巴黎奧運2024 劍神張家朗強勢上陣再衝金 為劍擊願放棄1件事！
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「微笑劍后」江旻憓於巴黎奧運女子重劍個人賽奪金，勇奪香港史上第三面奧運金牌，為港隊打下強心針！其實港隊今屆有不少有望衝奬牌的運動員，其中「女飛魚」何詩蓓，以及上屆東京奧運金牌得主、「劍神」張家朗更被指有望衝金！張家朗將於今晚（29日）晚上7點35分於男子花劍32強中登場，力爭衞冕！
張家朗為劍擊放棄學業
張家朗出身於運動世家，父母都是籃球運動員，他自小曾接觸籃球，直至中三暑假，他參加了劍擊班後，便愛上了這項極挑戰性的運動，之後更於中四毅然輟學，成為職業劍擊運動員。據了解，他曾於小學紀念冊上，寫下要成為「奧運冠軍」的夢想！
張家朗打到迷茫兼懷疑自己
張家朗為了這個夢想，真的一步一步努力去實踐！他曾於不同比賽獲得奬項，包括杭州亞運男子花劍個人賽金牌、世界盃個人賽金牌等。看似順利的他，也同樣試過因為受傷，表現未如理想等感到沮喪和迷茫。張家朗曾於訪問中表示有質疑過自己：「點解打極都唔順？」甚至懷疑自己不適合打劍，陷入不斷地思考的情況。幸好，他有家人和教練的支持，加上自己仍不言棄，堅持信念的性格，繼續努力一劍一劍地向目標進發！
張家朗直入32強衝金
目前世界排名第三的他，曾於里約奧運以16強止步，為港隊男花創下最佳成績。之後他更在東京奧運奪得金牌，為香港史上第二面奧運金牌，同時他亦成為香港首位奪取奧運金牌的男性運動員。來到今屆巴黎奧運，已是港隊奧運「三朝元老」的他，被列為4號種子，首圈輪空，直入男花32強，以此起步，出擊衝金！
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@cheungkalonggggg