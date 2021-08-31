七救星｜七仙羽師傅拯救布偉傑 前大台「御用鬼佬」無運行全因對衰咸濕又對呢位動心？
布偉傑現身ViuTV七仙羽節目《七救星》同大家見面！效力TVB 17年的布偉傑，長年在劇集演「御用鬼佬」，不過他早在2018年已經正式與TVB結束合約，其後更接拍了兩部電影，有說他打算進軍荷李活發展，只是近年已淡出幕前。在節目《七救星》中，布偉傑竟然被七師傅指無運行全因衰咸濕！
撰文：東方新地｜圖片：ViuTV《七救星》影片截圖、新傳媒、Instagram、TVB劇照
布偉傑 現身ViuTV 搵七仙羽打救
前無綫「御用鬼佬」布偉傑（Brian Burrell）現身由七仙羽師傅主持的節目《七救星》，被七師傅指他無運行全因衰咸濕，七師傅更話：「佢連我都唔放過！」節目中更講到七師傅係「西洋（菜街）選美冠軍」，難怪連布偉傑都垂涎佢嘅美色，因此七師傅要作法，為佢清一清心！
布偉傑無綫告別作《福爾摩師奶》
布偉傑（Brian Thomas Burrell）告別大台的作品，係陳松伶主演的《福爾摩師奶》，陳松伶飾演爵士夫人「祖迪費查」，而佢嗰位英國爵士老公菲臘費查，當然就由TVB「御用鬼佬」布偉傑飾演！
2018年離開TVB 間歇接Job藕斷絲連
布偉傑跟TVB結束17年賓主關係，《福爾摩師奶》及之前的《荷里活有個大老千》都可算是其暫別作品，但其實2020年劇集《黃金有罪》仍見到他飾演銀行大班Mr. Benson。至於近年TVB的外國人常用角色，已換成33歲德國演員易宇航 ，「御用鬼佬」的空缺果然好快被填補！
進軍荷李活拍戲
離開TVB後，布偉傑在化妝師太太Celia介紹下，認識到電影公司華誼兄弟的人員。後來又在兩位美國朋友介紹下，接拍兩部電影，兩部電影據知分別會在尼泊爾及杜拜拍攝，進軍荷李活！
大學修讀中國文學 精通三文四語
現年49歲的布偉傑本名Brian Thomas Burrell，生於美國猶他州鹽湖城，大學期間修讀中國文學及亞洲研究，精通廣東話、普通話、英語及柬埔寨語。布偉傑1995年來港時曾任幼稚園英語老師，之後在2001年開始參演TVB劇集。