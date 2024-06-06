TVB黃金時段三線劇＋綜藝為巴黎奧運讓路 曾志偉解畫：冇話咩特別要搶先
巴黎奧運舉行17日 TVB黃金時段全面讓路
2024年巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉辦，為期17日，由於巴黎與香港的夏令時差為6小時，其開幕禮將於香港時間7月27日凌晨1點半舉行。TVB日前在《2024巴黎奧運盡在TVB》記者會上宣布，在奧運舉行期間，將停播晚上8點至11點的黃金時段所有劇集和綜藝節目，轉而播放奧運賽事。
TVB總經理曾志偉解釋指奧運是四年一度盛事，今屆香港代表隊好有希望攞獎牌，亦有好多國家代表有望得牌，大家都期待坐在電視機面前見證重要時刻，這些氣氛不能錯過，所以TVB寧願將劇集暫停，讓大家一齊慶祝，為香港運動員加油。
《法證先鋒6》趕及奧運開幕前大結局
TVB目前在翡翠台晚上8時至11時播出的黃金時段劇集，包括有8點播出的《愛回家》、8時半播出的《家族榮耀之繼承者》及9點半播出的《繁花》，而10時半還有一檔綜藝節目《學神爸媽Get Set Go!》，播到11點。
其中《家族榮耀之繼承者》大結局後，將會由《法證先鋒6 倖存者的救贖》於6月24日開始接檔播出，預計剛好到7月26日大結局。而外購劇《繁花》剛由6月3日開始播映，預計將到7月30日大結局，最尾兩集有機會叠住奧運播映時間，未知屆時TVB將作何安排。
四台齊直播 曾志偉：我哋都係盡做
今屆奧運由TVB、香港電台、ViuTV及HOY TV四個台一齊免費直播，被問到TVB有何攻勢，曾志偉即表示：「冇特別攻勢，我哋都係盡做，希望做到最好，冇話咩特別要搶先，或者做任何嘢，覺得每樣都是公平，大家都係用心為香港市民去做，希望觀眾睇得開心，都知道大家有好多選擇，希望大家守住無綫、睇無綫。」
新「奧運六星」要有運動底
而講新一任「奧運六星」時，曾志偉笑指係抽籤選出，其後補充指他們是特別挑選有運動底子和有經驗、熱誠的藝人，希望他們能夠帶動觀眾氣氛。劉穎鏇作為「奧運六星」之一，表示可以示範籃球球技，或者跟觀眾一齊比賽打羽毛球、乒乓波、籃球、排球，體驗劍擊運動。
方力申用一招免再犯錯
今次TVB將派出方力申和黃翠如前往巴黎進行現場直播，黃翠如更會在巴黎街頭體驗當地文化和美食，並購買紀念品。回顧過去曾因在奧運直播中一句「跟住你寸我吖嘛！」而與葉璇傳不和多年，方力申表示現在自己已經成熟許多：「我已經係『老pat pat』，總之唔做第一個開口講嘢嘅人就得，大家鬥唔講嘢！」