示欣賞他的霸氣和真性情，並認為這正是他成為冠軍的原因「正直而三觀正的小伙子，有實力的人不用無病呻吟，搏別人同情」「這個年青人很有主見，很獨特，有氣場，坦白不找藉口」「是個非常正直而謙虛的人，實話實說，不會被訪問人帶著走」「說話仍然很單純」「說話的那種霸氣，就是冠軍的原因」
網民大讚方力申淡定又專業
方力申的專業和淡定在訪問中也獲得了網民的肯定，許多內地網民表示，這改變了他們對香港人的印象，認為香港人對奧運選手有一種特別的愛護和尊重「方力申今年做得很好」「無人讚方力申都好帥？台風又正，問題又精準，得體，香港驕傲！」
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