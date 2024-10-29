盤點黎耀祥7大經典角色 網民最喜歡睇佢演流氓！
1）《生化壽屍》駒哥：經典金句最受歡迎
最多網民提起的角色就是《生化壽屍》的「駒哥」，電影上映超過26年，不少網民依然非常喜歡黎耀祥在戲內的金句，包括：「得閒打下蠟啦」、「搭𨋢啦！前世未行過咩？一樓嚟㗎呢度」和「我滕架 我真係滕架」等。
2）《人在邊緣》曱甴：獲讚演活角色
黎耀祥的早期作品《人在邊緣》飾演黎明的下屬「曱甴」，網民留言激讚黎耀祥在劇中演技：「我祇係記得佢曱甴果個角色」、「黎視帝的確演活咗「曱甴」呢個角色」、「我都覺得呢個反而係最好睇」等。
3）《西遊記》 豬八戒：憑此角色爆紅
《西遊記》 豬八戒可算是黎耀祥的彈起之作。黎耀祥因為當時的第一人選辭演角色，而隨後補上，不過就因為其維妙維肖的演技，成功憑角色入屋，一度爆紅：「一定係八戒」、「八戒湊仔果下我記到而家 我阿媽笑點高都話佢個衰樣抵死」、「記得當年未拍西遊記時，有人打去電台phone in話黎耀祥好戲，香蕉俱樂部無人識邊個係黎耀祥」等。
4）《楚漢驕雄》韓信：入型入格翻身之作
黎耀祥通常在劇集或電影中飾演流氓，在《楚漢驕雄》中卻飾演名將「韓信」。網民都指黎耀祥演「韓信」奸到出汁，非常有突破：「韓信真係好正，佢幾演活到角色哥種小器，最後一集韓信死前「成也蕭何，敗也蕭何」個笑聲都演得好，好悲愴。」、「韓信係正嘅」等。
5）《鐵血保鏢》 尚忠：憑倉底貨奪人生首個獎項
在2006年播出的《鐵血保鏢》 有馬浚偉、姚子羚主演，黎耀祥飾演長子「尚忠」。當年其實《鐵血保鏢》 為倉底貨，製作成品極低，不過卻深得網民歡心，更令黎耀祥獲得人生首個獎項。
6）《殺手再培訓》：低成品製作演技意外出色
不少網民都提起電影《殺手再培訓》。1998年的《殺手再培訓》由黎耀祥做男主角，飾演一位曾經輝煌的金牌殺手，後來潦倒失業而成為被唾棄的過期殺手。雖然電影為小本製作，但就以一個嶄新角度去寫出殺手的世界，再加上黎耀祥的頂級演技，令網民都大讚此電影為漏網之魚。
7）《巾幗梟雄》柴九：網民最愛角色
講到黎耀祥，當然不能不提喺《巾幗梟雄》終於做主角柴九！網民就認為黎耀祥的確演活柴九，但卻因為柴九一角而戲路變得越來越窄，搞到「演乜都似柴九」：「柴九未做柴九之前 明明都carry 到好多唔同角色 唔知點解之後無啦啦好似有包伏咁」、「柴九好似之後就做黎做去都係柴九樣」、「做完柴九之後就走火入魔」等。