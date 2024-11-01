巾幗梟雄之懸崖丨28歲羅毓儀扮未成年冇難度 超童顏樣被誤以為只得XX歲！
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TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》自播出以來備受關注，劇中緊張又刺激嘅劇情亦引起唔少討論！昨晚（31日）從西湖嘅劇情中，羅毓儀所飾演嘅未成年少女澄澄就因病生命垂危，唔少觀眾都大讚羅毓儀飾演未成年角色完全零違和，就連監製都搞笑踢爆羅毓儀曾被工作人員誤以為只得XX歲……
巾幗梟雄之懸崖丨羅毓儀童顏扮未成年零違和
羅毓儀在劇中飾演未成年少女澄澄，但劇中就講述羅毓儀因病生命垂危，昏迷不醒嘅佢最後由柴十七（黎耀祥飾）父親柴民意（杜燕歌飾），以家傳嘅「冰火交替浸藥秘技」盡力拯救，劇情十分緊張！羅毓儀今次飾演未成年角色就獲觀眾大讚零違和，就算今年已經踏入28歲，但係佢超童顏嘅外貌扮演未成年就完全冇壓力！
巾幗梟雄之懸崖丨羅毓儀被誤以為只得XX歲
羅毓儀出咗名童顏，因此今次前去橫店拍攝時亦因此鬧出超爆笑嘅誤會！監製嘟嘟就爆料羅毓儀被內地工作人員誤以為只有12歲，因為大家都認定佢係小朋友，所以都對佢照顧有加同不斷讚佢可愛。而羅毓儀亦直言：「其實都幾好，咁樣我可以唔使飲酒，因為話自己未成年係冇人會懷疑。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@yukyukyukee