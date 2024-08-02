巴黎奧運打氣三重賞！SKY BEACH派對門票買一送一 Chill爆歎180度無敵海景
CHILL UP 優惠一： SKYBEACH 門票買一送一及低至 85 折體驗 LOST The Pulse 最新動感遊戲「炫格子」
由即日起至8月11日，於 Trip.com 購買 The Pulse Endless Summer 全海景限定私人灘畔天台 Jacuzzi Party 即可享買一送一門票優惠，低至 $144 即可與另一半或成班 friends 在美景配襯下寫意享受木桶浴和日光浴，派對當然少不了美食，一次過享受多間人氣餐廳，包括 8creATEive 旗下的淺水灣手工 Pizza 店 Amalfitana 和 Artisan Pasta Bar Fratelli，推出的 Beach-to-Go Summer Selection Menu ，以及 Maximal Concepts 旗下的知名品牌 Sip Song 和 Limewood 精心準備的精選飲品及其他餐飲優惠，為夏日體驗昇華。週末更有海外及本地人氣 DJ，包括：Dan Stezo（來自阿姆斯特丹的 Drum and Bass）駐場打碟，盡享一個充滿異國情調派對假期！
另外，於優惠期間私人包桶以85折限量發售，參加者更可尊獨家VIP禮遇，包括免費享受 Beach-to-Go Summer Selection Menu 及指定香檳一枝（週末限定）。奧運全城狂歡優惠，數量有限，售完即止。另外，趁暑假尾聲，不妨帶小朋友來 SKY BEACH 充電玩樂！每週三至五特設家庭票（2位成人及1位小童），每人只需$172 即可盡情玩水打卡，玩完更可以到B1樓 LOST The Pulse 以全單低至85折 *體驗其最新人氣動感遊戲「炫格子」（*優惠只適於8月12-31日）！
|SKY BEACH 私人灘畔 Jacuzzi 空中派對優惠詳情
|優惠期：
|由即日至 2024 年 8 月 11 日
|優惠詳情：
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預訂 8 月份「SKYBEACH Jacuzzi Party」 門票即可享買一送一
私人包桶可享 85 折
（優惠不適用於家庭票）
|門票：
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1. 標準成人票「二人同行 · 買一送一」：
2. 85 折購買 Jacuzzi 派對 VIP 尊享包桶套票（最多可容納 6 人）：
|購票方法：
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門票現已於 Trip.com 正式公開發售（購票鏈接：https://l.ead.me/bf8QMd）
請密切關注 the pulse 的社交媒體（@thepulsehk ）， 我們將 公布 更多有關 2024Chill Float Summer 的詳細資訊！
|查詢方法
|4428 4758（只限 WhatsApp）或電郵至 [email protected]
CHILL UP 優惠二：Sanpellegrino 免費有汽果汁試飲
Sanpellegrino 與 the pulse 繼續聯手推出消暑活動為大家爽快降溫。機會難逢，萬勿錯過！
- 由8月3日至8月31日，每逢週末中午12時至下午3時，Sanpellegrino 將會大派免費有氣果汁。
- Sanpellegrin 與場內兩間指定餐廳 Amalfitana 及 Fratelli 合作推出 Sanpellegrino 夏日特飲 Grab and Go，讓大家一邊在沙灘享受陽光浴，一邊大歎舒爽飲品！
CHILL UP 優惠三：場內指定餐廳限定優惠及 CHILL FLOAT SUMMER 換領優惠
Limewood 及 Sip Song
憑 SKY BEACH 入場手帶可兌換「Sip Song 及 Limewood 全單9折優惠券」（只適用於星期三至五）。數量有限，送 完即止。
地址：
1 樓 103 號店（Limewwod）
1 樓 114 號店（Sip Song）
soho bánh mì
顧客出示 SKYBEACH 入場手帶 / 商場 impulse 會員出示電子會員卡消費滿 $500 即可享85折。
地址：1 樓 109 號店
Chill 得意紀念品
消費滿指定金額即可獲得多款 Chill 得意的紀念品，讓你在享受夏日戶外與海灘時使用。數量有限，換完即止。
消費滿 HK$200 或以上，可獲扭蛋機會1次。有機會可獲得 Chill Float 鎖匙扣或 Chill Mini 環保袋
消費滿 HK$400 或以上，可獲 Chill Float 沙灘墊1張
消費滿 HK$600 或以上，可獲 Chill Float 充氣沙灘床1張