師傅點算｜直擊台北奇廟拜狗求橫財！30呎巨犬像背後藏心酸傳說！

最新一集《師傅點算》，In師傅帶隊直擊台北石門區一間神秘陰廟，廟內供奉的竟是「狗大仙」！相傳該廟求橫財極為靈驗，更有一座高達30呎的巨型犬像鎮守，氣勢磅礴。究竟這隻神犬有何來歷？背後竟藏著一段流傳已久、關於人狗情深的悲壯殉主傳說！