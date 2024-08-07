巴黎奧運 「眼鏡飛人」完美撞樣陸永 網民以為惡搞：係唔係AI圖？
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巴黎奧運2024日就進行了田徑男子110米跨欄的預賽，有「眼鏡飛人」之稱的20歲中國選手徐卓一就以13.40秒在小組第一晉級半決賽。除咗亮眼的成績引起關注外，徐卓一更因戴眼鏡上陣而被稱為「書生跑手」，不過最引人熱議的，莫過於徐卓一被指撞樣陸永！
巴黎奧運 「書生跑手」徐卓一撞樣陸永似惡搞
徐卓一的精彩賽事固然引起網民關注，不過唔少觀眾的焦點就落咗喺徐卓一撞樣陸永上，更有網民直言以為係AI以假亂真：「真係唔係陸永咩？佢都有呢個造型喎」「有冇P過㗎？」「陸永幾時去咗參加奧運」「書生look睇落似參加奧數多過奧運」「估唔到陸永都有返咁上下實力」「到底係AI圖定真係似到咁」「其實都似王浩信喎」
巴黎奧運徐卓一以劉翔為目標
年僅20歲的徐卓一的個人最佳時間為13秒22，係中國國家隊在110米欄項目上歷來第4快的選手，亦係中國「00後」運動員中，第1位男子跨欄項目達到奧運標準嘅選手。徐卓一完成預賽後坦言冇諗過自己會係小組第1，又表示希望可以晉級前8名位置，並以師兄劉翔為目標：「20年前他創造的奧運會紀錄還在這裏，對我也是一種激勵，現在目標是努力追趕他。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@6wing_fama、微博@新華社、微博@徐卓一、TVB