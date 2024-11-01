巾幗梟雄之懸崖丨28歲羅毓儀扮未成年冇難度 超童顏樣被誤以為只得XX歲！

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》自播出以來備受關注，劇中緊張又刺激嘅劇情亦引起唔少討論！昨晚（31日）從西湖嘅劇情中，羅毓儀所飾演嘅未成年少女澄澄就因病生命垂危，唔少觀眾都大讚羅毓儀飾演未成年角色完全零違和，就連監製都搞笑踢爆羅毓儀曾被工作人員誤以為只得XX歲……

