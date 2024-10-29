盤點黎耀祥7大經典角色 網民最喜歡睇佢演流氓！

《巾幗梟雄之懸崖》日前正式播出，其中焦點都落在《巾幗梟雄》系列男主角60歲黎耀祥身上。日前就有網民在社交平台以「大家覺得黎耀祥邊個角色演得最好」為題發文討論，不少網民都紛紛提出自己最喜歡的黎耀祥角色，又指黎耀祥「除咗做主角，其他都幾好」，一句神總結黎耀祥從影近40年演藝生涯。

