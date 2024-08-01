巴黎奧運2024 乒乓嫲嫲「反智轉身」逐格睇 經典重現網民like爆！

巴黎奧運2024於昨日（7月31日）進行了乒乓球女單32強比賽，當中最矚目的莫過於由代表盧森堡出戰嘅61歲前乒乓球國手倪夏蓮，以及23歲的中國選手孫穎莎上演的「嫲孫大戰」。雖然倪夏蓮係今屆最老嘅選手，不過佢嘅表現亦十分出色，仲喺賽事中上演咗香港人超熟悉嘅「反智轉身」，睇到唔少網民都爆笑表示呢球可以吹一世！

