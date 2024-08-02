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巴黎奧運打氣三重賞！SKY BEACH派對門票買一送一 Chill爆歎180度無敵海景

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港隊運動員在巴黎奧運屢獲佳績，全城為此盛事狂歡之餘，淺水灣 the pulse 推出 「KEEP FIGHTING, CHILL UP 打氣三重賞」，包括今夏型人必去的私人灘畔 Jacuzzi Party SKYBEACH 買一送一門票優惠、Sanpellegrino 免費有汽果汁試飲以及場內指定餐廳更推出限定優惠，好讓大家一同享受星級運動比賽的刺激與愉悅。
巴黎奧運 SKYBEACH 門票買一送一。（圖片來源：官方提供）
SKYBEACH 門票買一送一。（圖片來源：官方提供）

CHILL UP 優惠一： SKYBEACH 門票買一送一及低至 85 折體驗 LOST The Pulse 最新動感遊戲「炫格子」

由即日起至8月11日，於 Trip.com 購買 The Pulse Endless Summer 全海景限定私人灘畔天台 Jacuzzi Party 即可享買一送一門票優惠，低至 $144 即可與另一半或成班 friends 在美景配襯下寫意享受木桶浴和日光浴，派對當然少不了美食，一次過享受多間人氣餐廳，包括 8creATEive 旗下的淺水灣手工 Pizza 店 Amalfitana 和 Artisan Pasta Bar Fratelli，推出的 Beach-to-Go Summer Selection Menu ，以及 Maximal Concepts 旗下的知名品牌 Sip Song 和 Limewood 精心準備的精選飲品及其他餐飲優惠，為夏日體驗昇華。週末更有海外及本地人氣 DJ，包括：Dan Stezo（來自阿姆斯特丹的 Drum and Bass）駐場打碟，盡享一個充滿異國情調派對假期！

巴黎奧運 SKY BEACH夏日必去濕身派對，享受 Chill 爆歎木桶浴。（圖片來源：官方提供）
SKY BEACH夏日必去濕身派對，享受 Chill 爆歎木桶浴。（圖片來源：官方提供）
巴黎奧運 SKY BEACH五大Chill級體驗 - Beach-to-go 美食。（圖片來源：官方提供）
SKY BEACH五大Chill級體驗 – Beach-to-go 美食。（圖片來源：官方提供）
巴黎奧運 SKY BEACH五大Chill級體驗 - 躺在沙灘椅享受日光浴放鬆身心。（圖片來源：官方提供）
SKY BEACH五大Chill級體驗 – 躺在沙灘椅享受日光浴放鬆身心。（圖片來源：官方提供）

另外，於優惠期間私人包桶以85折限量發售，參加者更可尊獨家VIP禮遇，包括免費享受 Beach-to-Go Summer Selection Menu 及指定香檳一枝（週末限定）。奧運全城狂歡優惠，數量有限，售完即止。另外，趁暑假尾聲，不妨帶小朋友來 SKY BEACH 充電玩樂！每週三至五特設家庭票（2位成人及1位小童），每人只需$172 即可盡情玩水打卡，玩完更可以到B1樓 LOST The Pulse 以全單低至85折 *體驗其最新人氣動感遊戲「炫格子」（*優惠只適於8月12-31日）！

巴黎奧運 LOST The Pulse 最新動感遊戲「炫格子」優惠。（圖片來源：官方提供）
LOST The Pulse 最新動感遊戲「炫格子」優惠。（圖片來源：官方提供）
巴黎奧運 SKY BEACH五大Chill級體驗 - Amalfitana x Fratelli x SKYBEACH 推出的Beach-to-Go Italian Summer Selection。（圖片來源：官方提供）
SKY BEACH五大Chill級體驗 – Amalfitana x Fratelli x SKYBEACH 推出的Beach-to-Go Italian Summer Selection。（圖片來源：官方提供）
SKY BEACH 私人灘畔 Jacuzzi 空中派對優惠詳情
優惠期： 由即日至 2024 年 8 月 11 日
優惠詳情： 預訂 8 月份「SKYBEACH Jacuzzi Party」 門票即可享買一送一
私人包桶可享 85 折
（優惠不適用於家庭票）
門票： 1. 標準成人票「二人同行 · 買一送一」：

