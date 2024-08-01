巴黎奧運2024 乒乓嫲嫲「反智轉身」逐格睇 經典重現網民like爆！
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巴黎奧運2024於昨日（7月31日）進行了乒乓球女單32強比賽，當中最矚目的莫過於由代表盧森堡出戰嘅61歲前乒乓球國手倪夏蓮，以及23歲的中國選手孫穎莎上演的「嫲孫大戰」。雖然倪夏蓮係今屆最老嘅選手，不過佢嘅表現亦十分出色，仲喺賽事中上演咗香港人超熟悉嘅「反智轉身」，睇到唔少網民都爆笑表示呢球可以吹一世！
倪夏蓮「反智轉身」網民爆like
倪夏蓮在第4局最後一分就分勝負，倪夏蓮只得4分，對面已經係match point，倪夏蓮仲瀟灑打出一招「反智轉身」扣殺，雖然都係落網，但整個動作都超有型！
唔少網民都爆笑留言：「呢球可以吹一世」、「其實佢係唔係睇過動漫節條片？」、「好L勁 場波佢先係主角」、「講真呢個反智轉身輕鬆反應得好快」
倪夏蓮正能量獲網民激讚
倪夏蓮在比賽中雖然多次被孫穎莎拋離，但係倪夏蓮就完全冇展示任何不忿，反而係keep住笑笑口，正能量爆燈！
中場休息拎住可樂飲
倪夏蓮在中場休息時更拎住可樂飲，令唔少網民都話呢位乒乓嫲嫲十分可愛！倪夏蓮賽後更獲場下的老公兼教練Tommy Danielsson冧爆獻吻，畫面簡直sweet到漏！
倪夏蓮原來係中國隊陪練
雖然倪夏蓮最後以局數0:4落敗，但倪夏蓮其實係孫穎莎同埋王楚欽嘅陪練，更喺乒乓球混雙決賽前已經陪2人練習。倪夏蓮出生於上海，祖籍浙江嵊縣，因此佢坦言今次成為中國隊嘅陪練係報答嘅時機：「我能有這樣的機會回報祖國，回報中國隊，為他們在奪取冠軍的路上，掃除那麼一點點障礙，我是非常非常幸福的。」
即刻睇片！（18:10經典重現）
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB (official)、小紅書@乒乓倪夏蓮、TVB、影片截圖