巴黎奧運2024 連翊希直播落淚惹不滿 3理由正面回應網民負評
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巴黎2024奧運已舉行接近1星期，多間媒體連日來都有進行現場直播及採訪，仲邀請了眾多現役及退役運動員作為評述。而在過去幾日的評述及採訪中，TVB體育記者何振然以及香港劍擊代表連翊希（Coco）的表現就獲唔少觀眾好評。不過連翊希日前在直播中落淚的畫面，就竟然遭到部分網民的狠評……
連翊希為隊友感觸落淚被狠批
現年29歲的連翊希係香港女子重劍隊的一員，連翊希不僅外貌出眾，她的專業評述也深受網民喜愛，更因外貌與「聲夢小花」姚焯菲相似而備受關注。早前在男子重劍32強賽中，香港隊員何瑋桁落敗後，與連翊希視訊對話中更流下了男兒淚，連翊希亦為隊友感觸而忍唔住落淚，令唔少網民都話十分感動。不過連翊希真情流露的一幕就引來部分網民的負評，更狠批連翊希「贏又喊輸又喊」，不滿佢在直播時的表現。
連翊希3理由解釋兼回應負評
對於網民的批評，連翊希日前就在社交平台上回應，並指出當中的3個原因：「成日電視見到我好似眼濕濕咁，純粹係我對眼本身比較敏感，同埋已經連續通頂三晚做評述眼睛疲勞了。另外尋日睇男子重劍比賽點解會咁感觸，唔夠專業要喺鏡頭面前喊，因為作為隊友，我了解大家背後付出的辛酸，真的盡了全力好想贏但結果未盡人意的感受很深，真情流露了控制不住忽然湧上來的情緒，同埋個人唔夠瞓，情緒真係會波動大少少，知道大家開電視係唔會想睇人喊苦喊忽，往後上鏡會控制好情緒」。
連翊希仲強調希望觀眾能更多關注運動員的實力而非外表，並指出實力與外表無關，為何瑋桁平反。帖文一出引來許多網民留言，大家都對連翊希表示支持，仲大讚佢嘅評述既客觀又有感染力。
連翊希為追夢放棄建築師職業
連翊希曾就讀於拔萃女書院，及後在香港大學修讀園境建築學系，是一位學業和運動兼優的人才。不過連翊希為了追求運動員夢想，選擇暫時放棄建築師職業。連翊希在2014年及2018年的亞運會上，與江旻憓、朱嘉望等人合作，成功為香港贏得2面女子重劍團體賽銅牌。而在上屆東京奧運，連翊希亦有份參賽，與江旻憓、佘繕妡及朱嘉望在女子重劍團體賽中不敵國家隊，最終以第7名完成比賽。
撰文：東方新地圖片來源：Threads@linyikhei、IG@linyikhei、IG@tvbcomhk