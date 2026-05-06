師傅點算｜直擊台北奇廟拜狗求橫財！30呎巨犬像背後藏心酸傳說！
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最新一集《師傅點算》，In師傅帶隊直擊台北石門區一間神秘陰廟，廟內供奉的竟是「狗大仙」！相傳該廟求橫財極為靈驗，更有一座高達30呎的巨型犬像鎮守，氣勢磅礴。究竟這隻神犬有何來歷？背後竟藏著一段流傳已久、關於人狗情深的悲壯殉主傳說！
In師傅親證求財聖地 專旺偏門行業人士
In師傅今集來到位於台北石門區、以拜狗大仙聞名的十八王公廟。該廟宇相傳求取橫財尤其靈驗，因此長年香火鼎盛，特別旺從事偏門行業的人。In師傅抵達後，隨即與廟內神明溝通，她表示感知到此廟的主要工作是守護這一帶地方的安寧。她更向觀眾推薦，這裡除了拜神，亦是靜心打坐的好地方，能與神明更好地溝通，尋求心靈平靜。
In師傅點評風水格局 「有山有水chill住拜神」
十八王公廟分為新舊兩廟，In師傅亦點評了其優越的地理位置。她指出舊廟位置靠近海邊，而新廟則背靠山巒，形成一個有山有水的絕佳格局。她形容道：「嚟呢度打坐、靜心係同神明傾偈好地方。一邊可以拜神，另一邊可以打下卡、chill 下幾好，舊廟近海有水，行過嚟新廟有山。」而新廟的最大亮點，莫過於一座為紀念傳說中忠犬而設、高達30呎的巨型狗狗像，成為遊客必到的打卡熱點。
清朝十八王公心酸傳說 忠犬殉主感動後人
這座廟宇的背後，源於一個發生在清朝同治年間的感人故事。相傳當時有17名商人乘船途經石門外海時不幸遭遇海難，全數罹難，唯獨船上的一隻狗狗倖存。忠犬上岸後，一直守在主人的屍體旁哀鳴，不吃不喝。當村民將17位罹難者合葬後，該隻忠犬竟縱身跳入墓穴中，選擇與主人共赴黃泉。當地的居民被這隻忠犬的義舉深深感動，於是決定將牠與17位商人合葬，並建廟奉祀，這就是「十八王公廟」的由來。
網民睇到眼濕濕 「狗狗真係最有靈性」
節目播出後，忠犬殉主的悲壯傳說感動了無數觀眾，紛紛在網上留言。不少網民表示：「個傳說好感人，睇到眼濕濕……」、「原來十八王公係咁解，長知識了！」。亦有許多人被巨型犬像吸引：「30呎高嘅狗狗像！好想去打卡！」、「求橫財好似好吸引，組團去台北！」。更多人是對狗狗的靈性與忠誠表示讚嘆：「狗狗真係人類最好嘅朋友，好偉大。」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期