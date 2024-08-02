巴黎奧運打氣三重賞！SKY BEACH派對門票買一送一 Chill爆歎180度無敵海景

港隊運動員在巴黎奧運屢獲佳績，全城為此盛事狂歡之餘，淺水灣 the pulse 推出 「KEEP FIGHTING, CHILL UP 打氣三重賞」，包括今夏型人必去的私人灘畔 Jacuzzi Party SKYBEACH 買一送一門票優惠、Sanpellegrino 免費有汽果汁試飲以及場內指定餐廳更推出限定優惠，好讓大家一同享受星級運動比賽的刺激與愉悅。

