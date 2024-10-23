巾幗梟雄之懸崖丨黎耀祥連環換4種情緒 視帝級演技曬冷極搶fo
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TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》已經播出，今輯繼續有視帝黎耀祥做班底，而佢與胡定欣在劇中更係合作無間，2位好戲之人嘅場口亦令唔少觀眾大感期待！黎耀祥今次就繼續狂曬視帝級演技，在昨晚（22日）播出嘅劇情中，仲連環自由轉換4種唔同嘅情緒，獲唔少觀眾激讚！
巾幗梟雄之懸崖丨黎耀祥狂騷視帝級演技
昨晚播出的第2集中，劇情講述在上海叱吒風雲嘅七爺（胡定欣飾），因親哥哥新爺（海俊傑飾）興風作浪陷入財困擠提危機。七爺喺不得已嘅情況下仲以死威脅柴十七（黎耀祥飾）幫忙，最終柴十七以「兄妹同心，其利斷金」、「光著腳的女人，不怕穿尖頭曼皮鞋的男人」以及「雀不飛」三大絕招，成功幫七爺渡過重大難關，2人更自此惺惺相惜，並立誓「狼狽為奸，贏盡上海灘」！
巾幗梟雄之懸崖丨台詞有深意變教育電視
永業銀行危機場口係劇中大場面嘅代表之一，除咗有動員數百人以及一眾主要演員演出嘅場面外，仲有開槍以及狂灑金錢嘅超氣派畫面，播出效果十分搶fo！今集仲有招牌勵志金句：「本來有路嘅咩？路係人行出嚟架嘛」，其他台詞亦超有深意，例如：「狼狽為奸，狼前腳長、後腳短，狽就前腳短、後腳長，所以兩個要夾計搵食」、「你當自己係一隻死咗嘅豬，死豬不怕開水燙」，又以「飛不起的雀仔」及「雞籠裏的雞」形容一眾上海商業鉅子。
撰文：東方新地圖片來源：TVB