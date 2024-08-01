巴黎奧運2024 鍾志光感慨為新一代體育主持平反 大爆全盛時期驚人show量！
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巴黎奧運2024作為全球嘅盛事，唔少香港媒體以及電視台每日都會進行直播，希望大家都可以觀賞到賽事。TVB今年亦邀請了不少運動員一同為觀眾做評述，不過就有部分主持被網民狠批唔夠專業，而資深體育主持鍾志光（鍾仔）亦為一眾新進奧運主持發聲，更自爆全盛時期自己超驚人的show量！
鍾志光為新一代體育主持發聲
貴為資深體育主持的鍾志光，訪問期間不忘感嘆新晉奧運主持很難累積經驗：「我當年經歷過好多直播，當時《球迷世界》有一年全部直播，做奧運、做世界盃又全部Live嘅，有啲同事唔係唔得，係佢哋冇機會做直播，有好多突發、執生嘢未接觸過；同埋（奧運）咁多體育項目、資訊咁多，無論台前幕後都好，都係四年做一次架啫，我唔係為咗掩飾蝦碌咁講，係希望大家都明白。我哋只係四年做一次，根本係殺到埋嚟就食。」
鍾志光自爆全盛時期接show量
鍾仔又慨嘆體育節目無論市場及資源均日益萎縮，齋做體育主持比較難，願意入行的人亦日益減少、惡性循環，鍾仔說：「體育唔賺錢，因為轉播費太貴。冇得埋怨公司放棄或唔做體育，而係個市場咁樣，一個好實際問題，香港人係咪咁鍾意睇體育呢？依家有氣勢，係因為有香港吖嘛，凌晨四點幾都睇喎，因為嗰個叫張家朗、江旻憓」，「我會覺得可惜，依家已冇得講承傳，其實唔同時間都有啲好出色嘅年青同事入嚟做體育，但依家淨做體育節目會Under Show，同我哋當年唔同，當年做體育爆Show架，有固定節目之餘，再有Extra奧運、亞運、世界盃。（最勁嗰年爆Show爆成點？）大約爆咗300個Show。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB