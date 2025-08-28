中年好聲音4 ｜ 53歲前TVB御用警司布偉傑離巢7年現身 自揭參賽真正目
布偉傑驚喜現身電視城 海選現場氣氛緊張
《中年好聲音4》近日於將軍澳電視城進行海選，吸引不少追夢者參加，其中最令人意想不到的參賽者，莫過於前TVB藝人布偉傑。布偉傑於2007年憑處境劇《同事三分親》中「韋一」一角成功入屋，其後多數飾演外籍警司角色，形象深入民心。這次他重返舊地，並非為拍劇，而是以參賽者身份挑戰歌唱舞台，讓在場人士大感驚訝。他接受訪問時，分享了自己參賽的原因，似乎對音樂充滿熱誠，並希望藉此機會開展事業新一頁。
布偉傑親揭參賽目 「想畀人知我唱到歌」
對於為何參加《中年好聲音4》，布偉傑在訪問中坦言有兩大目的，他直言：「我想畀人知道原來我真係唱到歌，亦想用呢個talking point搵人參加返我嘅樂隊。」原來布偉傑對音樂充滿熱誠，更與6位志同道合的樂手組成「港三港四」樂隊。他希望透過今次參賽，除了證明自己的歌唱實力外，更能吸引更多音樂愛好者留意到他的樂隊，為樂隊招募新血，可見他對音樂的投入程度非淺。
回顧布偉傑離巢7年辛酸路 曾組樂隊零收入開騷
自2018年離開TVB後，布偉傑的事業發展經歷不少轉折。他曾開設教育中心，亦擔任過證券公司的市場部總監，更主持網上節目分享置業心得，現時則任職網絡工程師，可謂百足咁多爪。在音樂路上，他與樂隊「港三港四」充滿熱誠，過往更曾在零收入的情況下，於中環的酒吧舉行迷你音樂會，目的只為以歌會友。2023年2月時，突然在抖音宣布與第二任妻子Celia離婚，正式結束第二段婚姻，並因疫情影響收入，可見其離巢後的生活並非一帆風順，今次重返幕前參賽，為理想再搏一次。
因經濟不穩再離婚
有過兩段婚姻的布偉傑於1994年認識比他年長兩歲的圈外女友，婚後兩人育有兩名孩子，並受首任妻子影響來港生活，但兩人最後於2003年離婚。直至2017年，布偉傑離開TVB前在美國跟交往3年的化妝師女友Celia結婚，但2023年2月布偉傑時宣布與Celia離婚，正式結束第二段婚姻。布偉傑當時稱未清楚離婚原因，可能因疫情的關係令自己的經濟狀況不穩，在這壓力下，導致生活模式變了，最終令Celia提出分手。當時他在片中表示：「啱啱係正式離咗婚，其實真正背後原因我自己都未搞清楚。我哋去申請離婚嘅時候，嗰日朝早搞掂咗啲手續，去食早餐、食完早餐去睇場戲，跟住食午餐，跟住一齊做義工，食晚餐，跟住講拜拜，各自返自己屋企。呢三年，我嘅經濟開始唔穩定，做司儀嘅活動同拍戲完全停頓，所以我就認為係呢個壓力，生活模式變咗，佢先提出，不如我哋做返好朋友。開頭我都唔接受，我知道有問題，但我好想解決問題，佢講嗰晚，我喊咗成晚。」
大學修讀中國文學 精通三文四語
大學修讀中國文學 精通三文四語
現年53歲的布偉傑本名Brian Thomas Burrell，生於美國猶他州鹽湖城，大學期間修讀中國文學及亞洲研究，精通廣東話、普通話、英語及柬埔寨語。布偉傑1995年來港時曾任幼稚園英語老師，之後在2001年開始參演TVB劇集。