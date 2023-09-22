鄧萃雯內地人氣升呢 唔拍《巾幗梟雄4》改由胡定欣擔正
胡定欣擔正 鄧萃雯唔拍《巾幗4》
據報道指，《巾幗4》的女主角將由視后胡定欣擔正，至於「四奶奶」鄧萃雯就有傳在內地人氣急升，片約片酬亦較多，未能與TVB達成共識，最終未能合作拍攝，而男主角得返「柴九」黎耀祥，最終柴九同四奶奶無法再續前緣！
鄧萃雯內地人氣升呢 片約片酬比拍劇吸引
鄧萃雯曾兩度奪得TVB視后寶座，於2009年及2010年憑《巾幗梟雄》系列連續兩年奪得萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角」，成為史上第一位「冧莊視后」。另外，鄧萃雯近年在內地發展，包括參演電影《孤注一擲》，飾演王大陸母親，該電影在內地票房達38億成績非常好！鄧萃雯的演技更獲觀眾認同，片約大增。有網民估計電影片酬吸引，比電視劇劇酬高，加上多年前她與無綫因獎項而結怨鬧翻，種種導致唔拍《巾幗4》。
網民唔睇好胡定欣
黎耀祥日前在社交網上載開工照，見他以《巾幗梟雄之義海豪情》劉醒造型上陣，並留言：「熟悉的影子，熟悉的地方！都是回憶！」其後黎耀祥又與胡定欣開直播，令網民都紛紛留言追問定欣今次是否會做女主角。不過，對於胡定欣頂替鄧萃雯，網民留言：「但佢個樣好配角feel」、「啊……第三部換成胡杏兒我就沒看，還想著4鄧萃雯回歸一定追，現在又不用看了，其實女演員都很好，但是我有先入為主情結」、「幹脆叫大太監3」、「最好換埋黎耀祥，拍外傳算。」
《巾幗3》換胡杏兒收視馬上仆直
2009年，《巾幗梟雄》平均收視33點，大結局平均收視42點，最高收視達47點（約343萬名觀眾）；2010年《巾幗梟雄之義海豪情》同樣厲害，大結局收視平均44點、最高47點（約343萬名觀眾），出現於劉醒逝去的一幕，為2010年香港收視最高的電視節目。在錄得最高收視的同一時間，亞洲電視本港台播映的恩雨之聲更創下「零點收視」（少於半點收視而不計算）的紀錄。
至於來到第三輯，2016年《巾幗梟雄之諜血長天》女主角不是鄧萃雯，換上胡杏兒，收視馬上仆直，平均收視20點。當時更被網友評為年度爛劇大熱，《巾幗3》以抗日做背景，網友大鬧女主角換了人，而且劇中太多強姦及施虐情節，加上出現大量穿崩位，令不少觀眾棄劇。
黎耀祥：胡定欣是合作得最多的女演員
黎耀祥接受傳媒訪問時透露未收到有關消息，又指公司安排得有一定考慮，黎耀祥更大讚「新女主角」胡定欣，「定欣是我在TVB合作得最多的女演員」，默契十足，希望觀眾接受。黎耀祥與胡定欣曾合作多部作品包括《巾幗梟雄》、《公公出宮》、《大太監》等等。
搶鏡配角冇得留低
《巾幗》系列成就多個經典，當中不少角色更令觀眾留下深刻印象，有唱主題曲「紅蝴蝶」兼有份主演的吳卓羲、「排骨仔」敖嘉年、「梁非凡」麥長青（麥包）於《巾幗4》都冇得留低，之前有傳會參與《巾幗4》的朱晨麗都同樣不在名單。
《巾幗梟雄4》劇情講乜？ 24字故事大綱曝光
過去《巾幗梟雄》第一至第三輯都有動蕩的時代背景，今輯由張華標重掌劇本，令人關注故事以哪個時代作背景，當中可能牽涉重大場面，而無綫也在資料中披露了24字故事大綱，不但預告了全劇集數，故事背景似乎與抗戰年代有關係：
商戰風雲，崢嶸歲月
抗戰時代，亂世烽煙
氣勢磅礡，血脈賁張
三十集史詩式長劇
黎耀祥鄧萃雯年初與監製編劇聚會 劇集一度「胎死腹中」
鄧萃雯於年初曾經於社交平台分享了自己與黎耀祥及《巾幗梟雄》監製李添勝、編劇張華標一起在飲茶，其中TVB金牌監製李添勝已退休多年更久未露面，這個黃金組合難得露面及聚首一堂，加上鄧萃雯一句「等下次的天作之合」，令不少網民也懷疑是否續集有望。
兩位主角都表明想再拍《巾幗》系列，但鄧萃雯曾指當中有不少因素一度影響開拍：「其實我跟黎耀祥的心也很愛這個戲，我們也很希望如果有很好的劇本再體現第四部的話，我們也會考慮的，我真的是這樣想的，其實我檔期都留出來了，但是最後還是有些問題卡在中間，所以我們就不能隨便說嘛這個事情。」原來早在2年前年底有消息傳出《巾幗梟雄》將會開拍第4輯，可惜傳資方突然撒資加上疫情影響開拍日期，令《巾幗梟雄4》開拍無望。
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