巴黎奧運 蔡俊彥旁述戲言中國選手反應兩極 網友卻理解夠直性情

巴黎奧運已經進行了三天的激烈賽事，香港市民昨晚至今日凌晨都緊盯著電視，關注本地劍擊選手張家朗的精彩表現。他的隊友和前隊友如張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、崔浩然、李逸朗等，也在各大電視台擔任評述員，為他加油打氣。不過昨晚對戰中國選手莫梓維的比賽中，莫梓維一度因跌倒而暫停比賽，ViuTV直播負責評述的蔡俊彥評述時不慎失言，引起了網上熱烈討論。

