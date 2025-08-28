中年好聲音4 ｜ 53歲前TVB御用警司布偉傑離巢7年現身 自揭參賽真正目

「TVB御用警司」布偉傑自2018年離巢後絕跡幕前，近日竟驚現將軍澳電視城，參加歌唱節目《中年好聲音4》海選，場面令人相當意外！現場所見，布偉傑神情略帶緊張，與昔日在劇中飾演高級警司的自信模樣大相逕庭。究竟這位觀眾熟悉的臉孔，為何事隔7年重返電視城，更是挑戰一個歌唱比賽？背後原因原來唔簡單。