鄧萃雯唔接《巾幗》發展照樣勁 4年劇集超高產仲拍埋38億電影
鄧萃雯4年狂接多套新劇
鄧萃雯去年曾於社交平台po長文澄清並非因片酬低拒拍《巾幗》，更透露自己在4年間已經給出3次檔期，因此無法接拍《巾幗》自己比任何人都失望。雖然鄧萃雯等咗《巾幗》4年，但其實鄧萃雯等待期間亦先後於接拍《穿盔甲的少女》、《我們的當打之年》，《傾城亦清歡》以及《九義人》，幾乎係1年1劇，十分高產！
鄧萃雯內地電影強勢收38億票房
鄧萃雯於2009年及2010年憑《巾幗梟雄》系列連續兩年奪得萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角」，成為史上第一位「冧莊視后」，演技備受肯定！不過鄧萃雯近年主要在內地發展，去年她有份參演嘅內地電影《孤注一擲》更錄得38億票房，成績超亮眼！
巾幗梟雄4｜鄧萃雯澄清拒拍唔關片酬事！等足4年決定不委屈自己
TVB落實開拍《巾幗梟雄4》（暫名《巾幗梟雄之懸崖》），但早前有報道指將由胡定欣取代鄧萃雯做女主角，原因有傳是鄧萃雯嫌棄TVB片酬出手太低，昨晚（27日）鄧萃雯就在深夜發長文，親解拒拍《巾幗4》的真正原因，並直言已等足4年，但最終仍未能成事，令她比觀眾更失望！
巾幗梟雄4｜鄧萃雯：道不同不相為謀
鄧萃雯在社交網表示最近一直在思考一些問題：「無論一段關係，一件想達成的夢想，或是一份工作任務，若在開初它已經出現一些不好的徵兆或已感到有不舒服不妥當的地方，請相信自己的直覺，就不要再繼續了。這不是說誰對誰錯，就是告訴你不合適，道不同不相為謀，因為勉強無幸福。」
決定少與不尊重專業的人合作
接著鄧萃雯講到自己的經驗之談：「曾經在接拍某個戲之前，反對了故事內容一些三觀不正的想法，製作人為了想我接拍也就妥協不寫這情節，可我最終就落入一個非常不愉快的拍攝過程，這教訓畢生難忘，也一直用來警惕自己。自此之後，我不再以事業為優先，更懂得疼愛自己身、心、靈的健康，更加投入生活且熱愛生活；不再妥協於不公平對待，不委屈於不合理的工作條件，少與不尊重專業的人合作。」
親揭已為《巾幗梟雄4》等足四年
到長文結尾，鄧萃雯才開始澄清有關她為片酬拒拍《巾幗梟雄4》的報道：「已等候四年，給出了三次檔期，我比觀眾的失望更大。四奶奶、九姑娘這些大女主人格魅力，也成就了我堅毅不屈的精神，希望這些美好角色，也能感染你們活出豐盛的人生，認真應用來對待自己，才更有價值和回報。如果接工作只看錢份上，應該已家財萬貫可以退休了。娛樂新聞只為博眼球，聰明的觀眾不用盡信。決定不拍《巾幗》時，還未知道《孤注一擲》即將上映，作得就作。」
解釋「不尊重專業的人」與劇組無關
網民都紛紛對鄧萃雯的決定表示支持，又指《巾幗》系列不應該繼續拍下去：「絕對不妥協膠劇本」、「經典可一不可再」、「不拍也罷，最後都可能係第3輯咁爛」、「第三輯編審已經唔同咗，班底製作完全改變，何解不改名引起咁多事端」、「咁經典嘅劇，如果唔齊人或者劇本未夠吸引，都係暫時擱置好啲」等。
鄧萃雯又親自落場解答網民的疑問，有網民問她為何一定要追求「三觀要正」？她就回答：「因為影視劇有着強大潛移默化人思想的能力，我不想製造垃圾給觀眾，是我個人的選擇，世界已經夠多醜惡，人心也常見陰險，不想再去推廣把這些惡事美化。」對於有網民指「不尊重人的劇組再合作下去對自己來說是一種內耗」，她亦急忙解釋：「不要理解錯了，跟劇組無關，監製和編劇都好想係我演。」
鄧萃雯年初與監製編劇聚會 劇集一度「胎死腹中」
鄧萃雯於年初曾經於社交平台分享了自己與黎耀祥及《巾幗梟雄》監製李添勝、編劇張華標一起在飲茶，其中TVB金牌監製李添勝已退休多年更久未露面，這個黃金組合難得露面及聚首一堂，加上鄧萃雯一句「等下次的天作之合」，令不少網民也懷疑是否續集有望。
兩位主角都表明想再拍《巾幗》系列，但鄧萃雯曾指當中有不少因素一度影響開拍：「其實我跟黎耀祥的心也很愛這個戲，我們也很希望如果有很好的劇本再體現第四部的話，我們也會考慮的，我真的是這樣想的，其實我檔期都留出來了，但是最後還是有些問題卡在中間，所以我們就不能隨便說嘛這個事情。」原來早在2年前年底有消息傳出《巾幗梟雄》將會開拍第4輯，可惜傳資方突然撒資加上疫情影響開拍日期，令《巾幗梟雄4》開拍無望。
被指因片酬低拒拍《巾幗梟雄4》
早前有報道指《巾幗4》的女主角將由視后胡定欣擔正，至於「四奶奶」鄧萃雯就有傳因演出電影《孤注一擲》而在內地人氣急升，片約片酬亦較多，未能與TVB達成共識，最終未能合作拍攝，而男主角得返「柴九」黎耀祥，最終柴九同四奶奶無法再續前緣！