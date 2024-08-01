巴黎奧運2024 鍾志光感慨為新一代體育主持平反 大爆全盛時期驚人show量！

巴黎奧運2024作為全球嘅盛事，唔少香港媒體以及電視台每日都會進行直播，希望大家都可以觀賞到賽事。TVB今年亦邀請了不少運動員一同為觀眾做評述，不過就有部分主持被網民狠批唔夠專業，而資深體育主持鍾志光（鍾仔）亦為一眾新進奧運主持發聲，更自爆全盛時期自己超驚人的show量！

