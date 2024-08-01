巴黎奧運羽毛球鄧謝配8強止步 訪問真情剖白最後一次出戰

有一個與你並肩追夢的戰友，一齊付出血與汗，2024年巴黎奧運羽毛球賽事，港隊代表「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪出戰混合雙打項目，最後八強止步，今年為謝影雪最後一次出戰奧運，二人賽後受訪，不禁灑淚，畫面充滿洋蔥！

