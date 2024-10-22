鄧萃雯唔接《巾幗》發展照樣勁 4年劇集超高產仲拍埋38億電影

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》日前（21日）正式播出，作為前幾輯都收視高企嘅劇集，今次雖然照舊有視帝黎耀祥做班底，不過女主角就由鄧萃雯換成胡定欣，引起外界唔少猜測。雖然鄧萃雯無緣拍攝《巾幗梟雄之懸崖》，不過曾自爆4年間畀過3次檔期嘅鄧萃雯發展就一樣咁強勁，仲喺等待《巾幗》劇組期間接拍多部作品！

撰文：東方新地 圖片來源：ig@tangshuiman、電影《孤注一擲》截圖、電影《孤注一擲》海報、微博@鄧萃雯、微博@電視劇穿盔甲的少女、微博@我們的當打之年、《傾城亦清歡》劇照、《九義人》劇照