七救星｜七仙羽師傅拯救布偉傑 前大台「御用鬼佬」無運行全因對衰咸濕又對呢位動心？

布偉傑現身ViuTV七仙羽節目《七救星》同大家見面！效力TVB 17年的布偉傑，長年在劇集演「御用鬼佬」，不過他早在2018年已經正式與TVB結束合約，其後更接拍了兩部電影，有說他打算進軍荷李活發展，只是近年已淡出幕前。在節目《七救星》中，布偉傑竟然被七師傅指無運行全因衰咸濕！

撰文：東方新地｜圖片：ViuTV《七救星》影片截圖、新傳媒、Instagram、TVB劇照