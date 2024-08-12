巴黎奧運 閉幕

盤點巴黎奧運閉幕禮7大重點 Tom Cruise跳傘全球期待 1環節網民睇到恰眼瞓

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Keith

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隨著巴黎奧運的圓滿落幕，閉幕禮將於香港時間凌晨3點在法蘭西體育場隆重舉行，閉幕禮表演內容非常多元化，充滿藝術色彩，當中有仲「好有共鳴」，一文睇晒7大重點！

1. 半空落金人似足異形宣傳 網民：Sammi行得好前

閉幕禮第一個表演開場是半空降落一位金人為「黃金航海家」，與一堆白色人一起堆砌出5環，致敬奧運起源希臘。不過不少網民就指唔多識欣賞，指似足異形宣傳，笑言Sammi演唱會造型行得太前。「有金色異形feel」「喺咪宣傳緊異形」「Sammi行得好前」「鄭秀文演唱會好似震撼啲」「外星人襲地球？」「DLxM唔講以為周杰倫演唱會開場」「設計條友咪玩得太多elden ring?」

巴黎奧運 閉幕 閉幕禮表演開場半空降落一位金人，網民指似足《異形》以及sammi演唱會造型（圖片來源：viutv直播截圖）
閉幕禮表演開場半空降落一位金人，網民指似足《異形》以及sammi演唱會造型（圖片來源：viutv直播截圖）
巴黎奧運 閉幕 sammi演唱會由Windowsen品牌設計師Sensen Lii李森森精心設計的服裝，該服裝採用了來自奧地利的Swarovski水晶裝飾。網民笑言sammi行得太前（圖片來源：東方新地）
sammi演唱會由Windowsen品牌設計師Sensen Lii李森森精心設計的服裝，該服裝採用了來自奧地利的Swarovski水晶裝飾。網民笑言sammi行得太前（圖片來源：東方新地）

2. 農曆7月睇閉幕表演極詭異？網民：邪教現場

除了黃金航海家之外，整體表演造型網民都指唔識欣賞，而且指不知是否因為現時為農曆7月，又於凌晨時分，感覺相當詭異，感慨藝術呢家嘢真是不懂欣賞「法國佬又整啲抽象野」「呢part真心kam kam地」「農曆7月玩啲咁嘅野」「太藝術我真係睇唔明」「農曆7月睇呢part好詭異」「同法國電影一樣」「邪教現場」「群魔亂舞」「真係唔識欣賞」「藝術嘅嘢真係識條鐵」

巴黎奧運 閉幕 其實係致敬奧運起源希臘，不過造型有點詭異（圖片來源：viutv直播截圖）
其實係致敬奧運起源希臘，不過造型有點詭異（圖片來源：viutv直播截圖）
巴黎奧運 閉幕 不少網民表示自己不懂欣賞（圖片來源：viutv直播截圖）
不少網民表示自己不懂欣賞（圖片來源：viutv直播截圖）
巴黎奧運 閉幕 這個5環砌了差不多半小時（圖片來源：viutv直播截圖）
這個5環砌了差不多半小時（圖片來源：viutv直播截圖）

3. 倒轉彈鋼琴 網民笑言抄TVB陳展鵬

在砌5環時，中途倒吊了一位鋼琴手表演「倒轉彈琴」非常震撼。不過有網民就笑言想起TVB 50週年台慶陳展鵬360度打鼓「勁過陳展鵬」「Tvb 當年行得太前」「諗起係咪煎pan 360度打鼓」「tvb 行得好前」「咁樣睇360度打鼓睇來真係普通料」

巴黎奧運 閉幕 在開場表演砌5環時，中途倒吊了一條鋼琴手表演「倒轉彈琴」不少網民大呼震撼（圖片來源：viutv直播截圖）
在開場表演砌5環時，中途倒吊了一條鋼琴手表演「倒轉彈琴」不少網民大呼震撼（圖片來源：viutv直播截圖）
巴黎奧運 閉幕 有網民就笑言想起TVB 50週年台慶陳展鵬360度打鼓（圖片來源：tvb截圖）
有網民就笑言想起TVB 50週年台慶陳展鵬360度打鼓（圖片來源：tvb截圖）

