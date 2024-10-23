巾幗梟雄之懸崖丨黎耀祥連環換4種情緒 視帝級演技曬冷極搶fo

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》已經播出，今輯繼續有視帝黎耀祥做班底，而佢與胡定欣在劇中更係合作無間，2位好戲之人嘅場口亦令唔少觀眾大感期待！黎耀祥今次就繼續狂曬視帝級演技，在昨晚（22日）播出嘅劇情中，仲連環自由轉換4種唔同嘅情緒，獲唔少觀眾激讚！

