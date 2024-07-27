巴黎奧運開幕禮被批「史上最差」網民力數5大失望位

全球盛事2024年巴黎奧運開幕典禮正式揭開序幕，法國事隔100年後再度舉辦國際盛事，整個開幕表演融入法國的新舊文化，包括歷史、藝術、歌劇、時尚多個元素！不過卻有網民認為：「巴黎奧運開幕史上最差」，又指因5大原因而好失望。

