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TVB黃金時段三線劇＋綜藝為巴黎奧運讓路 曾志偉解畫：冇話咩特別要搶先

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為了配合2024年巴黎奧運，TVB將在奧運期間全面調整晚間黃金時段的節目安排，對此曾志偉指並非要特別搶先，只是為了「盡做」！

巴黎奧運舉行17日 TVB黃金時段全面讓路

2024年巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉辦，為期17日，由於巴黎與香港的夏令時差為6小時，其開幕禮將於香港時間7月27日凌晨1點半舉行。TVB日前在《2024巴黎奧運盡在TVB》記者會上宣布，在奧運舉行期間，將停播晚上8點至11點的黃金時段所有劇集和綜藝節目，轉而播放奧運賽事。

TVB總經理曾志偉解釋指奧運是四年一度盛事，今屆香港代表隊好有希望攞獎牌，亦有好多國家代表有望得牌，大家都期待坐在電視機面前見證重要時刻，這些氣氛不能錯過，所以TVB寧願將劇集暫停，讓大家一齊慶祝，為香港運動員加油。

巴黎奧運 曾志偉希望今年香港代表隊在游泳和劍擊賽事中能破攞金牌紀錄。（圖片來源：TVB）
曾志偉希望今年香港代表隊在游泳和劍擊賽事中能破攞金牌紀錄。（圖片來源：TVB

《法證先鋒6》趕及奧運開幕前大結局

TVB目前在翡翠台晚上8時至11時播出的黃金時段劇集，包括有8點播出的《愛回家》、8時半播出的《家族榮耀之繼承者》及9點半播出的《繁花》，而10時半還有一檔綜藝節目《學神爸媽Get Set Go!》，播到11點。

其中《家族榮耀之繼承者》大結局後，將會由《法證先鋒6 倖存者的救贖》於6月24日開始接檔播出，預計剛好到7月26日大結局。而外購劇《繁花》剛由6月3日開始播映，預計將到7月30日大結局，最尾兩集有機會叠住奧運播映時間，未知屆時TVB將作何安排。

巴黎奧運 《愛回家》在奧運期間將停播17日。（圖片來源：TVB）
愛回家》在奧運期間將停播17日。（圖片來源：TVB
巴黎奧運 由袁偉豪、蔡潔和黃宗澤的《法證先鋒6 倖存者的救贖》，將趕及在奧運開幕前大結局。（圖片來源：微博@優酷）
由袁偉豪、蔡潔和黃宗澤的《法證先鋒6 倖存者的救贖》，將趕及在奧運開幕前大結局。（圖片來源：微博@優酷）

四台齊直播 曾志偉：我哋都係盡做

今屆奧運由TVB、香港電台、ViuTV及HOY TV四個台一齊免費直播，被問到TVB有何攻勢，曾志偉即表示：「冇特別攻勢，我哋都係盡做，希望做到最好，冇話咩特別要搶先，或者做任何嘢，覺得每樣都是公平，大家都係用心為香港市民去做，希望觀眾睇得開心，都知道大家有好多選擇，希望大家守住無綫、睇無綫。」

巴黎奧運 曾志偉即場為六位「奧運之星」劉穎鏇、何沛珈、何泳芍、黃庭鋒、鄭衍鋒及孔德賢頒發委任獎牌。（圖片來源：TVB）
曾志偉即場為六位「奧運之星」劉穎鏇、何沛珈、何泳芍、黃庭鋒、鄭衍鋒及孔德賢頒發委任獎牌。（圖片來源：TVB）

新「奧運六星」要有運動底

而講新一任「奧運六星」時，曾志偉笑指係抽籤選出，其後補充指他們是特別挑選有運動底子和有經驗、熱誠的藝人，希望他們能夠帶動觀眾氣氛。劉穎鏇作為「奧運六星」之一，表示可以示範籃球球技，或者跟觀眾一齊比賽打羽毛球、乒乓波、籃球、排球，體驗劍擊運動。

巴黎奧運 新奧運六星（圖片來源：IG@leonardchf）
新奧運六星（圖片來源：IG@leonardchf）
巴黎奧運 樂易玲貼出2004「奧運六子」及2024「奧運六星」的對比圖，大讚新六星前途無限。（圖片來源：IG@62000000callme）
樂易玲貼出2004「奧運六子」及2024「奧運六星」的對比圖，大讚新六星前途無限。（圖片來源：IG@62000000callme）
巴黎奧運 （圖片來源：IG@62000000callme）
（圖片來源：IG@62000000callme）

方力申用一招免再犯錯

今次TVB將派出方力申和黃翠如前往巴黎進行現場直播，黃翠如更會在巴黎街頭體驗當地文化和美食，並購買紀念品。回顧過去曾因在奧運直播中一句「跟住你寸我吖嘛！」而與葉璇傳不和多年，方力申表示現在自己已經成熟許多：「我已經係『老pat pat』，總之唔做第一個開口講嘢嘅人就得，大家鬥唔講嘢！」

巴黎奧運 方力申、黃翠如將與鄭衍峰、莊琬晴及何振然親身到巴黎擔任外景主持。（圖片來源：IG@leonardchf）
方力申、黃翠如將與鄭衍峰、莊琬晴及何振然親身到巴黎擔任外景主持。（圖片來源：IG@leonardchf）
巴黎奧運 近日方力申和黃翠如亦有合作主持煮食節目《拍檔廚房》。（圖片來源：TVB）
近日方力申和黃翠如亦有合作主持煮食節目《拍檔廚房》。（圖片來源：TVB）
巴黎奧運 方力申表示唔會再做第一個開口講嘢嘅人，以避免再在直播中犯錯。（圖片來源：TVB）
方力申表示唔會再做第一個開口講嘢嘅人，以避免再在直播中犯錯。（圖片來源：TVB）
巴黎奧運 04年8月無綫電視雅典奧運直播，葉璇擔任女主持，同場的方力申因被她搶對白，對她說了一句：「跟住你寸我吖嘛！」結果全程被直播出街，後經其他主持人出面調停。兩人自此傳出不和，此事更常常被網民回帶重提。（圖片來源：TVB）
04年8月無綫電視雅典奧運直播，葉璇擔任女主持，同場的方力申因被她搶對白，對她說了一句：「跟住你寸我吖嘛！」結果全程被直播出街，後經其他主持人出面調停。兩人自此傳出不和，此事更常常被網民回帶重提。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@62000000callme、IG@leonardchf、微博@優酷、東方新地資料庫

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