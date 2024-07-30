巴黎奧運 蔡俊彥旁述戲言中國選手反應兩極 網友卻理解夠直性情
蔡俊彥失言惹爭議
在張家朗對莫梓維的32強對戰中，比分為8比6時，莫梓維不慎跌倒，蔡俊彥當時表示：「僕親…佢跌咗喺地下，劍擊比賽經常發生嘅。」、「據我所知，佢隻腳係有啲傷，唔知有冇觸發到舊患，希望觸發到啦！」
隨後，劉國堅立即為他打圓場：「總知希望張家朗贏啦！」蔡俊彥的言論引起了網友的關注，有人質疑他的專業操守，而他也在社交平台Threads上公開致歉，解釋自己的失言：「對唔住講到好似同frd（朋友）傾計（偈）咁，係到（度）嘴炮對手，絕對唔應該咒對手受傷，絕無此意，會注意表達方式。」他進一步回應網友的追問：「不是口誤但非心底話，只是與朋友之間非常低俗的笑話，不應展示在電視節目中，非常抱歉。」
網友理解夠直性情
蔡俊彥的失言不僅引起了網友的熱議，更有人列出他旁述時的金句，如「同佢試劍佢好大力捅我，好無品」、「都有個銀牌啦，唔好唔開心啦」等，顯示他的直率和幽默感。此外，蔡俊彥也在直播期間再次解釋，強調自己與莫梓維私下是好朋友，已向對方道歉：「其實我同莫梓維都好Friend㗎，唔係存心講句說話，我都同佢講咗對唔住。希望遲啲佢嚟香港，我請佢唱K食飯！」他的坦白和誠意獲得了部分網友的支持和理解。
蔡俊彥花劍港隊成員 1原因今屆無緣參賽
26歲的蔡俊彥是香港隊花劍隊的成員，他的世界排名曾經最高達第8位，並曾在2022年亞洲運動會上獲得兩枚銅牌。然而，這屆奧運會中他未能獲得個人和男子花劍團體比賽的資格。不過，他被ViuTV邀請擔任擊劍比賽的評論員，但首次評述表現得到褒貶不一評價。
網民對新晉評述員蔡俊彥反應兩極
劍擊運動員蔡俊彥近日為ViuTV擔任奧運評述員。他的表現引起了網民的熱烈討論，有人認為他講解生硬，準備不足，甚至有網民在社交平台Threads上留言表示：「睇ViuTV奧運，聽蔡俊彥講嘢真係好辛苦，鬼食泥咁，又唔做好準備，講到『甩甩咳咳』，有時又發緊夢咁。」對此，蔡俊彥也不避嫌地回應，希望大家能多些包容，給他更多機會學習和改進。