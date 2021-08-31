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七救星｜七仙羽師傅拯救布偉傑 前大台「御用鬼佬」無運行全因對衰咸濕又對呢位動心？

東方新地 - 娛聞

布偉傑現身ViuTV七仙羽節目《七救星》同大家見面！效力TVB 17年的布偉傑，長年在劇集演「御用鬼佬」，不過他早在2018年已經正式與TVB結束合約，其後更接拍了兩部電影，有說他打算進軍荷李活發展，只是近年已淡出幕前。在節目《七救星》中，布偉傑竟然被七師傅指無運行全因衰咸濕！

撰文：東方新地｜圖片：ViuTV《七救星》影片截圖、新傳媒、Instagram、TVB劇照

布偉傑 現身ViuTV 搵七仙羽打救

前無綫「御用鬼佬」布偉傑（Brian Burrell）現身由七仙羽師傅主持的節目《七救星》，被七師傅指他無運行全因衰咸濕，七師傅更話：「佢連我都唔放過！」節目中更講到七師傅係「西洋（菜街）選美冠軍」，難怪連布偉傑都垂涎佢嘅美色，因此七師傅要作法，為佢清一清心！

第13集《七救星》嘉賓係布韋傑，到底「一哥」想七師傅幫佢解決咩難題呢？留意9月1日晚嘅節目。（圖片來源：《七救星》）
第12集《七救星》嘉賓係布韋傑，佢想七師傅幫佢嘅事業帶來起色。（圖片來源：ViuTV）
七師傅今集拉隊上山吸收天地靈氣。（圖片來源：ViuTV）
七師傅今集拉隊上山吸收天地靈氣。（圖片來源：ViuTV）
布偉傑大讚七師傅成個人都充滿自信。（圖片來源：ViuTV）
布偉傑大讚七師傅成個人都充滿自信。（圖片來源：ViuTV）
七師傅為布偉傑作法清心。（圖片來源：ViuTV）
七師傅為布偉傑作法清心。（圖片來源：ViuTV）
全程瞓喺地嘅布偉傑睇嚟好享受！（圖片來源：ViuTV）
全程瞓喺地嘅布偉傑睇嚟好享受！（圖片來源：ViuTV）
被七師傅話衰咸濕，布偉傑即刻碌大對眼。（圖片來源：ViuTV）
被七師傅話衰咸濕，布偉傑即刻碌大對眼。（圖片來源：ViuTV）

布偉傑無綫告別作《福爾摩師奶》

布偉傑（Brian Thomas Burrell）告別大台的作品，係陳松伶主演的《福爾摩師奶》，陳松伶飾演爵士夫人「祖迪費查」，而佢嗰位英國爵士老公菲臘費查，當然就由TVB「御用鬼佬」布偉傑飾演！

布偉傑
布偉傑在無綫告別劇中飾演女主角陳松伶的爵士老公，可惜戲份不算多。（圖片來源：TVB）
布偉傑
凡是外國人角色，大家都會想起「御用鬼佬」布偉傑！（圖片來源：TVB）

2018年離開TVB 間歇接Job藕斷絲連

布偉傑跟TVB結束17年賓主關係，《福爾摩師奶》及之前的《荷里活有個大老千》都可算是其暫別作品，但其實2020年劇集《黃金有罪》仍見到他飾演銀行大班Mr. Benson。至於近年TVB的外國人常用角色，已換成33歲德國演員易宇航 ，「御用鬼佬」的空缺果然好快被填補！

布偉傑在《荷里活有個大老千》飾演ICAC調查主任。
布偉傑在《荷里活有個大老千》飾演ICAC調查主任。（圖片來源：TVB）

進軍荷李活拍戲

離開TVB後，布偉傑在化妝師太太Celia介紹下，認識到電影公司華誼兄弟的人員。後來又在兩位美國朋友介紹下，接拍兩部電影，兩部電影據知分別會在尼泊爾及杜拜拍攝，進軍荷李活！

七救星｜七仙羽拯救布偉傑 大台「御用鬼佬」離巢效力17年無綫

七救星｜七仙羽拯救布偉傑 大台「御用鬼佬」離巢效力17年無綫

布偉傑與化妝品師太太Celia在2017年結婚，一直相當恩愛。
布偉傑與化妝品師太太Celia在2017年結婚，一直相當恩愛。

七救星｜七仙羽拯救布偉傑 大台「御用鬼佬」離巢效力17年無綫

大學修讀中國文學 精通三文四語

現年49歲的布偉傑本名Brian Thomas Burrell，生於美國猶他州鹽湖城，大學期間修讀中國文學及亞洲研究，精通廣東話、普通話、英語及柬埔寨語。布偉傑1995年來港時曾任幼稚園英語老師，之後在2001年開始參演TVB劇集。

布偉傑
講到布偉傑最深入民心角色，當然就係2006年《同事三分親》中的「韋一」！唔少觀眾都習慣叫佢「阿一」、「一哥」。
布偉傑
拍攝電視劇《同事三分親》時， 蔡淇俊、布偉傑與關詠荷不時一齊放飯！
布偉傑
布偉傑讀大學期間修讀中國文學及亞洲研究，精通廣東話、普通話、英語及柬埔寨語。厲害！
無綫劇《誰家灶頭無煙火》劇照
無綫劇《誰家灶頭無煙火》劇照

接河國榮棒成「御用鬼佬」

有著先天優勢，布偉傑在河國榮2007年離巢後，接棒成為另一位「御用鬼佬」，幾乎包辦所有戲份比較多的外國人角色；另外亦有參演廣告及司儀工作。

七救星｜七仙羽拯救布偉傑 大台「御用鬼佬」離巢效力17年無綫

七救星｜七仙羽拯救布偉傑 大台「御用鬼佬」離巢效力17年無綫

布偉傑
(左起) 布偉傑、河國榮及喬寶寶三位「外國人」都已離開TVB。

七救星｜七仙羽拯救布偉傑 大台「御用鬼佬」離巢效力17年無綫

組樂隊開音樂會

布偉傑演戲外同樣熱愛音樂，與幾位志同道合的音樂人組成樂隊「港三港四」，今年1月更在朋友借出的場地舉行音樂會，在零收入、低成本下以歌會友！

布偉傑擔任樂隊「港三港四」主音。
布偉傑擔任樂隊「港三港四」主音。

七救星｜七仙羽拯救布偉傑 大台「御用鬼佬」離巢效力17年無綫

即睇《七救星》第12集預告：

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