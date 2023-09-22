鄧萃雯內地人氣升呢 唔拍《巾幗梟雄4》改由胡定欣擔正

TVB經典劇集《巾幗梟雄》上月宣布旗下77工作室，與內地騰訊視頻旗下企鵝影視簽署合作框架協議，並會共同推出四部劇集，其中一部就係《巾幗梟雄4》，當時大家都期待黎耀祥、鄧萃雯再合作，不過卻出現變數，近日有指女主角卻是另有其人！