巴黎奧運2024 盤點「微笑劍后」江旻憓10件事 能文能武仲係超強學霸

「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在7月28日舉行的巴黎奧運女子重劍個人賽決賽中，在1:7落後的絕境之下上演驚天大逆轉，追到12平後在加時賽中以「決一劍」擊敗法國隊主場劍手，為港隊在本屆奧運會勇奪第一面金牌！江旻憓繼1996年李麗珊奪得滑浪風帆金牌、2021年張家朗獲得花劍金牌之後，第三位在奧運上奪金的香港運動員！除了是重劍「世一」之外，原來Vivian同時多才多藝，更是一名學霸，可謂是「文武雙全」！接下來小編就為大家細數重劍女神背後的十件事。