4. 節奏慢睇到個個恰眼瞓 主席講嘢被批太長氣

閉幕禮宣稱是3小時左右，但單是完成第一個表演砌5環，當時閉幕禮差不多2小時。香港時間凌晨5點半還在播主席致詞，不少網民大呻等Tom Cruise表演等到不行了，而差不多香港時間6點才有Billie Eilish聽「我覺得有啲performance可以cut短啲」「法國永遠搵到位考驗大家耐性」「3個鐘後都未有靚佬湯」「係咪同食法國餐一樣，一餐飯食幾個鐘」「有無2倍速」「瞓唔著想睇埋個閉幕禮，點知呢段咁催眠」「​​快快手喇主席，唔好長氣」「​​佢要讚晒7大洋5大洲先完」「好似小學等校長噏完 先有得開聖誕聯歡會咁」「​​主席份稿咁長係咪寫足17日」

巴黎奧運 閉幕 主席講咗半小時有多的演講（圖片來源：viutv截圖）
主席講咗半小時有多的演講（圖片來源：viutv截圖）

5. Tom cruise從天而降落地險失準 不過跳傘係拍定先？

等到主席講完致詞後，62歲湯告魯斯(Tom Cruise)終於出場，而且真的與傳聞一樣從天而降，只吊了一條威也的Tom Cruise在球場頂位跳下，落地似乎有小小企唔穩險出事。其後Tom Cruise騎起電單車拿上奧運旗幟，似足電影《Top Gun》傳遞到下一屆奧運會主辦城市美國洛杉磯。Tom Cruise上了飛機後，如上演猶如電影《職業特工隊》再次表演高空跳傘。Tom Cruise降落後，改裝美國「Hollywood」字句為5環，非常有創意。

巴黎奧運 閉幕 62歲湯告魯斯(Tom Cruise)終於出場，而且真的與傳聞一樣從天而降（圖片來源：viutv截圖）
62歲湯告魯斯(Tom Cruise)終於出場，而且真的與傳聞一樣從天而降（圖片來源：viutv截圖）
巴黎奧運 閉幕 只吊了一條威也的Tom Cruise在球場頂位跳下（圖片來源：viutv截圖）
只吊了一條威也的Tom Cruise在球場頂位跳下（圖片來源：viutv截圖）
巴黎奧運 閉幕 拿上奧運旗幟騎起電單車，似足電影《Top Gun》（圖片來源：viutv截圖）
拿上奧運旗幟騎起電單車，似足電影《Top Gun》（圖片來源：viutv截圖）
巴黎奧運 閉幕 傳遞到下一屆奧運會主辦城市美國洛杉磯（圖片來源：viutv截圖）
傳遞到下一屆奧運會主辦城市美國洛杉磯（圖片來源：viutv截圖）
巴黎奧運 閉幕 Tom Cruise上了飛機後，如上演猶如電影《職業特工隊》再次表演高空跳傘（圖片來源：viutv截圖）
Tom Cruise上了飛機後，如上演猶如電影《職業特工隊》再次表演高空跳傘（圖片來源：viutv截圖）
巴黎奧運 閉幕 Tom Cruise降落後，改裝美國「Hollywood」字句為5環，非常有創意（圖片來源：viutv截圖）
Tom Cruise降落後，改裝美國「Hollywood」字句為5環，非常有創意（圖片來源：viutv截圖）
巴黎奧運 閉幕 網民大讚非常有意思（圖片來源：viutv）
網民大讚非常有意思（圖片來源：viutv）

整體表演網民都大讚Tom Cruise真係型到爆「哇x我唔得啦好x型」「洗唔洗咁x型」「62歲仲咁fit」「電影級」「美帝一條片精彩過你成個奧運」「美國佬做乜都型過人」不過都有網民指等了3個小時有點失望，事關Tom Cruise落地似乎有點失準，而跳傘那部分一早拍定「落地咁7嘅」「落地後腳步浮浮」「落得唔夠型」「呢段一早拍定無咁好feel」「跳傘竟然係播片」有網民就指Tom Cruise落地其實無問題，只是鏡頭拍得不好。

