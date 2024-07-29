巴黎奧運2024 劍神張家朗強勢上陣再衝金 為劍擊願放棄1件事！

「微笑劍后」江旻憓於巴黎奧運女子重劍個人賽奪金，勇奪香港史上第三面奧運金牌，為港隊打下強心針！其實港隊今屆有不少有望衝奬牌的運動員，其中「女飛魚」何詩蓓，以及上屆東京奧運金牌得主、「劍神」張家朗更被指有望衝金！張家朗將於今晚（29日）晚上7點35分於男子花劍32強中登場，力爭衞冕！

