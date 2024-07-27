巴黎奧運開幕禮被批「史上最差」網民力數5大失望位
有網民在討論區中以「2024 奧運開幕應該係史上最垃圾既開幕」為題，當中又言「成場嘢都唔知做緊咩， 同香港啲夜繽紛冇乜分別。仲要整個濕X時裝表演，睇龍舟好X過睇佢。」引來不少網民共鳴，背後原因如下：
2024巴黎奧運開幕禮｜1.表演內容鬆散
網民指出表演內容鋪排鬆散，直播期間出現「一時影下運動員啲船，一時又影兩秒跳舞」看起來不連貫的情況，留言怒斥：「好似分開嚟做咁，我有我宣傳法國，我有我運送運動員」、「整係俾啲dancer出嚟跳跳跳，已經冇乜setting，又唔駛轉場」、「史上就唔知啦，近呢40年就真係最垃圾既開幕，沒有之一」、「下屆奧運我哋沙田搞」、「2008奧運開幕最震撼」
2024巴黎奧運開幕禮｜2.過份強調政治正確
這次的巴黎奧運的舞台上，宣揚愛、平等、自由等的核心價值，因此與變性人、變性人、黑人有著密切關係，讓網民覺得過份強調政治正確：「左膠當道，過份強調大愛包容，頂唔順」、「變性人，黑人，肥人，女權，再隔籬嗰個係咩？」、「我覺得最接受唔到係3P，歐美係咪開放到一家大細可以傾3P嘅地步，呢啲睡房內嘅癖好，同奧運有咩關係」、「一味強調LGBT，只會令人反感」
2024巴黎奧運開幕禮｜3.表演水準未達到「奧運級」
最後網民認為這次巴黎奧運的表演無聊，與上幾屆的奧運相比差天共地，更留言指：「中學生話劇level」、「啲表演真係同香港嗰啲倒數活動差唔多，揾到lady gaga但個表演嘅鋪排佈置完全冇特色」 、「真係同香港d show差唔多級數」、「勁慳皮！啲船無裝飾過原隻直出，隻隻唔同，有啲成隻大飛都照出，無任何光影效果，燈都唔多枝，總結乜X都無」、「同12年英國比差好遠」、「沙田城門河都做到，唔明點解要捱眼瞓睇塞納河」
2024巴黎奧運開幕禮｜4.倒掛奧運5環旗
在開幕禮更發生2單烏龍事件，其中1單為在升起奧運五環旗時，升旗手居然把五環旗「上三下二」排列，上下顛倒變成「上二下三」。
2024巴黎奧運開幕禮｜5.誤把南韓國家名稱做北韓
而第二宗烏龍則為大會司儀，在韓國代表團遊船的時候，居然以法語及英語誤把南韓的國家名讀為北韓，引來韓國方面不滿。隨後國際奧委會（IOC）致歉：「我們為開幕禮上韓國代表進場時所犯錯誤深切致歉。」
2024巴黎奧運開幕禮｜網民平反：show off到法國出名嘅特色嘢
不過亦都有網民平反，認為這屆奧運非常精彩，令人更加了解法國的文化底蘊：「其實奧運開幕禮搞到咁盛大又有咩意思」、「我都覺得好好睇，啲表演好識show off法國出名嘅特色野」、「想講法國奧運開幕禮真係好精彩！好靚！好正！好藝術性！好文化！好現代，佢完全係將自己有嘅文化歷史藝術融合一齊，匯聚成為一個精彩絕倫嘅典禮」、「開幕禮將成個巴黎變咗做舞台，雖然無咗室內大舞台嘅震撼不過真係好靚，走勻晒巴黎啲名勝景點，文化底蘊強嘅國家係唔同啲，有好多故事講」、「斷頭嗰個畫面幾大膽，再接現場heavy matal live band表演都幾正」