巴黎奧運 閉幕 整體表演網民都大讚Tom Cruise真係型到爆（圖片來源：viutv截圖）
整體表演網民都大讚Tom Cruise真係型到爆（圖片來源：viutv截圖）
巴黎奧運 閉幕 Tom Cruise落地疑似有少許失準（圖片來源：viutv截圖）
Tom Cruise落地疑似有少許失準（圖片來源：viutv截圖）
巴黎奧運 閉幕 Tom Cruise拿了奧運旗幟後基本上都係播片（圖片來源：viutv截圖）
Tom Cruise拿了奧運旗幟後基本上都係播片（圖片來源：viutv截圖）

6. 美國表演成閉幕禮最好看

到達美國後有Billie Eilish、Rapper Snoop Dogg在沙灘表演，網民大讚勁有GTA的感覺，還指由Tom Cruise開始至演唱這部分成為整個閉幕禮最好看的一部分「​​美國佬今次落足本」「全球識唱」「好鬼GTA」「依首歌無敵」「成單野好美國，變咗做大music fest」「​​個背景就係GTA」「依d先係歌！」「一part贏晒成個閉幕禮」

巴黎奧運 閉幕 有Billie Eilish、Rapper Snoop Dogg在沙灘表演，有不少網民指成個閉幕禮終於聽到識的歌（圖片來源：viutv截圖）
有Billie Eilish、Rapper Snoop Dogg在沙灘表演，有不少網民指成個閉幕禮終於聽到識的歌（圖片來源：viutv截圖）

7. HOYTV勁嘈 個個轉台睇ViuTV?

這次閉幕禮有不少電視台進行直播，不過其間有網民就狂轉台到ViuTV，投訴HOYTV主持非常嘈吵，形容整個閉幕禮靜不到3秒？紛紛轉台到ViuTV「HOYTV靜不到3秒全世界轉台ViuTV」「Viu有插兩句嘴講解下，幾好。」不過ViuTV就被網民發現女主持讀錯Phoenix為「風力s」，更多次聽到食薯片聲音，而且在精彩位置播廣告「viutv條女連Phoenix都唔識讀 、讀x風力s」「我聽到食薯片聲音」「主持熄咪啦」「悶左咁x耐開始精彩你去廣告」

巴黎奧運 閉幕 （圖片來源：viutv直播留言截圖）
（圖片來源：viutv直播留言截圖）

雖然整體閉幕禮有不少網民都指麻麻哋，但仍有網民大讚好過開幕禮不少「有心思嘅」「個舞台係世界地圖」「法仔藝術幾好睇」「​​舞台幾正」「其實法國啲文藝嘢係咁架啦」「live music好正喎」「閉幕正常好多」「​​成件事真係好型」

巴黎奧運 閉幕 舞台有被大讚有心思（圖片來源：viutv直播截圖）
舞台有被大讚有心思（圖片來源：viutv直播截圖）
巴黎奧運 閉幕 樂隊表演時網民都大讚氣氛一流（圖片來源：viutv直播截圖）
樂隊表演時網民都大讚氣氛一流（圖片來源：viutv直播截圖）
巴黎奧運 閉幕 （圖片來源：viutv直播截圖）
（圖片來源：viutv直播截圖）
巴黎奧運 閉幕 （圖片來源：viutv直播截圖）
（圖片來源：viutv直播截圖）
巴黎奧運 閉幕 （圖片來源：viutv直播截圖）
（圖片來源：viutv直播截圖）
巴黎奧運 閉幕 閉幕禮有不少心思位（圖片來源：viutv直播截圖）
閉幕禮有不少心思位（圖片來源：viutv直播截圖）

圖片來源：viutv直播截圖、東方新地、tvb截圖、viutv截圖、viutv、viutv直播留言截圖

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