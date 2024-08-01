巴黎奧運2024 主持莊琬晴表現受讚賞 原來曾效力無綫5年獲讚撞樣一視后
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近日巴黎奧運中各台主持都備受網民關注，其中TVB負責在巴黎直擊的主持莊琬晴（Edith）表現就獲得不少讚賞，原來她曾在TVB擔任體育記者5年，採訪過不少大型體育賽事，直到去年8月離巢，經驗相當豐富！
巴黎奧運 莊琬晴 到埗即發燒仍表現專業
原來莊琬晴在上周五巴黎奧運開幕前曾經病倒，她在社交網透露當日一到埗就發燒，幸好得到同事和行家們的藥物支援，令她的身體逐漸回復健康，她表示：「希望身體慢慢復原後，可以做得更好、更細緻、更專業！ #巴黎奧運 #採訪 #身體健康最重要 #唔係點做世界冠軍 #我可以的 #大家繼續支持香港運動員」
獲黃翠如大讚好叻
黃翠如在莊琬晴的帖文下留言讚她：「已經好叻叻，好佩服！」網民亦紛紛為她打氣，更有網民大讚她表現依然專業又穩定：「原來你病緊，完全睇唔出，因為你喺訪問入面表現得好專業，祝你早日康復！」、「見番你係幕前出現好開心，加油！」
初入TVB曾被驗出患肺結核
莊琬晴曾就讀IVE的公關及媒體事業高級文憑，後入讀香港恒生大學新聞系，2016年畢業後，一度入職公關公司，但受讀大學時參加的體育記者培訓計劃啟發，終轉行在網媒擔任體育記者，1年多後加入TVB。但自小體弱的她，在入職前的體檢中發現患上了肺結核（俗稱肺癆），必須入院觀察，幸出院後仍獲得入職機會，但之後仍要接受藥物治療長達9個多月。
多次採訪大型賽事 獲封為「體育蔡思貝」
在TVB時莊琬晴主力負責《體育新世界》、《運動大本營》等體育專題節目的編採工作，亦採訪過奧運、亞運、全運會等大型體育賽事，直至2023年8月離巢，現時除了擔任活動司儀外，亦是瑜伽導師。近年都留著一頭短髮的她，更曾獲封為「體育蔡思貝」，不過和蔡思貝一樣，有不少網民都認為之前長頭髮的她更有女人味，希望她能將頭髮留返長！
撰文：東方新地圖片來源：IG@edithycc、TVB