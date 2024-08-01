巴黎奧運

巴黎奧運2024 主持莊琬晴表現受讚賞 原來曾效力無綫5年獲讚撞樣一視后

最新娛聞
東方新地

廣告

近日巴黎奧運中各台主持都備受網民關注，其中TVB負責在巴黎直擊的主持莊琬晴（Edith）表現就獲得不少讚賞，原來她曾在TVB擔任體育記者5年，採訪過不少大型體育賽事，直到去年8月離巢，經驗相當豐富！
巴黎奧運 莊琬晴在巴黎奧運中採訪了不少運動員。（圖片來源：TVB）
莊琬晴在巴黎奧運中採訪了不少運動員。（圖片來源：TVB

巴黎奧運 莊琬晴 到埗即發燒仍表現專業

原來莊琬晴在上周五巴黎奧運開幕前曾經病倒，她在社交網透露當日一到埗就發燒，幸好得到同事和行家們的藥物支援，令她的身體逐漸回復健康，她表示：「希望身體慢慢復原後，可以做得更好、更細緻、更專業！ #巴黎奧運 #採訪 #身體健康最重要 #唔係點做世界冠軍 #我可以的 #大家繼續支持香港運動員」

巴黎奧運 前TVB體育記者莊琬晴（Edith）近日正在巴黎為TVB報道奧運賽事。（圖片來源：IG@edithycc）
前TVB體育記者莊琬晴（Edith）近日正在巴黎為TVB報道奧運賽事。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 網民都大讚她表現專業又穩定。（圖片來源：IG@edithycc）
網民都大讚她表現專業又穩定。（圖片來源：IG@edithycc）

獲黃翠如大讚好叻

黃翠如在莊琬晴的帖文下留言讚她：「已經好叻叻，好佩服！」網民亦紛紛為她打氣，更有網民大讚她表現依然專業又穩定：「原來你病緊，完全睇唔出，因為你喺訪問入面表現得好專業，祝你早日康復！」、「見番你係幕前出現好開心，加油！」

巴黎奧運 原來莊琬晴一抵達巴黎就開始發燒。（圖片來源：IG@edithycc）
原來莊琬晴一抵達巴黎就開始發燒。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 幸好得到藥物支援，令她逐漸康復。（圖片來源：IG@edithycc）
幸好得到藥物支援，令她逐漸康復。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 同行的黃翠如都大讚她已經做得好好。（圖片來源：IG@edithycc）
同行的黃翠如都大讚她已經做得好好。（圖片來源：IG@edithycc）

初入TVB曾被驗出患肺結核

莊琬晴曾就讀IVE的公關及媒體事業高級文憑，後入讀香港恒生大學新聞系，2016年畢業後，一度入職公關公司，但受讀大學時參加的體育記者培訓計劃啟發，終轉行在網媒擔任體育記者，1年多後加入TVB。但自小體弱的她，在入職前的體檢中發現患上了肺結核（俗稱肺癆），必須入院觀察，幸出院後仍獲得入職機會，但之後仍要接受藥物治療長達9個多月。

巴黎奧運 莊琬晴去年曾貼出在TVB五年前後的對比圖。（圖片來源：IG@edithycc）
莊琬晴去年曾貼出在TVB五年前後的對比圖。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 大學畢業時的莊琬晴。（圖片來源：IG@edithycc）
大學畢業時的莊琬晴。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 莊琬晴在去年8月離巢TVB。（圖片來源：IG@edithycc）
莊琬晴在去年8月離巢TVB。（圖片來源：IG@edithycc）

多次採訪大型賽事 獲封為「體育蔡思貝」

在TVB時莊琬晴主力負責《體育新世界》、《運動大本營》等體育專題節目的編採工作，亦採訪過奧運、亞運、全運會等大型體育賽事，直至2023年8月離巢，現時除了擔任活動司儀外，亦是瑜伽導師。近年都留著一頭短髮的她，更曾獲封為「體育蔡思貝」，不過和蔡思貝一樣，有不少網民都認為之前長頭髮的她更有女人味，希望她能將頭髮留返長！

巴黎奧運 2021年莊琬晴採訪東京奧運時，已同方力申及何振然合作過，更有默契。（圖片來源：IG@edithycc）
2021年莊琬晴採訪東京奧運時，已同方力申及何振然合作過，更有默契。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 莊琬晴和方力申私下亦相熟。（圖片來源：IG@edithycc）
莊琬晴和方力申私下亦相熟。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 又採訪過香港女車神李慧詩。（圖片來源：IG@edithycc）
又採訪過香港女車神李慧詩。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 莊琬晴曾兩度與蔡思貝合照，都被指似樣到雙胞胎一樣。（圖片來源：IG@edithycc）
莊琬晴曾兩度與蔡思貝合照，都被指似樣到雙胞胎一樣。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 因此獲得「體育蔡思貝」之名。（圖片來源：IG@edithycc）
因此獲得「體育蔡思貝」之名。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 同蔡思貝一樣，莊琬晴都曾被勸留長頭髮更靚女。（圖片來源：IG@edithycc）
同蔡思貝一樣，莊琬晴都曾被勸留長頭髮更靚女。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 長髮時嘅莊琬晴。（圖片來源：IG@edithycc）
長髮時嘅莊琬晴。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 離巢後莊琬晴擔任活動司儀。（圖片來源：IG@edithycc）
離巢後莊琬晴擔任活動司儀。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 亦有教瑜伽。（圖片來源：IG@edithycc）
亦有教瑜伽。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 不時在社交網上分享運動照。（圖片來源：IG@edithycc）
不時在社交網上分享運動照。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 更罕有曬長腿。（圖片來源：IG@edithycc）
更罕有曬長腿。（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 （圖片來源：IG@edithycc）
（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 （圖片來源：IG@edithycc）
（圖片來源：IG@edithycc）
巴黎奧運 （圖片來源：IG@edithycc）
（圖片來源：IG@edithycc）

撰文：東方新地圖片來源：IG@edithycc、TVB

熱門文章

 