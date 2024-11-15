蕭正楠5分鐘「致敬Joker」演技勁震撼 網友熱議拎視帝在望？
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台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》第19集講到，七爺(胡定欣)開始採取更激進的手段來追討銀行借出的欠款，這一舉動引發了十七(黎耀祥)的疑慮。他在心中懷疑七爺是否恢復了她的奸商本性，但很快十七從大紅姐(康華)那裡得知了真相，對七爺徹底改觀。至於龍四海(蕭正楠)嘅出現，更掀起了全集高潮！
蕭正楠5分鐘「致敬Joker」演技
龍四海(蕭正楠)出現在七爺辦公室，誇張的行為舉止嚇到路過職員。七爺、十七聞訊趕到，四海開始向兩人攤牌。四海承認自己是冒名頂替的少爺，但不會坦白真實身份。他指出龍督軍(曾航生)及七爺父親都是自己的仇人，並將會繼龍督軍之死後向七爺復仇。蕭正楠接近5分鐘嘅「致敬Joker」演技，表情切換相當精妙，由狂喜、奸笑、發呆、目露凶光等等，極大發揮空間，引起網友熱議！
網友熱議蕭正楠演技 拎視帝在望？
今次蕭正楠一人分飾三角，極大挑戰，更有網友大膽推測蕭正楠有機會成為今屆視帝黑馬！不過亦有人認為：「好無個種令人心寒既感覺…. Feel 到搵呀旺做好好多… 不過可惜年紀太老」、「呢套嘢嘅蕭正楠真係敗筆」、「講到蕭正楠咁撚勁神通廣大真係好牽強」、「情願佢真係分三個角色好過」不過太太黃翠如在Facebook力撐老公：「我覺得呢位演員做得好好」。
蕭正楠角色到底是否同一人
不少觀眾都好想知道，睇咗咁耐，其實蕭正楠一人分飾三角鄧桂平、龍四海、林茂才係唔係同一個人嚟？有內地劇迷搶先睇埋大結局，得出以下結論：
鄧桂平是一個人，龍四海和林茂才是一個人。他們兩個是雙胞胎，所以都是七爺的弟弟，但七爺只知道一個弟弟。因為當初她媽就是大婆讓私生子入門就是說要一個棄一個。
圖片來源：TVB、Facebook圖片