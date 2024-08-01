巴黎奧運2024 主持莊琬晴表現受讚賞 原來曾效力無綫5年獲讚撞樣一視后

近日巴黎奧運中各台主持都備受網民關注，其中TVB負責在巴黎直擊的主持莊琬晴（Edith）表現就獲得不少讚賞，原來她曾在TVB擔任體育記者5年，採訪過不少大型體育賽事，直到去年8月離巢，經驗相當豐富！

