巴黎奧運2024 連翊希直播落淚惹不滿 3理由正面回應網民負評

巴黎2024奧運已舉行接近1星期，多間媒體連日來都有進行現場直播及採訪，仲邀請了眾多現役及退役運動員作為評述。而在過去幾日的評述及採訪中，TVB體育記者何振然以及香港劍擊代表連翊希（Coco）的表現就獲唔少觀眾好評。不過連翊希日前在直播中落淚的畫面，就竟然遭到部分網民的狠評……

