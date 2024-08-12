盤點巴黎奧運閉幕禮7大重點 Tom Cruise跳傘全球期待 1環節網民睇到恰眼瞓
1. 半空落金人似足異形宣傳 網民：Sammi行得好前
閉幕禮第一個表演開場是半空降落一位金人為「黃金航海家」，與一堆白色人一起堆砌出5環，致敬奧運起源希臘。不過不少網民就指唔多識欣賞，指似足異形宣傳，笑言Sammi演唱會造型行得太前。「有金色異形feel」「喺咪宣傳緊異形」「Sammi行得好前」「鄭秀文演唱會好似震撼啲」「外星人襲地球？」「DLxM唔講以為周杰倫演唱會開場」「設計條友咪玩得太多elden ring?」
2. 農曆7月睇閉幕表演極詭異？網民：邪教現場
除了黃金航海家之外，整體表演造型網民都指唔識欣賞，而且指不知是否因為現時為農曆7月，又於凌晨時分，感覺相當詭異，感慨藝術呢家嘢真是不懂欣賞「法國佬又整啲抽象野」「呢part真心kam kam地」「農曆7月玩啲咁嘅野」「太藝術我真係睇唔明」「農曆7月睇呢part好詭異」「同法國電影一樣」「邪教現場」「群魔亂舞」「真係唔識欣賞」「藝術嘅嘢真係識條鐵」
3. 倒轉彈鋼琴 網民笑言抄TVB陳展鵬
在砌5環時，中途倒吊了一位鋼琴手表演「倒轉彈琴」非常震撼。不過有網民就笑言想起TVB 50週年台慶陳展鵬360度打鼓「勁過陳展鵬」「Tvb 當年行得太前」「諗起係咪煎pan 360度打鼓」「tvb 行得好前」「咁樣睇360度打鼓睇來真係普通料」
4. 節奏慢睇到個個恰眼瞓 主席講嘢被批太長氣
閉幕禮宣稱是3小時左右，但單是完成第一個表演砌5環，當時閉幕禮差不多2小時。香港時間凌晨5點半還在播主席致詞，不少網民大呻等Tom Cruise表演等到不行了，而差不多香港時間6點才有Billie Eilish聽「我覺得有啲performance可以cut短啲」「法國永遠搵到位考驗大家耐性」「3個鐘後都未有靚佬湯」「係咪同食法國餐一樣，一餐飯食幾個鐘」「有無2倍速」「瞓唔著想睇埋個閉幕禮，點知呢段咁催眠」「快快手喇主席，唔好長氣」「佢要讚晒7大洋5大洲先完」「好似小學等校長噏完 先有得開聖誕聯歡會咁」「主席份稿咁長係咪寫足17日」
5. Tom cruise從天而降落地險失準 不過跳傘係拍定先？
等到主席講完致詞後，62歲湯告魯斯(Tom Cruise)終於出場，而且真的與傳聞一樣從天而降，只吊了一條威也的Tom Cruise在球場頂位跳下，落地似乎有小小企唔穩險出事。其後Tom Cruise騎起電單車拿上奧運旗幟，似足電影《Top Gun》傳遞到下一屆奧運會主辦城市美國洛杉磯。Tom Cruise上了飛機後，如上演猶如電影《職業特工隊》再次表演高空跳傘。Tom Cruise降落後，改裝美國「Hollywood」字句為5環，非常有創意。
整體表演網民都大讚Tom Cruise真係型到爆「哇x我唔得啦好x型」「洗唔洗咁x型」「62歲仲咁fit」「電影級」「美帝一條片精彩過你成個奧運」「美國佬做乜都型過人」不過都有網民指等了3個小時有點失望，事關Tom Cruise落地似乎有點失準，而跳傘那部分一早拍定「落地咁7嘅」「落地後腳步浮浮」「落得唔夠型」「呢段一早拍定無咁好feel」「跳傘竟然係播片」有網民就指Tom Cruise落地其實無問題，只是鏡頭拍得不好。
6. 美國表演成閉幕禮最好看
到達美國後有Billie Eilish、Rapper Snoop Dogg在沙灘表演，網民大讚勁有GTA的感覺，還指由Tom Cruise開始至演唱這部分成為整個閉幕禮最好看的一部分「美國佬今次落足本」「全球識唱」「好鬼GTA」「依首歌無敵」「成單野好美國，變咗做大music fest」「個背景就係GTA」「依d先係歌！」「一part贏晒成個閉幕禮」
7. HOYTV勁嘈 個個轉台睇ViuTV?
這次閉幕禮有不少電視台進行直播，不過其間有網民就狂轉台到ViuTV，投訴HOYTV主持非常嘈吵，形容整個閉幕禮靜不到3秒？紛紛轉台到ViuTV「HOYTV靜不到3秒全世界轉台ViuTV」「Viu有插兩句嘴講解下，幾好。」不過ViuTV就被網民發現女主持讀錯Phoenix為「風力s」，更多次聽到食薯片聲音，而且在精彩位置播廣告「viutv條女連Phoenix都唔識讀 、讀x風力s」「我聽到食薯片聲音」「主持熄咪啦」「悶左咁x耐開始精彩你去廣告」
雖然整體閉幕禮有不少網民都指麻麻哋，但仍有網民大讚好過開幕禮不少「有心思嘅」「個舞台係世界地圖」「法仔藝術幾好睇」「舞台幾正」「其實法國啲文藝嘢係咁架啦」「live music好正喎」「閉幕正常好多」「成件事真係好型」