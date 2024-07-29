巴黎奧運2024 盤點「微笑劍后」江旻憓10件事 能文能武仲係超強學霸
1. 連續兩屆奧運港隊劍擊奪金
繼張家朗在東京奧運勇奪男子花劍個人賽金牌後，江旻憓為港隊摘得巴黎奧運首面金牌，同時劍擊成為港隊史上首次連續兩屆奧運有金牌落袋，意義非凡！
2. IB考獲41入讀美國史丹褔大學
江旻憓就讀國際學校英基沙田學院，在滿分45分的IB課程（國際文憑大學預科課程）中考獲41分，2012 年考入美國史丹福大學修讀國際關係學士學位。
3. 為讀大學棄戰倫敦奧運
雖然奧運一直是江旻憓的目標，不過在2012年倫敦奧運與學業之間，江旻憓選擇了後者，入讀美國史丹福大學。不過她在大學期間依然落力參加劍擊比賽，並取得好成績。2014年2月出戰世界盃萊比錫站個人賽摘得銅牌，同年9月首戰亞運，同樣於個人賽摘下一面銅牌。
4. 中國人民大學修讀法律碩士
大學畢業後，江旻憓在中國人民大學攻讀法律碩士學位，了解中國法律。
5. 修讀香港中文大學法律博士
東京奧運會後，2021年9月江旻憓入學香港中文大學法律博士課程（J.D.）。同時兼顧學業與劍擊，她曾表示在史丹福讀國際關係時，已希望日後能夠加入聯合國工作，還曾去瑞士參觀當地聯合國辦事處。
6. 曾兩次斷膝蓋韌帶
江旻憓曾於2017年訓練期間及2019年世錦賽期間經歷兩次膝蓋十字韌帶斷裂，江旻憓說：「我，膝頭，傻咗。」膝頭哥先後動過兩次手術，原來今次奧運比賽前一個月，江旻憓膝頭哥又受傷，一度無法進攻，最後忍受住身體與精神上的「壓力」，扭轉困境，翻盤奪金，認真意志驚人！
7. 多年來堅持全素飲食
2017年經歷十字韌帶重傷後，是江旻憓成為素食者的契機，她亦希望透過改變飲食習慣來減少受傷的機會。
8. 自幼多才多藝，極具劍擊天賦！
江旻憓1994年2月8日出生於於香港，2歲時隨父母移民加拿大6歲回流香港。從小便嘗試不同類型的課外活動，鋼琴、跆拳道、古箏、溜冰、芭蕾舞、畫畫，通通都難不倒她。11歲開始學習重劍，從此愛上這項運動，更形容是「劍擊圓滿了我的人生」。13歲時已越級取得2007年全國少年錦標賽U17組冠軍，成為重劍界新星。
9. 因甜美笑容獲封「劍擊界林志玲」
除了劍擊技術令人印象深刻之外，江旻憓的招牌笑容、無瑕疵皮膚及恬靜外貌與氣質也備受讚譽，更有不少人稱她撞樣「台灣第一名模」林志玲，獲封「劍擊界林志玲」及「微笑劍后」。
10. 江媽媽氣質超群
江旻憓過去曾在社交平台分享過一張童年照，原來江旻憓甜美外貌遺傳自媽媽的優良基因。相中江媽媽的笑容與江旻憓簡直一模一樣，不單止笑得燦爛，氣質也超絕。