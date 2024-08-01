巴黎奧運羽毛球鄧謝配8強止步 訪問真情剖白最後一次出戰
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有一個與你並肩追夢的戰友，一齊付出血與汗，2024年巴黎奧運羽毛球賽事，港隊代表「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪出戰混合雙打項目，最後八強止步，今年為謝影雪最後一次出戰奧運，二人賽後受訪，不禁灑淚，畫面充滿洋蔥！
鄧俊文謝影雪羽毛球混雙8強止步！訪問真情剖白 壓力爆煲
鄧俊文、謝影雪今晚出戰羽毛球混雙項目，最後不敵韓國，8強止步。2人賽後接受訪問時一度泣不成聲。謝影雪在賽前兩、三星期前還在醫院急症室，每天都擔憂自己能否成功出戰巴黎奧運。最後成功出戰，但發揮不夠好，但盡了全部努力，對得住自己，今次亦非常享受當中的過程。多謝身邊的人，過去一個月在球場每日都喊， 坦言鄧俊文承受了自己不少，非常多謝隊友俊文，盡力做好自己，沒有怪責自己受傷，鄧俊文亦表示都滿意賽果，而且表示這一年半過程雖然好辛苦，成績亦曾經好差，但是他們仍一步一步打返上來。俊文及謝影雪在賽表示過，今次已是二人最後一次聯手參加奧運。
鄧俊文感激遇到謝影雪：先有而家的鄧俊文
在記者問到有什麼與對方說時，謝影雪非常感謝鄧俊文，就算自己受傷，最後都沒有選擇過另一個隊友，明明有更好的選擇都堅持與自己組隊。鄧俊文都表示謝影雪就算受傷都沒有放棄，感激她的努力，最後表示「如果唔係遇到佢，唔會有而家嘅鄧謝配、而家的鄧俊文」
一齊睇片：
鄧謝配二人在爆喊圍訪前 ，曾經接受TVB獨家訪問，當鄧俊文回想過去一同經歷的起跌，以及艱苦的訓練，二人已經忍不住淚水，心情複雜。
圖片來源：youtube＠HOY 免費電視77台及78台、tvb截圖