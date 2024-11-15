蕭正楠5分鐘「致敬Joker」演技勁震撼 網友熱議拎視帝在望？

台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》第19集講到，七爺(胡定欣)開始採取更激進的手段來追討銀行借出的欠款，這一舉動引發了十七(黎耀祥)的疑慮。他在心中懷疑七爺是否恢復了她的奸商本性，但很快十七從大紅姐(康華)那裡得知了真相，對七爺徹底改觀。至於龍四海(蕭正楠)嘅出現，更掀起了全集高潮！