  • 星期三至五：人均 HK$144 （原價$298）
  • 星期六日及公眾假期：人均HK$249（原價$498 可享木桶浴及 DJ 派對）；HK$125 （原價$250 只限 DJ 派對）

2. 85 折購買 Jacuzzi 派對 VIP 尊享包桶套票（最多可容納 6 人）：

  • 獨家尊享 Beach-to-Go Summer Selection Menu 及指定香檳一枝（週末限定） 或 Sanpellegrino 有汽果汁 6 罐
購票方法： 門票現已於 Trip.com 正式公開發售（購票鏈接：https://l.ead.me/bf8QMd
（圖片來源：）
請密切關注 the pulse 的社交媒體（@thepulsehk ）， 我們將 公布 更多有關 2024Chill Float Summer 的詳細資訊！
查詢方法 4428 4758（只限 WhatsApp）或電郵至 [email protected]
巴黎奧運 SKY BEACH五大Chill級體驗 - Maximal Concepts Summer Selected Cocktails（圖片來源：官方提供）
SKY BEACH五大Chill級體驗 – Maximal Concepts Summer Selected Cocktails（圖片來源：官方提供）
巴黎奧運 SKY BEACH 超chill太陽椅。（圖片來源：官方提供）
SKY BEACH 超chill太陽椅。（圖片來源：官方提供）

CHILL UP 優惠二：Sanpellegrino 免費有汽果汁試飲

Sanpellegrino 與 the pulse 繼續聯手推出消暑活動為大家爽快降溫。機會難逢，萬勿錯過！

  • 由8月3日至8月31日，每逢週末中午12時至下午3時，Sanpellegrino 將會大派免費有氣果汁。
  • Sanpellegrin 與場內兩間指定餐廳 Amalfitana 及 Fratelli 合作推出 Sanpellegrino 夏日特飲 Grab and Go，讓大家一邊在沙灘享受陽光浴，一邊大歎舒爽飲品！
巴黎奧運 Sanpellegrino每逢週末於the pulse大派免費有氣果汁。（圖片來源：官方提供）
Sanpellegrino每逢週末於the pulse大派免費有氣果汁。（圖片來源：官方提供）
巴黎奧運 Amalfitana x Sanpellegrino合作推出夏日特飲Grab and Go（圖片來源：官方提供）
Amalfitana x Sanpellegrino合作推出夏日特飲Grab and Go（圖片來源：官方提供）

CHILL UP 優惠三：場內指定餐廳限定優惠及 CHILL FLOAT SUMMER 換領優惠

Limewood 及 Sip Song

憑 SKY BEACH 入場手帶可兌換「Sip Song 及 Limewood 全單9折優惠券」（只適用於星期三至五）。數量有限，送 完即止。

地址：
1 樓 103 號店（Limewwod）
1 樓 114 號店（Sip Song）

巴黎奧運 Limewood x Sip Song 期間限定Beach-to-Go Summer Selection Menu（圖片來源：官方提供）
Limewood x Sip Song 期間限定Beach-to-Go Summer Selection Menu（圖片來源：官方提供）

soho bánh mì

顧客出示 SKYBEACH 入場手帶 / 商場 impulse 會員出示電子會員卡消費滿 $500 即可享85折。

地址：1 樓 109 號店

巴黎奧運 越南木炭燒烤店soho bánh mì（圖片來源：官方提供）
越南木炭燒烤店soho bánh mì（圖片來源：官方提供）

Chill 得意紀念品

消費滿指定金額即可獲得多款 Chill 得意的紀念品，讓你在享受夏日戶外與海灘時使用。數量有限，換完即止。

消費滿 HK$200 或以上，可獲扭蛋機會1次。有機會可獲得 Chill Float 鎖匙扣或 Chill Mini 環保袋

消費滿 HK$400 或以上，可獲 Chill Float 沙灘墊1張

消費滿 HK$600 或以上，可獲 Chill Float 充氣沙灘床1張

巴黎奧運 Chill浮紀念品。（圖片來源：官方提供）
Chill浮紀念品。（圖片來源：官方提供）

撰文：東方新地圖片來源：官方提供

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