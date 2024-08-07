巴黎奧運 「眼鏡飛人」完美撞樣陸永 網民以為惡搞：係唔係AI圖？

巴黎奧運2024日就進行了田徑男子110米跨欄的預賽，有「眼鏡飛人」之稱的20歲中國選手徐卓一就以13.40秒在小組第一晉級半決賽。除咗亮眼的成績引起關注外，徐卓一更因戴眼鏡上陣而被稱為「書生跑手」，不過最引人熱議的，莫過於徐卓一被指撞樣陸永！

